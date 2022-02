Geen WK in Qatar voor Rusland, Russische voetbalbond reageert scherp: “Discriminerende maatregelen”

VoetbalAlle Russische voetbalclubs en het nationale voetbalteam mogen tot nader order niet deelnemen aan competities georganiseerd door de UEFA en de FIFA. Dat hebben beide organen zopas bekend gemaakt. Dat betekent dat Rusland onder meer niet welkom is op het WK in Qatar. UEFA verbreekt ook het sponsorcontract met het Russische gasbedrijf Gazprom.

Wereldvoetbalbond FIFA zat vandaag samen met de Europese bond UEFA om de kwestie te behandelen. De organen leggen Rusland na de bijeenkomst een wereldwijde schorsing op. Dat betekent dat alle Russische voetbalclubs en de nationale teams geweerd worden van competities die door de UEFA en de FIFA georganiseerd zijn. “We verenigen ons en willen onze volledige solidariteit betuigen aan de mensen in Oekraïne”, klinkt het.

Dat betekent geen verdere Europa League voor Spartak Moskou, dat in de achtste finales RB Leipzig zou bekampen. Volgens de UEFA-reglementen plaatsen de Duitsers zich nu zonder te spelen voor de kwartfinales. Ook het Russische vrouwenteam mag niet deelnemen aan het EK van komende zomer in Engeland. En enkele maanden later, in november, is Rusland tot nader order niet welkom op het WK in Qatar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Druk van andere landen

Rusland was nog niet geplaatst voor dat WK en zou eind maart play-offs spelen. Polen, dat op 24 maart de tegenstander zou worden in de halve finale, Zweden en Tsjechië - eveneens in die barrages - hadden de voorbije dagen al duidelijk aangegeven niet tegen Rusland te willen voetballen. Engeland, Denemarken, Ierland, Wales, Schotland, Zwitserland, Albanië, Noorwegen, Nederland en ons land sloten zich daarbij aan.

“De KBVB is erg geschokt door de invasie van Rusland in Oekraïne en is zoals iedereen sterk onder de indruk van de toestand in dat land”, schreef de Belgische voetbalbond deze middag. “De KBVB veroordeelt op de strengst mogelijke manier de agressie van Rusland tegen Oekraïne en betuigt zijn grote solidariteit met de mensen in Oekraïne. Ook het voetbal wordt door deze crisis geraakt, al is dat volstrekt ondergeschikt aan de situatie van zovele burgers in Oekraïne en de oorlogssituatie op het terrein. De KBVB steunt ten volle de weigering van Polen, Zweden en Tsjechië om eind maart WK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland te spelen. Los van deze steun en de grote solidariteit aan Oekraïne en zijn burgers is het nu simpelweg onmogelijk om wedstrijden tegen Russische teams op een veilige manier af te werken, zowel op als naast het terrein.”

UEFA schuift Gazprom aan de kant

UEFA verbreekt ook het sponsorcontract met het Russische gasbedrijf Gazprom. “De beslissing gaat met onmiddellijke ingang in en betreft alle bestaande engagementen, in de Champions League, bij de interlands voor nationale teams en EURO 2024", zo klinkt het in een korte mededeling. Andere sportfederaties schoven de gasgigant eerder al aan de kant en de finale van de Champions League werd al verplaatst van Sint-Petersburg naar de Franse hoofdstad Parijs. De tsarenstad in het noorden van Rusland is zowat de uitvalsbasis van Gazprom en het plaatselijke Zenit speelt in de Gazprom Arena. Eerder op de dag knipte de Duitse voormalige topclub Schalke 04 de jarenlange banden met het deels door de Russische staat gecontroleerde bedrijf door.

Russische Voetbalfederatie reageert fel

De Russische Voetbalfederatie RFS uit felle kritiek op de schorsing. “Het zijn discriminerende maatregelen. Deze beslissing is in strijd met de normen en principes van internationale competitie, evenals met de geest van de sport. Ze heeft een duidelijk discriminerend karakter en schaadt een groot aantal atleten, coaches, medewerkers, en vooral miljoenen Russische en buitenlandse fans, wiens belangen op de eerste plaats beschermd zouden moeten worden. Dergelijke acties zorgen dan ook alleen maar voor verdeeldheid. Tot slot is het ons recht om deze beslissing juridisch aan te vechten in overeenstemming met de internationale sportwetgeving.”