Geen plek voor De Bruyne: Messi, Ronaldo en Lewandowski zijn finalisten voor FIFA Speler van het Jaar

10 december Er staat niets meer op het spel, maar Hein Vanhaezebrouck kan de slotspeeldag in de Europa League wel gebruiken als een extra match om zaken uit te proberen en jongens aan het werk te zien. Niklas Dorsch is alvast duidelijk: “Heb in een paar dagen meer geleerd dan de voorbije maanden.”