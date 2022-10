Geen ommekeer: Anderlecht nu ook in Europa onderuit na late goal West Ham

Conference LeagueGeen déclic. Ook in de Conference League onderuit. Na de 4 op 18 in de competitie liep Anderlecht, zonder een zieke Vertonghen, nu ook Europees tegen de lamp. 0-1 tegen West Ham, dat alles behalve met z’n sterkste ploeg aantrad, na een late goal van de ingevallen Scamacca. Het eerste verlies voor een Belgische ploeg in de poulefase.

Voor de match was het leuker toeven in een uitverkocht Lotto Park dan tijdens. De helden van 1976, toen Anderlecht nog wel Europese top was en de Europacup II won in finale tegen West Ham, geëerd. Applaus op alle banken voor Arie Haan en co. Een mooie tifo boven het staanvak achter de goal. En dan moest Remco Evenepoel nog komen. De wereldkampioen toonde zich een echt kind van het Park. Ging een babbeltje slaan met Eddy Merckx en Paul Van Himst in de eretribune, groette de Anderlechttop om uiteindelijk plaats te nemen tussen de harde kern, waar hij enkele liederen inzette.

Niet dat Anderlecht slecht speelde, maar winst tegen West Ham zat er nooit echt in. Ondanks dat de Hammers het zonder sterkhouders als Rice, Soucek of Scamacca deden. Ook Anderlecht trad gehavend aan. Geen Jan Vertonghen, die zich ziek afmeldde. Diawara kreeg de voorkeur op Refaelov. Mazzu opperde dat hij meer duelkracht op het middenveld wou, maar dat bleek geen al te beste keuze. Zo zag de Guineeër niet goed uit bij de tegengoal, terwijl paars-wit het vernuft miste om de openingen te vinden. Slechts één keer was Anderlecht voor de 0-1 echt gevaarlijk, toen Verschaeren na een goeie actie Fabio Silva bediende. Hij trapte pardoes op Amuzu. Erna kwam Anderlecht niet verder dan wat halve kansjes en werd het op de eigen helft gedrukt door West Ham.

Vlak voor de pauze ontsnapte Anderlecht nog aan de tegengoal, toen Benrahma een niet te missen kans miste nadat Hoedt in de wind werd gezet door Bowen. Even voor tijd viel het doelpunt wél. Scamacca, volledig vrij in de zestien, klopte beheerst Van Crombrugge. Na een knappe voorzet van de ingevallen Refaelov was Fabio Silva er nog dichtbij met een kopbal. Areola redde al even knap. Zo blijft Anderlecht ter plaatse trappelen. Wel veel inzet, maar geen vertrouwensboost. Op naar KV Mechelen zondag.

In de stand in groep B blijft Anderlecht tweede met vier punten, vijf minder dan ongeslagen leider West Ham. Silkeborg, dat Steau Boekarest klopte met 5-0, is derde met drie punten, de Roemenen sluiten de rij af met één puntje.

