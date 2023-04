Geen nieuwe overwinning voor Trossard en Arsenal: Liverpool sleept in de slotfase een gelijkspel uit de brand

Jonas De Roeck op bezoek bij de club waar hij in drie jaar tijd twintig jaar ervaring opdeed: “Coucke en de academie hebben Anderlecht van de dood gered”

Een waar spektakel, dát is Westerlo dit seizoen. “Vorig jaar in 1B zaten er scouts van Virton in de tribune, nu van Manchester City en Borussia Dortmund.” Met dank aan regisseur Jonas De Roeck (43) - jonge, veelbelovende coach. “Ik werd er gek van als Kompany werd uitgefloten.”