Geen Lukaku tegen Southampton: geblesseerde Belg ontbreekt in kern Chelsea

Champion League Spaanse kranten lyrisch over “magische avond” van Real, Courtois en vooral Benzema oogsten lof: “De koning van Europa”

Karim Benzema legde gisteravond eigenhandig Chelsea over de knie in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. Na drie doelpunten van de Fransman won de Spaanse grootmacht in Londen met 1-3. “Dit zijn magische avonden, zoals die tegen PSG in Bernabéu”, reageerde hij. De superlatieven van de Spaanse pers om de prestaties van de spits te beschrijven zijn intussen bijna op.

7 april