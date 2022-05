Geen klacht tegen Overmars, maar rapport bevestigt ernstig grensoverschrijdend gedrag

Marc Overmars vertrok begin februari bij Ajax nadat verschillende vrouwen binnen de club hadden geklaagd over verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. De Raad van Commissarissen van Ajax liet het bureau Bezemer & Schubad een intern onderzoek voeren in de club. Het rapport van dat onderzoek werd vandaag aan Ajax voorgelegd.

In het rapport wordt bevestigd dat verschillende vrouwelijke personeelsleden van Ajax op een bepaald moment geconfronteerd zijn met grensoverschrijdend gedrag. “Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag”, klinkt het bij Ajax. “Geen enkele vrouw heeft een klacht ingediend. Maar ze melden het wel, want het is duidelijk dat ze er last van hebben. Alle meldsters geven aan dat zij het moeilijk vinden ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor repercussies.”