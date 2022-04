Geen Cristiano Ronaldo tegen Liverpool na verlies van pasgeboren zoontje, supporters plannen applaus in zevende minuut

VoetbalHet pasgeboren zoontje van Cristiano Ronaldo (37) en Georgina Rodríguez (28) is overleden. De voetballer deelt dat in een statement namens beiden op Instagram. Rodríguez beviel van een tweeling, maar alleen het meisje leeft nog. “We zijn kapot van het verlies”, staat in de verklaring. “Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons de kracht om verder te gaan met hoop.” Ronaldo zal vanavond niet spelen tegen Liverpool. De fans van ‘The Reds’ voorzien een minuut applaus om hun steun te betuigen.

Twee dagen na zijn hattrick tegen Norwich had Cristiano Ronaldo (37) gisteren treurig nieuws. “Het is met het grootste verdriet dat we het overlijden van onze baby aankondigen. Het is het grootste verlies dat je als ouder kan voelen. Alleen de geboorte van ons meisje geeft ons de kracht om dit moment met hoop en enige vorm van geluk te doorstaan.”

“We willen alle artsen en verpleegkundigen bedanken voor hun zorgen en steun”, klinkt het verder nog op Instagram. “We zijn kapot van dit verlies en we vragen iedereen om onze privacy te respecteren in deze moeilijke tijd. Onze jongen, jij bent onze engel. We zullen altijd van je houden.”

Vanavond niet tegen Liverpool

Vanavond speelt United in de Premier League op het veld van Liverpool. Zonder Ronaldo, zo meldt United. “Familie is belangrijker dan eender wat”, klinkt het in een statement op de clubwebsite. “Ronaldo hoort in deze moeilijke tijden bij zijn geliefden te zijn. Daarom zal hij er niet bij zijn in het duel op Anfield.” Liverpool-fans roepen massaal op om te applaudisseren in de zevende minuut. Ronaldo draagt het rugnummer 7.

Ronaldo en partner Georgina Rodriguez hebben al een dochter van vier samen: Alana Martina. De Portugees werd via draagmoederschap ook al vader van Cristiano Ronaldo Jr. (11) en een tweeling van vier jaar oud: Eva en Mateo.

