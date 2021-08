Geen Cristiano in de basis tegen Udinese: Ronaldo dringt volgens Italiaanse bronnen aan op transfer en neemt plaats op de bank

Onlangs liet Cristiano Ronaldo weten in een open brief dat hij niet zal terugkeren naar Real Madrid. “Mijn verhaal bij Real Madrid is voltooid”, deelde hij mee. Waar zijn toekomst ligt is nog onduidelijk. Vervoegt hij het sterrenessemble van PSG, maakt hij zijn wederoptreden bij Manchester United of blijft hij toch gewoon bij Juventus? De toekomst zal het moeten uitwijzen voor de 36-jarige Portugees. Volgens voorzitter Pavel Nedved blijft Ronaldo alleszins bij Juventus. Wordt ongetwijfeld nieuws om in de gaten te houden.