Geen Champions League voor Clement: AS Monaco na thriller van 120 minuten ten onder tegen PSV

Champions LeagueHet AS Monaco van Philippe Clement leek tegen PSV op weg naar een 1-2-overwinning én kwalificatie voor de laatste voorronde van de Champions League. Een zeer discutabele gelijkmaker in de 89ste minuut gooide roet in het eten. De Eindhovenaren haalden het in de verlengingen dankzij een kopbaldoelpunt van Luuk de Jong.

Philippe Clement versus Ruud van Nistelrooy. Qua spelerscarrière kan eerstgenoemde in de verste verte niet tippen aan de tweede, maar als trainer staat de kampioenenmaker van RC Genk en Club Brugge voorlopig een pak verder dan de voormalige topspits. ‘Van the Man’ is bezig aan zijn eerste weken als hoofdtrainer, maar wist in de Johan Cruijff Schaal - de Nederlandse supercup - wel al Ajax te kloppen in een spektakelstuk: 3-5.

Na de 1-1 in de heenmatch waren de belangen immens, vanavond in Eindhoven. Champions League-kwalificatie is eigenlijk een must voor Clement, terwijl het ambitieuze PSV zich in de zomer ook al aanzienlijk had versterkt, speciaal met het oog op deze voorrondes. Union zou het tegen beide ploegen bijzonder lastig hebben gehad.

Clement, die de Belgische jeugdinternational Eliot Matazo liet starten, had vooraf aangekondigd dat zijn ploeg het mentale voordeel had. Ondanks het goede begin van zijn ploeg was het echter PSV dat in de 21ste minuut op voorsprong kwam. Een knappe aanval van de nummer twee van Nederland met een belangrijke rol voor Ismael Saibari, voormalig jeugdspeler van Anderlecht en RC Genk. Hij stuurde Mwene diep de zestien in. De Duitse rechtsback behield het overzicht en legde goed terug voor Veerman, die raak trof.

Omstreden gelijkmaker

Het Philips Stadion danste en sprong, maar werd vervolgens van de ene naar de andere emotie geslingerd. Clement had in de rust ingegrepen. Topaankoop Embolo kwam voor de ongepolijste Volland, Diatta (ex-Club Brugge) werd niet veel later in de strijd gegooid. Mede dankzij de wissels namen de Monegasken de match in handen en gingen ze dankzij goals van Maripan en Ben Yedder erop en erover.

De overwinning leek binnen voor Monaco, temeer omdat PSV geslagen oogde en amper nog over de middenlijn geraakte. En toch, die 2-2 zou vallen. In de 89ste minuut dan nog. De Mexicaanse invaller Gutierrez kopte binnen na een voorzet. Een uiterst omstreden gelijkmaker. De vrije trap waaruit de treffer voortkwam werd namelijk genomen op de helft van Monaco, terwijl PSV die had gekregen voor buitenspel van de bezoekers. Clement en zijn staf wezen de Spaanse ref daarop, maar toen ook de VAR niet ingreep werd hun frustratie compleet. Het kwam T2 Jonas Ivens op een rode kaart te staan.

De verlengingen maakten er een heuse thriller van. PSV ontsnapte toen Embolo op de dwarslat kopte. In de tweede verlenging – we waren intussen 109 minuten ver – telde Luuk de Jong met een rake kopbal Clement helemaal uit. Het daaropvolgende slotoffensief van Monaco bracht niks meer op. Een stevige opdoffer voor Clement en zijn Belgische staf, die dus naast Champions League-deelname grijpen.

