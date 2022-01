Geen Belg pakte meer trofeeën in het buitenland: de impressionante prijzenkast van Thomas Vermaelen

Gouden 11 Welke nieuwkomer kan een meerwaarde zijn voor jouw Gouden 11-ploeg? Dit zijn de vijf opvallend­ste winter­trans­fers tot nog toe

Ook januari is tegenwoordig een drukke transferperiode in onze eerste klasse. Tot en met de laatste dag van de eerste maand van het jaar kunnen onze Belgische clubs zich versterken. Er staat nog heel wat te gebeuren, maar verschillende ploegen hebben al enkele aanwinsten voorgesteld. Wij lijsten de vijf opvallendste wintertransfers tot nu toe op. Iedere nieuwkomer kreeg een waarde. Je kunt dus een transfer doen en ze opnemen in jouw Gouden 11-ploeg.

20 januari