Geen alcohol in stadions tijdens het WK voetbal in Qatar

De tribunes van de voetbalstadions in Qatar zullen alcoholvrij blijven tijdens het WK voetbal in november en december. Alleen in de omgeving van het stadions zal bij sommige wedstrijden bier te verkrijgen zijn. Dat heeft het persagentschap Reuters vernomen uit een bron die dicht bij de WK-organisatie staat.

De Wereldbeker van 2022 eind dit jaar zal de eerste zijn die plaatsvindt in een moslimland, waar strikte regels voor alcoholgebruik gelden. Een uitdaging dus voor de organisatoren, want voetbal wordt sinds mensenheugenis geassocieerd met vaak al te uitbundig bierdrinkende fans. In het verleden waren wereldwijd bekende brouwerijen ook heel dikwijls sponsor van het evenement.

“De plannen moeten nog worden gefinaliseerd, maar momenteel woedt een hevige discussie of het voetbalfans toegestaan zal worden om alcohol te consumeren voor aanvang en na afloop van de WK-wedstrijden”, meldt Reuters. “In elk geval zal het totaal verboden zijn om tijdens de wedstrijd of binnen de stadionmuren bier te drinken.”

In 2014 geen alcoholban in Brazilië

In een document op datum van 2 juni waar Reuters de hand kon op leggen, geven de organisatoren een eerste inkijk in hoe ze met de alcoholproblematiek zullen omgaan voor de geschatte 1,2 miljoen voetbalfans die op het WK worden verwacht, en waarvan de meesten de gewoonte hebben ongebreideld alcohol te drinken op wedstrijddagen. Voetbal en het gebruik/misbruik van alcoholische dranken is altijd al een moeilijk verhaal geweest. In de aanloop naar het WK van 2014 in Brazilië, waar aanvankelijk ook voor een verbanning van alcohol in de stadions was gepleit, moest de organisatie van deze maatregel afzien onder druk van de wereldvoetbalbond FIFA.

De kwestie staat hoog op de agenda voor het komende WK in Qatar sinds de Golfstaat in 2010 de organisatie van de Wereldbeker kreeg toegewezen. Qatar mag dan geen “droge” staat zijn zoals de buren van Saoedi-Arabië, toch is alcoholgebruik in openbare plaatsen er illegaal.

Ommuurde zone voor technoparty

Toch zullen de voetbalfans tijdens het WK in november bier kunnen aankopen in de belangrijkste FIFA-fanzone in het Al Bidda Park in de hoofdstad Doha.

“Maar in tegenstelling tot vroegere fanzones zal daar niet de hele dag bier worden geserveerd, dat zal enkel tijdens gelimiteerde periodes het geval zijn”, voegde de bron van Reuters nog toe. “Alcohol zal eveneens beschikbaar zijn voor zo’n 15.000 tot 20.000 fans op een afgelegen hoek van de Doha Golf Club, kilometers verwijderd van de stadions en de hoofdfanzone. Een afgebakende zone, ommuurd door een 3 meter hoge afsluiting, zal worden omgetoverd tot venue voor een technoparty voor zowat 10.000 fans en ook daar zal alcohol kunnen gebruikt worden.”

Een woordvoerder van het organisatiecomité van Qatar 2022 liet ondertussen weten dat “wanneer de tijd daar rijp voor is” en in overleg met FIFA de plannen zullen worden bekendgemaakt over de beschikbaarheid van alcohol op het 28 dagen durende toernooi.

“Alcohol is in Qatar reeds beschikbaar in duidelijk afgebakende omgevingen, zoals in hotels en bars, en dat zal in 2022 niet veranderen”, aldus de woordvoerder.

Tot 18 euro voor een frisse pint?

Hoewel op de website van FIFA ondertussen lustig wordt verwezen naar “bier, champagne, door sommeliers geselecteerde wijnen en premium spirits” in de hospitality- en VIP-suites in de stadions, werd in die stadions alvast geen alcohol verkocht tijdens een testevent in december van vorig jaar.

Reizigers mogen in Qatar geen alcohol invoeren, ook niet als het duty free is aangekocht in luchthavens, of in de enige slijterij van Qatar in een buitenwijk van Doha. Daar kunnen buitenlandse residenten van Qatar wel terecht om alcohol aan te kopen voor privé-gebruik in hun woning. In een handvol hotels en clubs die over een vergunning beschikken, kunnen toeristen in Qatar wel alcohol aankopen. Maar voor een frisse pint betaal je daar al snel 17 tot 18 euro. Hoeveel de prijs zal bedragen in de fanzones en nabij de stadions tijdens het WK, moet nog worden beslist. Volgens andere bronnen van Reuters zou hiervoor een plafond worden bepaald. Tijdens het WK voor clubs in 2019 bedroeg die prijs ongeveer 6,5 euro.

In het door Reuters ingekeken document is uiteindelijk ook nog sprake van een volledig alcoholvrije zone van zo’n zes kilometer voor een familievriendelijk straatcarnaval, waar zo’n 70.000 voetbalfans kunnen feesten.

