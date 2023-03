Gaston Avila in vier maanden van Antwerpse beloften tot penaltyheld van de Bosuil: “Over vier jaar wil ik op het WK staan”

‘t Kan snel keren in voetbal. Vier maanden terug stond Gaston Avila (21) nog te voetballen bij de beloften van Antwerp in Eerste Nationale, gisteren knalde de Argentijnse verdediger de Great Old van op de stip naar de bekerfinale . Vijf dingen die u moet weten over Antwerps penaltyheld tegen Union.

KIJK. De strafschoppenreeks tussen Antwerp en Union

Lange aanpassingsperiode

Hoewel Antwerp afgelopen zomer aardig wat geld neertelde voor Gaston Avila, Argentijnse bronnen spreken van vier miljoen euro, duurde het tot eind december vooraleer de verdediger echt boven water kwam. “Het was een bruuske aanpassing”, blikt Avila terug. “Dat ik enkel Spaans praatte toen ik hier arriveerde, bleek een groot nadeel. Achteraf bekeken had ik voordien Engelse lessen moeten nemen. Daar ben ik nu mee bezig. Ook aan het Belgische voetbal moest ik wennen. Het gaat hier sneller dan in Argentinië. Tegelijk zijn bij ons de duels harder. Kijk maar hoe bekende namen als Romero en Otamendi verdedigen. In Argentinië is dat normaal, maar hier vindt men die manier van spelen soms iets té fel. Die balans moest ik vinden. Dat ik op een gegeven moment matchen moest meedoen met de U23 vond ik niet eens onlogisch. Ik was toen niet klaar voor het grote werk. Nu ben ik dat wel. Ook buiten het veld vond ik mijn draai. Momenteel voetbal ik met veel vertrouwen. Toen ik tegen Union de beslissende penalty moest zetten, was ik honderd procent zeker dat ik zou scoren.”

Volledig scherm © Photo News

Zwarte sneeuw in Messi-stad

Net als Lionel Messi komt Avila uit Rosario, de op twee na grootste stad van Argentinië. Avila groeide op in een gezin met negen kinderen en financieel had de familie het niet zo breed. “Ik had een gelukkige jeugd, ook al was het niet altijd makkelijk. De economische realiteit kon hard zijn in Rosario. In die omstandigheden zijn enkele jeugdvrienden van mij ‘van de radar verdwenen’. Laat ons zeggen dat ze een ander pad kozen dan ik. Het voetbal, eerst bij Rosario Central en dan bij Boca Juniors, gaf me een bepaalde structuur. De moeilijkheden die ik in mijn jeugd moest overwinnen, hebben me mee gevormd. Ik probeer altijd alles van de positieve kant te bekijken. In de kleedkamer ben ik wel een ambiancemaker: grapjes uithalen en muziek opzetten, dat soort dingen. En ondanks de taalbarrière probeer ik zo veel mogelijk met mijn ploegmaats te communiceren. Sommige jongens leren mij woorden in hun taal en ik leer hen dan wat Spaans aan.”

Bevriend met wereldkampioenen

In de Argentijnse selectie die eind vorig jaar wereldkampioen werd, zaten enkele oude bekenden van Avila. Het Argentijnse WK-succes gaf Avila extra moed. “Met jongens als Enzo Fernandez, Thiago Almada en Julian Alvarez stond ik ooit samen op het veld. Soms hoor ik hen nog. Ik was al jeugdinternational, dus waarom zou ik op een dag niet bij de A-selectie kunnen horen? Meer nog: tegen mijn vrouw heb ik gezegd dat ik er alles ga aan doen om er over vier jaar bij te zijn op het WK. Het huidige WK heb ik dus van op afstand beleefd. Toen Argentinië de wereldbeker won, heb ik het raam van mijn appartement opengezet en het keihard uitgeschreeuwd. Nadat Argentinië onderweg Nederland uitschakelde in de kwartfinales wist ik me ’s anderendaags op de club niet meteen een houding te geven. Gelukkig gunden al die Nederlanders in onze ploeg me mijn pleziertje wel.” (lacht)

Volledig scherm © BELGA

Voetballende broer(s)

Avila’s zeven jaar oudere broer Chimy is spits bij Osasuna, in de Spaanse Primera Division. Ook jonger broertje Franco (15) ging onlangs bij (de jeugd van) Osasuna aan de slag. “Mijn grote broer is mijn voorbeeld, ook als speelt hij dus op een heel andere positie. Hoe hij zich inzet als voetballer en zich gedraagt als mens: daar probeer ik veel van op te steken. We horen mekaar dagelijks en zeggen mekaar dan wel eens wat voor een gelukzakken we wel zijn. We beseffen dat het een privilege is dat je geld kan verdienden met iets wat je graag doet. Chimy is hier nog niet op bezoek geweest. Zelf trok ik wel al eens naar Spanje om de familie te zien, ook mijn moeder en één van mijn zussen wonen er. Als je dan een match bijwoont en de supporters scanderen de naam van je broer, da’s wel heel bijzonder.” (glundert)

Lichaam vol tattoos

Avila voelt zich trouwens zodanig verbonden met zijn broer Chimy dat hij diens afbeelding op zijn romp liet tatoeëren. Het is slechts één van de vele tatoeages die Avila’s lichaam sieren. “Ik heb een bijzondere fascinatie voor tattoos. Ook een afbeelding van mijn vrouw Karen mocht natuurlijk niet ontbreken. Karen en ik kennen mekaar al sinds onze kindertijd. Tien maanden geleden kregen we ons eerste kind, Pilar heet onze dochter. Het vaderschap is prachtig. Al bracht het in de eerste maanden na onze verhuis naar België ook wat ongerustheid met zich mee. Wat als onze baby ziek zou worden, bijvoorbeeld? We hadden in het begin niet echt een idee waar we terecht zouden kunnen. Maar om terug te komen op mijn tatoeages: als we straks de beker zouden winnen, zou ik zeker overwegen om de cup te laten aanbrengen op mijn lijf. Of ik nog plaats heb? Wees gerust: daar vind ik wel een plekje voor.” (lacht)

Volledig scherm © Kristof De Cnodder

Volledig scherm © Photo News