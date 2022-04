Gary Lineker openhartig over gevecht van toen acht weken oud zoontje tegen leukemie: “Ik droomde steeds dat ik een wit doodskistje droeg”

VoetbalGary Lineker (61), gewezen topspits en nu tv-presentator, heeft voor het eerst uitgebreid gepraat over de periode waarin bij z’n zoontje George van amper acht weken leukemie werd geconstateerd. Hij heeft het bij ‘The Athletic’ over de shock van het nieuws, een steeds terugkerende nachtmerrie en hoe voetbal hem hielp. “Dat was een béétje ontspanning tussen de vele ziekenhuismomenten.”

Amper acht weken was George toen er leukemie werd vastgesteld. Hij zou liefst zeven maanden in het ziekenhuis verblijven. Gary Lineker, toen 30 en aan de lopende band scorend bij Tottenham en de Engelse nationale ploeg, spreekt bij ‘The Moment’, een podcast van ‘The Athletic’, voor het eerst uitvoerig over die periode. Hoe dat halve jaar een enorme beproeving was, maar ook hoe voetbal hem heeft geholpen niet in een zwart gat te vallen.

Quote Wanneer ik voetbalde kreeg ik George bijna uit mijn gedachten. Ik had dat nodig. Gary Lineker

“Het was november 1991", keert Lineker, ook ex-Barcelona en ex-Everton en goed voor 244 goals in 466 caps, terug. “We merkten een klein vlekje of bultje op Georges voorhoofd. We lieten hem onderzoeken, de artsen gingen er eerst van uit dat het een huidaandoening was. Ze namen uit voorzorg een biopsie (waarbij een stukje weefsel uit het lichaam wordt verwijderd voor onderzoek, red.). Twee weken later was er een nieuwe controle gepland, maar in tussentijd kreeg George meer van die plekken over zijn hele hoofd. Hij zag eruit als een golfbal. Maar er was meer. Hij kreunde en had kleine zwellingen over zijn hele lichaam. De dokters deden zijn luier uit, keken naar elkaar en wat ze dan zeiden zal ik nooit, nooit vergeten: ‘Oh, het spijt me echt, maar dit is veel ernstiger dan een huidaandoening’. Ze vertelden dat meer tests nodig waren, maar dat het leek op leukemie.”

Volledig scherm Gary Lineker. © Photo News

Enkele dagen later werd die diagnose vastgesteld. Er werd Lineker verteld dat George een overlevingskans had van 10 tot 20 procent. “Ik wilde dat ík leukemie had. Niet mijn zoontje. Ik had telkens een terugkerende droom. Dat ik een klein, wit doodskistje droeg. Het was verschrikkelijk. Ik schrok er iedere keer door wakker.”

De huidige tv-presentator van BBC-hit ‘Match of the Day’ en gerespecteerd voetbalkenner kende veel ups en downs. Voetbal was een uitlaatklep tijdens George’s strijd tegen de ziekte. “Wanneer ik voetbalde kreeg ik George bijna uit mijn gedachten. Na drie weken zonder training en voetbal vroeg ik aan Terry (Venables, toen Tottenham-coach) of ik opnieuw naar de club mocht komen. Ik had het nodig. Het was een béétje ontspanning tussen de vele momenten op de ziekenhuisafdeling.”

Volledig scherm Lineker, hier bij Everton in 1986. © BELGAIMAGE

George genas, is intussen 30 en een succesvolle ondernemer. Het gevecht heeft Lineker als persoon veranderd. “Ik was tot dan zeer gedreven in mijn job: voetbal, zoals het hoort ook. Daardoor reageerde ik vaak koel op andere zaken. Vele dingen lieten mij koud. Maar die periode heeft me meer empathie geschonken. Ik kreeg meer waardering voor mensen die de dingen niet krijgen zoals ik ze in het leven altijd heb gekregen.”

View this post on Instagram A post shared by Gary Lineker (@garylineker) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.