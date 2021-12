Gaat Africa Cup dan toch niet door in januari? Het zou Belgische clubs een hoop miserie besparen

Van 9 januari tot 6 februari wordt in Kameroen de Africa Cup afgewerkt. Oorspronkelijk stond het toernooi gepland in de zomer van dit jaar, maar door de slechte klimaatomstandigheden in die periode van het jaar hebben ze het verschoven naar de winter van 2021. Toen gooide Covid-19 roet in het eten, en zo bleef begin 2022 over.

Dat was alleszins het plan. Vandaag komen de organisatoren, met onder meer Samuel Eto’o als voorzitter van de Kameroense voetbalbond, samen om de situatie in te schatten. De omikronvariant van het coronavirus houdt lelijk huis, en de verdere verspreiding in Kameroen willen ze ten alle kosten vermijden. De Central African Federation (CAF) overweegt dus om het toernooi opnieuw uit te stellen naar een andere datum, al laten ze in een mededeling weten dat in de vergadering tussen de CAF en het Ministerie van Volksgezondheid van Kameroen een aantal details in verband met de competitie heeft uitgeklaard. Van een mogelijk uitstel is daarin voorlopig geen sprake. “We moeten de klok rond werken. Iedereen moet zich inzetten. We willen een geweldige Afrika Cup zien hier in Kameroen in januari volgend jaar.”