Futsalduivels grijpen naast EK-ticket na nipte nederlaag in Finland

Trossard en Brighton niet voorbij Everton - Marquinhos ontbreekt tegen Bayern

12 april Leandro Trossard en Brighton hebben 0-0-gelijkgespeeld tegen Everton. Trossard stond 90 minuten op het veld en kreeg in de slotfase nog de kans op de winning goal, maar zijn schot werd in extremis afgeweerd. Geen drama, want Brighton lijkt zich geen al te grote zorgen meer te moeten in de strijd om het behoud. Trossard en co staan 15de en hebben zeven punten voorsprong op nummer achttien Fulham, dat de eerste degradatieplaats bezet. Everton is achtste, met 48 punten na 30 speeldagen.