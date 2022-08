“Frustrerend”: Vincent Kompany en Burnley geven, ondanks 71% balbezit, dubbele voorsprong uit handen en blijven met magere oogst achter

Halverwege leek er evenwel geen vuiltje aan de lucht voor de Clarets, die de kleedkamers in gingen met een 3-1-tussenstand. Brownhill (3.) en Tella (11. en 33.) scoorden voor de thuisploeg, Corbeanu (21.) prikte tussendoor tegen. In de tweede helft knokten de bezoekers volledig terug door toedoen van Lavery (74.) en Yates (77.). Beide teams verloren in het slot een speler met een rechtstreekse rode kaart. Manuel Benson werd pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd in de strijd gegooid door Kompany. Andere oude bekenden uit de Jupiler Pro League, Vitinho, Cullen en Harwood-Bellis, stonden aan de aftrap. Bastien viel net als Benson in.

Vincent Kompany: “Frustrerend hoe we de doelpunten incasseren”

“Er was een groot contrast tussen onze eerste en onze tweede helft. De eerste periode speelden we erg goed, na rust hadden we het voor het eerst echt moeilijk”, opende Kompany. “Het is logisch dat het frustrerend is hoe we de doelpunten incasseren. Het is belangrijk om heel de wedstrijd attent te blijven en scherp te verdedigen. Ik denk dat we een beetje overmoedig werden. Hier moeten we lessen uit trekken.”