Franse sterspeler N’Golo Kanté neemt amateurclub Virton over

De geruchten zijn waarheid geworden. Amateurclub Virton valt in handen van N’Golo Kanté (32), de 53-voudige Franse international die zopas Chelsea inruilde voor een avontuur in Saoedi-Arabië.

De 61-jarige Luxemburgse zakenman Flavio Becca, de man achter de ooit succesvolle wielerploeg Trek Leopard met de broers Schleck als uithangborden, nam in juli 2018 het noodlijdende Virton over, maar ook hij slaagde er niet in een succesverhaal te schrijven in de Gaume. Wat volgde waren jarenlange gevechten tegen degradatie uit de tweede klasse en procedureslagen met betrekking tot de proflicentie van de club. Afgelopen seizoen eindigde Virton op de twaalfde en laatste plaats in de Challenger Pro League, waardoor de degradatie naar het amateurvoetbal een feit was.

Toen al was duidelijk dat Becca op zoek was naar een overnemer. Verbaasd werd er echter enkele weken geleden gereageerd, toen bleek dat N’Golo Kanté interesse had in de club. Een link tussen de Fransman en Virton is er niet meteen. “Gedreven door zijn passie voor voetbal, wil Kanté de club verder structureren, een stabiele staf aanstellen en aanknopen met de traditie van de spelersopleiding”, klinkt het in een mededeling. “De club wil zich lokaal blijven verankeren en een locomotief zijn voor het voetbal in de Gaume en de provincie Luxemburg.”

Kanté is 53-voudig Frans international. In 2018 werd hij wereldkampioen. Met Leicester won hij de Premier League, wat hij overdeed bij Chelsea. De middenvelder heeft ook de Champions League op het palmares. Kanté tekende zopas bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. Daar zou hij zo’n 100 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.