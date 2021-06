Franse spelers en bondscoach Deschamps na verrassende exit: “Deze nederlaag gaat nog lang nazinderen”

“We misten ons eerste helft volledig”, begon Varane zijn analyse. “In de tweede helft hebben we kunnen reageren, maar in het slot laten we te veel ruimte en komt Zwitserland terug in de match. We waren te wisselvallig. Ook in de verlengingen krijgen we nog onze kansen. De penalty’s nadien zijn een loterij. We gaan nu rustig alles analyseren. We hebben een goede groep met een goede mentaliteit. Jammer genoeg eindigt het EK hier voor ons. Dit is een moeilijk moment.”

Ook doelman Hugo Lloris was erg ontgoocheld. “Dit is pijnlijk”, zei hij na afloop. “We hebben er vooral veel spijt van die 3-1-voorsprong te hebben laten glippen op het einde van de reguliere speeltijd. Die late gelijkmaker deed ons heel veel pijn. In de verlengingen was alles nog mogelijk, we zijn er nog vol voor gegaan, maar het is niet gelukt. We gaan geen excuses zoeken. Je kan spreken van een offday. Als wereldkampioen er in de achtste finales van het EK uitgaan, is niet oké. Iedereen verwacht meer van ons. We moeten deze teleurstelling nu een plaats geven. Dit hoort ook bij het voetbal.”

Didier Deschamps, de bondscoach van Frankrijk, kon zijn ontgoocheling niet verbergen na de nederlaag met strafschoppen van ‘les Bleus’ in de achtste finales van het EK voetbal tegen Zwitserland. “Deze nederlaag gaat nog lang nazinderen”, klonk het. “We staan vandaag aan de verkeerde kant van de medaille. Je moet een nederlaag als deze accepteren, maar natuurlijk zijn we er niet goed van. Er zal tijd nodig zijn om deze uitschakeling te verteren. We verdienden zeker meer. De nederlaag is wreed, maar dat is voetbal.”

