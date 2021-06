Franse pers spaart ‘Les Bleus’ niet: “We zijn weggevaagd. Dit is een van de grootste fiasco’s in onze geschiedenis”

EK voetbalDe topfavoriet ligt uit het EK . Frankrijk sneuvelde gisteravond na een dolle avond tegen Zwitserland. De Franse pers is daags na de exit snoeihard voor ‘Les Bleus’. “Het was nu eenmaal onmogelijk om met zoveel defensieve zwakheden ongestraft te blijven.”

L’Équipe: “Hebben enkel hun ogen om te huilen”

“We zijn weggevaagd”, kopt de Franse krant L’Équipe. “Ongelooflijk. Uiteindelijk hebben ‘Les Bleus’ en de supporters enkel hun ogen om te huilen. Vanaf de start was duidelijk dat de bende het zaakje niet onder de knie had. De wereldkampioen behoorde natuurlijk tot dé grote favorieten, maar kreeg een flinke klap na een waanzinnig scenario tegen Zwitserland. Voor Frankrijk was het de eerste strafschoppenreeks sinds het WK 2006 (Italië trok toen na penalty’s aan het langste eind, red.). Mbappé nam helaas het stokje over van Trezeguet, de geschiedenis herhaalde zich.” Mbappé, de grote pineut na de beslissende penaltymisser, kreeg een buis van L’Équipe. Vier op tien. Ook bondscoach Deschamps werd niet gespaard: “Hij schreef een onleesbaar partituur voor deze match. Zijn systeem was warrig. Deschamps gaf de indruk niets onder controle te hebben tijdens dit EK.”

Le Figaro: “Een van de grootste fiasco’s in onze geschiedenis”

Ook Le Figaro is scherp voor Frankrijk. “Karim Benzema is de enige overlevende van een collectief scheepswrak”, valt er te lezen. “Er zijn avonden waar je met plezier of verdriet aan terugdenkt, zelfs enkele jaren later nog. Deze match tegen Zwitserland komt in die laatste categorie terecht. De uitschakeling zal voor altijd sporen achterlaten bij deze generatie. Met het hoofd naar beneden en in tranen verlieten de wereldkampioenen het EK en Boekarest door de kleinste deuren. Dit is een van de grootste fiasco’s in de geschiedenis van de selectie. De mannen van Didier Deschamps hebben de verwachtingen niet waargemaakt, ze hebben hun status oneer aangedaan.”

Volledig scherm . © Le Figaro

RMC Sport: “Wakker worden, belooft moeilijk te worden”

“Zelden leek het Franse team zo wanordelijk en aarzelend als in de eerste helft in Boekarest, zowel offensief als defensief”, luidt het bij RMC Sport. “Frankrijk was vooraf de grote favoriet, zeker met de terugkeer van Karim Benzema. Nu liggen ze er al uit in de achtste finales. Wakker worden, belooft moeilijk te worden.”

“Mbappé scoorde geen enkele keer op dit EK. Het lukte hem zelfs niet tijdens de strafschoppenreeks. De bookmakers zagen hem nochtans als een van de favorieten voor de titel van topschutter van het toernooi... Al was hij wel vaak de man die zeer mooie aanvallen in gang zette. Maar hij moest keer op keer toezien hoe zijn vrienden de bal tegen het net kregen.”

Le Parisien: “Een miniemendefensie”

Ook Le Parisien is niet mals voor ‘Les Bleus’. “Wat een teleurstelling. Dit Frankrijk verdiende het niet om de kwartfinales te halen. De machine moet opnieuw opgestart worden, met oog op het WK van volgend jaar. Momenteel zitten er te veel hiaten in het team. Het was nu eenmaal onmogelijk om met zoveel defensieve zwakheden ongestraft te blijven. Dit was een miniemendefensie. De ploeg heeft daar een prijs voor betaald.”

“Na twee finales op rij, was Deschamps verplicht om minstens de halve finales te halen. Dat is niet gelukt. Verre van. Uiteindelijk wist Frankrijk maar één wedstrijd op dit EK te winnen, een triest record.”

20 minutes: “Vervloekte avond voor Mbappé”

“De Fransen zijn van heel hoog gevallen, van de bovenste verdieping van de helse toren van Montparnasse”, aldus 20 minutes. “Mbappé beleefde een nachtmerrie in Boekarest. Hij miste de enige penalty in de strafschoppenreeks. Nochtans was hij een permanent gevaar voor de Zwitsers, maar wederom kon hij niet scoren. Zo kon hij in de 56ste minuut een plaatsbal niet kadreren, in de tweede verlenging liet hij ook nog enkele mogelijkheden liggen. Een vervloekte avond voor Mbappé. 5 minuten voor affluiten knalde Giroud richting doel. Maar wie stond in de weg? Mbappé...”

Volledig scherm . © Photo News/L'Équipe

Volledig scherm © AFP