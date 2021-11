Frankrijk zeker van WK na monsterzege, Oranje mag na rampavond niet verliezen van Noorwegen: race richting Qatar 2022 nadert ontknoping

WK voetbalNa de zege tegen Estland zijn de Rode Duivels zeker van een rechtstreeks ticket voor het WK 2022 in Qatar. Maar hoe zit het in de andere groepen? Welke landen zijn eveneens al geplaatst? En welke sterren moeten nog vol aan de bak? Een overzicht.

First things first: de Rode Duivels. Winst tegen Estland volstond voor rechtstreekse plaatsing voor het WK in Qatar. Wales en Tsjechië bepalen onderling wie als tweede kwalificatie via de barrages hoopt af te dwingen.

De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor Qatar. De tien nummers twee én twee landen die de top twee niet haalden in hun groep maar wel op dreef waren in de Nations League verdelen de drie overige tickets. Twaalf kandidaten dus voor amper drie plekjes. Het maakt van de barrages een risicovolle onderneming.

• Groep A is een intense strijd tussen Servië en Portugal. Aleksandar Mitrović (7 goals in de WK-kwalificatiecampagne) versus Cristiano Ronaldo (6). Servië en Portugal hebben allebei 17 punten, maar Ronaldo en co, die donderdagavond niet voorbij Ierland geraakten (0-0), staan wel eerste op basis van doelsaldo. Als het zondag op de slotspeeldag niet verliest in een rechtstreeks duel met Servië is Portugal rechtstreeks geplaatst.

1. Portugal: 7 matchen - 17 punten

2. Servië: 7 - 17

3. Luxemburg: 7 - 9

4. Ierland: 7 - 6

5. Azerbeidzjan: 8 - 1

Resterend programma:

14 november: Luxemburg - Ierland

14 november : Portugal - Servië

• Ook in groep B krijgen we een tweestrijd die op de laatste speeldag beslist zal worden. Zweden, met Ibrahimovic in de basis, verloor verrassend van voetbaldwerg Georgië met 2-0. Grote concurrent Spanje daarentegen deed wat het moest doen tegen Griekenland: 0-1 na een goal van Sarabia. La Roja springt zo naar de leiding met één punt meer dan Zweden. Zondag volgt met Spanje-Zweden een onvervalst duel om het rechtstreekse ticket.

1. Spanje: 7 matchen - 16 punten

2. Zweden: 7 - 15

3. Griekenland: 7 - 9

4. Georgië: 8 - 4

5. Kosovo: 7 - 4

Resterend programma:

14 november: Griekenland - Kosovo

14 november: Spanje - Zweden

• In Groep C is het eveneens spannend. Europees kampioen Italië is nog steeds niet zeker van een WK-deelname. Na een 1-1-gelijkspel (en een penaltymisser van Jorginho) tegen Zwitserland deelt de Squadra de koppositie - het staat wel eerste op basis van doelsaldo. Op de slotspeeldag trekt Italië naar Noord-Ierland, Zwitserland speelt thuis tegen Bulgarije.

1. Italië: 7 matchen - 15 punten

2. Zwitserland: 7 - 15

3. Noord-Ierland: 7 - 8

4. Bulgarije: 7 - 8

5. Litouwen: 8 - 3

Resterend programma:

15 november: Noord-Ierland - Italië

15 november: Zwitserland - Bulgarije

• Titelverdediger Frankrijk is in groep D zeker van het WK. Tegen kleine broertje Kazachstan werd het 8-0. Finland en Oekraïne vechten om plek twee. Finland ontvangt dinsdag Frankrijk, Oekraïne trekt naar Bosnië.

1. Frankrijk: 7 matchen - 15 punten

2. Finland: 7 - 11

3. Oekraïne: 7 - 9

4. Bosnië-Herzegovina: 7 - 7

5. Kazachstan: 8 - 3

Resterend programma:

16 november: Finland - Frankrijk

16 november: Bosnië-Herzegovina - Oekraïne

• In groep F is het verdict al helemaal gevallen. Denemarken pakte 27 op 27 en was al even zeker van hun trip naar Qatar. Het gevecht om de tweede plek werd vrijdagavond beslecht. Schotland won met 2-0 van hekkensluiter Moldavië, terwijl Israël onderuit ging tegen Oostenrijk, dat verrassend is uitgeschakeld. Zij kunnen wel nog opgevist worden voor de play-offs in maart na hun sterke campagne in de Nations League.

1. Denemarken: 9 matchen - 27 punten

2. Schotland: 9 - 20

3. Israël: 9 - 13

4. Oostenrijk: 9 - 13

5. Faeröer-eilanden: 9 - 4

6. Moldavië: 9 - 1

Resterend programma:

15 november: Israël - Faeröer-eilanden

15 november: Schotland - Denemarken

15 november: Oostenrijk - Moldavië

• Wat een deceptie voor Nederland. Omdat Noorwegen in de vooravond punten liet liggen tegen Letland (0-0), was Oranje bij winst in Montenegro zeker van een WK-ticket. Van Gaals troepen kwamen ook op 0-2, maar gaven het dan uit handen. Slechts een draw. Nederland moet zo in z’n laatste wedstrijd tegen Noorwegen nog vol aan de bak, al is een punt in die wedstrijd voldoende voor de kwalificatie. Turkije en Noorwegen volgen op 2 punten.

1. Nederland: 9 matchen - 20 punten

2. Turkije: 9 - 18

3. Noorwegen 9 - 18

4. Montenegro: 9 - 12

5. Letland: 9 - 6

6. Gibraltar: 9 - 0

Resterend programma:

16 november: Gibraltar - Letland

16 november: Montenegro - Turkije

16 november: Nederland - Noorwegen

• Groep H is een battle tussen Rusland en Kroatië - verliezend finalist in 2018. Rusland ligt met een voorsprong van twee punten in het voordeel. De rest volgt op een te grote afstand. Rusland legde Cyprus makkelijk over de knie met 6-0 en ook Kroatië kende geen moeite met Malta: 1-7. De beslissing valt zondag in een onderling duel. Modric en co. moéten dan winnen, want aan de bak moeten in de onvoorspelbare barrages zou een kleine dreun zijn.

1. Rusland: 9 matchen - 22 punten

2. Kroatië: 9 - 20

3. Slovakije: 9 - 11

4. Slovenië: 9 - 11

5. Malta: 9 - 5

6. Cyprus: 9 - 5

Resterend programma:

14 november: Malta - Slovakije

14 november: Slovenië - Cyprus

14 november: Kroatië - Rusland

• In groep I kan alleen een mirakel Engeland nog van een WK-ticket houden. De Three Lions wonnen met 5-0 van Albanië dankzij een hattrick van Harry Kane en heeft zo drie punten voorsprong op nummer twee Polen. Op de laatste speeldag neemt Engeland het op tegen San Marino - de klus lijkt dus geklaard. Polen is al zeker van de tweede plek.

1. Engeland: 9 matchen - 23 punten

2. Polen: 9 - 20

3. Albanië: 9 - 15

4. Hongarije: 9 - 14

5. Andorra: 9 - 6

6. San Marino: 9 - 0

Resterend programma:

15 november: San Marino - Engeland

15 november: Albanië - Andorra

15 november: Polen - Hongarije

• Duitsland, dat brandhout maakte van Liechtenstein (9-0), was het eerste land dat zich plaatste voor Qatar. In groep J had het los van een verrassende nederlaag tegen Noord-Macedonië weinig moeite met de tegenstand. Roemenië, Noord-Macedonië en Armenië strijden tot de laatste speeldag om een plaats in de play-offs.

1. Duitsland: 9 matchen - 24 punten

2. Noord-Macedonië: 9 - 15

3. Roemenië: 9 - 14

4. Armenië: 9 - 12

5. IJsland: 9 - 9

6. Liechtenstein: 9 - 1

Programma

14 november: Armenië - Duitsland

14 november: Liechtenstein - Roemenië

14 november: Noord-Macedonië - IJsland

Buiten Europa

Ook in de andere continenten wordt er uiteraard stevig gebikkeld. In Afrika zit het systeem anders in elkaar. Marokko, Senegal, Mali en Egypte zijn al zeker van play-offs. Daar komen straks nog zes landen bij. In die play-offs strijden de tien landen vervolgens onderling om de vijf beschikbare rechtstreekse tickets voor Qatar. In Azië komen de usual suspects weer naar voren. Iran en Zuid-Korea liggen op koers voor het WK. In Zuid-Amerika is Brazilië al zeker van het wereldkampioen. Ook Argentinië hoeft zich nog nauwelijks zorgen te maken. Ecuador, Colombia, Uruguay en Chili vechten om de andere twee rechtstreekse tickets. Het land dat vijfde wordt heeft nog een vangnet via de intercontinentale play-offs. In Midden- en Noord-Amerika lijken Mexico, de Verenigde Staten en Canada zich zonder al te veel problemen rechtstreeks te gaan plaatsen voor Qatar 2022.

