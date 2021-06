Frankrijk wint laatste oefengalop, maar houdt adem in voor geblesseerde Benzema: “Wilden geen enkel risico nemen na harde klap”

Stevige domper voor Frankrijk na bijna 40 minuten voetballen. Karim Benzema was enkele minuten ervoor onzacht in aanraking gekomen met een Bulgaarse verdediger en kreeg een stevig verband rond het rechterbovenbeen gewikkeld. De spits van Real Madrid probeerde het nog even, maar deed dan toch teken dat hij naar de kant moest. Hoe ernstig de blessure van Benzema is moet nog blijken, maar Didier Deschamps zal het verdict toch met dichtgeknepen billen afwachten.

De bondscoach gaf tijdens de rust al wat meer uitleg over de blessure van Benzema bij RTL Sport. “Karim heeft een stevige klap geïncasseerd op de rechterknie. Hij vertelde me dat de spier begon op te stijven. We willen geen enkel risico nemen.” En ook na de match uiteraard opnieuw over de ernst van de blessure, al was Deschamps nog niet veel wijzer. “Ik beschik over een uitstekende medische staf. De juiste zaken zullen gebeuren. Onzekerheden zijn nu eenmaal moeilijk om dragen, maar we moeten afwachten.”

Bijkomende onderzoeken moeten duidelijk maken hoe ernstig de blessure is.

Tot die tegenslag was er geen vuiltje aan de lucht voor de wereldkampioen, want ‘les Bleus’ waren duidelijk baas over Bulgarije. Mbappé liet de openingsgoal nog liggen, Griezmann scoorde wél - zij het met een portie geluk. De omhaal van de Barça-aanvaller verdween via een Bulgaars hoofd in doel. 1-0 was ook de ruststand.

Na de pauze bleef Frankrijk domineren, zonder daarbij echt te flitsen. In de slotfase legde Olivier Giroud - nota bene de vervanger van Benzema - met twee goals de 3-0-eindstand nog vast. De Fransen reizen zo met een ruime zege af richting het EK, maar het gevoel zal toch pas goed zijn wanneer blijkt dat de schade voor Benzema meevalt. Tenslotte staat over exact een week al de openingsmatch tegen Duitsland op het programma.

