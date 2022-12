Frankrijk rekent eenvoudig af met Polen na klassedoelpunten van Mbappé en stoot door naar kwartfinales, waarin mogelijk Engeland wacht

Twee klassegoals van Mbappé en een record voor Giroud. Meer had Frankrijk niet nodig om eenvoudig af te rekenen met Polen. De titelverdediger houdt zijn kansen op een nieuwe wereldtitel gaaf, in de kwartfinales wacht mogelijk Engeland.

Na zijn rotaties tegen Tunesië - en bijhorende 1-0-nederlaag - koos Didier Deschamps in de achtste finale tegen Polen opnieuw voor de vertrouwde namen. Mbappé, Griezmann, Dembélé en Giroud vormden de aanvalslinie en dat was meteen merkbaar. Frankrijk kwam al snel tot enkele (halve) kansjes. Szczesny moest een paar keer goed tussenkomen, maar de grootste mogelijkheid was voor Giroud. Voor open doel legde de spits de bal alsnog naast. Zure misser, geen recorddoelpunt.

Dat zou er vlak voor rust dan toch komen nadat Giroud een knappe assist van Mbappé netjes in de verste hoek had getrapt. Z’n 52ste voor de nationale ploeg, Giroud is er nu recordschutter aller tijden. De goal was ook een zucht van opluchting voor Frankrijk, dat even daarvoor met de schrik was vrijgekomen nadat Polen een driedubbele poging van de lijn zag gekeerd.

Volledig scherm © REUTERS

Frankrijk behield in de tweede helft de controle en ging rustig op zoek naar een geruststellende dubbele voorsprong. Giroud scoorde met een prinsheerlijke omhaal, maar die treffer werd afgekeurd na een eerdere fout.

Geen nood voor Frankrijk, want in het slot zag Mbappé zijn moment aangebroken. Eerst zorgde de Franse ster voor de bevrijdende 2-0 met een gewéldig schot vanuit stilstand in de linkerbovenhoek. In blessuretijd deed Mbappé dat kunststukje nog eens over en liet hij Szczesny kansloos met een fraaie krul, dit keer in de rechterbovenhoek. Z’n negende doelpunt al op een WK, dat zijn er nú al evenveel als Messi en eentje meer dan Cristiano Ronaldo. In het slot milderde Lewandowski nog - zij het na twee pogingen - vanaf de stip. Een eerredder.

Titelverdediger Frankrijk stoot eenvoudig door naar de kwartfinales, waarin het Engeland of Senegal treft. Die wedstrijd wordt vanavond om 20 uur gespeeld.

Koundé in eerste helft met ketting op het veld Opvallend moment in minuut 41. Toen moest de Franse rechtsachter Jules Koundé op vraag van scheidsrechter Jesus Valenzuela zijn gouden halsketting in de Franse dug-out inleveren. Op de sociale media was de ketting al snel een thema toen de 24-jarige verdediger van FC Barcelona voor het eerst in beeld kwam. Omwille van veiligheidsredenen is het dragen van juwelen (alle soorten kettingen, ringen, oorringen, lederen bandjes) verboden op een veld. Ook afgeplakt met tape, mag het niet. Laat staan dat je er zo duidelijk mee in beeld loopt. Vraag is nu waarom de Venezolaanse ref dat pas op het einde van de eerste helft opmerkte en waarom Koundé voor de match niet gecontroleerd is op het dragen van de halsketting. Nog dit: vlak nadat Koundé de ketting verwijderde, maakte Giroud er op assist van Mbappé 1-0 van. Volledig scherm © REUTERS Volledig scherm © REUTERS Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

