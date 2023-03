Frankrijk geeft gehavend Oranje pak slaag, Mbappé maakt er twee in zijn eerste match als kapitein

Voetbal Dani Alves stuurt vanuit gevangenis brief naar ex-part­ner: “Ik zal blijven vechten om de wereld mijn onschuld te bewijzen”

Dani Alves (39) heeft vanuit de gevangenis een brief naar ex-partner Joana Sainz gestuurd. De Braziliaanse voetballer, die nog steeds in voorhechtenis zit nadat hij werd beschuldigd van verkrachting, blijft daarin zijn onschuld uitschreeuwen. “De zaken waarvan ik beschuldigd word, zijn me totaal vreemd en komen niet overeen met de waarden waardoor ik me heel mijn leven heb laten leiden.”