Frankrijk en Engeland behouden perfect rapport in EK-kwalificaties na eenvoudige zeges

Frankrijk hoefde vanavond niet aan te treden op het kunstgras van het Victoria Stadium in Gibraltar. De wedstrijd werd gespeeld in het Algarve Stadium in Faro in het zuiden van Portugal. Olivier Giroud opende al na drie minuten de score voor Frankrijk in zijn 123ste interland, waarmee de 36-jarige topscorer aller tijden van Les Bleus op gelijke hoogte kwam met Thierry Henry. Giroud heeft nu alleen de gestopte aanvoerder/doelman Hugo Lloris (145 interlands) en Lilian Thuram (142 interlands) voor zich.