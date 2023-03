Frank Boeckx stopt om privéredenen als keeperstrainer bij Anderlecht: “Gezin heeft me nu iets meer nodig”

“Dit was een zeer moeilijke beslissing, want ik heb me altijd met veel enthousiasme ingezet en ik heb het volste vertrouwen in de richting die de club uitgaat”, aldus Boeckx. “Ik heb twee teams die me na aan het hart liggen: Anderlecht en mijn gezin. Mijn gezin heeft me nu iets meer nodig.”

De deur blijft wel op een kier staan: Anderlecht en Boeckx sluiten niet uit dat de samenwerking op een andere manier kan ingevuld worden in de toekomst. Tegelijk maakt paars-wit wel werk volop van de opvolging. Anderlecht is al in gesprek met een nieuwe doelmannentrainer, die nog dit seizoen zal overnemen. In de tussentijd is er een tijdelijke, interne oplossing gevonden.

Volledig scherm Coach Brian Riemer en Frank Boeckx. © Photo News

“Frank is een geliefd figuur binnen de club, gezien zijn palmares als voormalig doelman van de eerste ploeg en zijn rol in de laatste jaren bij zowel de RSCA Futures als bij de eerste ploeg”, aldus CEO Sports Jesper Fredberg Boeckx. “We hebben geprobeerd om een oplossing te vinden om Frank aan boord te houden, maar we respecteren zijn wens en die van zijn familie.”

