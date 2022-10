Franck Ribéry stopt op 39-jarige leeftijd met voetballen: “De pijn in mijn knie is alleen maar erger geworden”

Anderlecht Debast in tranen, het ongeloof bij Silva en vertwijfe­ling bij Vandenhau­te: zo diep zit Anderlecht

Ook op bezoek bij hekkensluiter Zulte Waregem ging Anderlecht kopje onder. De zevende nederlaag al in dertien competitiewedstrijden voor de recordkampioen. De vorige twee seizoenen verloor paars-wit telkens maar zes keer op 34 speeldagen. Om maar aan te geven hoe groot de crisis is. Na de 3-2 van Gano werd een vertwijfelde voorzitter Vandenhaute in beeld gebracht. Na afloop was het ongeloof af te lezen op het gelaat van aanvaller Silva en vloeiden er tranen bij Debast. Het jeugdproduct is van kleins af aan supporter van Anderlecht, dit komt bij de verdediger dan ook extra hard aan. Ook andere spelers zochten met het kopje in de grond de kleedkamers op.

