Foto’s tonen hoe Radja Nainggolan uur voor de match op Standard e-sigaret rookt, coach Van Bommel blijft op de vlakte: “We moeten eerst de beelden zien”

Het is een publiek geheim dat Nainggolan al wel eens een sigaret durft roken. Dat weten ze bij Antwerp, en daar maakt ook niemand er een probleem van. Maar dat hij in volle aanloop naar de wedstrijd - en op de bank dan nog - gespot werd met een E-sigaret, is misschien een ander verhaal. “Dat heb ik niet gezien”, was het korte antwoord van Van Bommel op de vraag wat hij daarvan dacht. Maar op het gezicht van de Nederlander viel wel af te lezen dat hij zich er vragen bij stelde. “Die beelden moet ik zelf effe zien, alvorens ik daar over kan oordelen.”