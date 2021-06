Football Talk. Zulte Waregem versterkt zich met Noorse vleugelverdediger

EK voetbal Titelverde­di­ger Portugal doorge­licht: “Zal moeilijk zijn voor Ronaldo om op dit niveau nog te schitteren”

10 juni Er is al behoorlijk wat gezegd en geschreven over de Rode Duivels, maar de concurrentie op het EK is natuurlijk niet van de poes. In aanloop naar het toernooi neemt HLN.be de voornaamste tegenstanders van de Belgen onder de loep, bijgestaan door een kenner van het land. Vandaag werpt ex-Sporting-doelman Filip De Wilde zijn blik op titelverdediger Portugal.