Football Talk. Zulte Waregem laat Marcq vertrekken - Mandzukic weg bij AC Milan

Mandzukic verlaat AC Milan na half seizoen

Mario Mandzukic (35) heeft op Instagram afscheid genomen van AC Milan, de Serie A-club die hem in januari opviste toen hij al een half jaar zonder club zat.“Het was een plezier voor AC Milan te spelen”, verklaart de Kroatische aanvaller. “Ik ben blij dat we de club opnieuw naar de Champions League hebben geleid, waar AC Milan thuishoort. Ik wens iedereen bij de club alleen maar het beste in de toekomst.”

Mandzukic stond uiteindelijk maar 287 minuten op het veld voor de Rossoneri. Hij werd gehinderd door een spierblessure en trof geen enkele keer raak voor de club van Alexis Saelemaekers. Mandzukic liet zich opmerken door zijn salaris voor de maand maart af te staan, aangezien hij toen niet in actie kwam. In zijn contract stond een optie voor een bijkomend jaar, maar die wordt dus niet gelicht.

De spits, die met Kroatië vicewereldkampioen werd, kent de Serie A goed. Tussen juli 2015 en januari 2020 droeg hij het shirt van Juventus. In 162 wedstrijden maakte de Kroaat 44 doelpunten voor de Oude Dame. Daarna verhuisde hij naar het Qatarese Al-Duhail. Mandzukic heeft tevens een verleden bij onder meer Wolfsburg, Bayern München en Atlético Madrid.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zulte Waregem verlengt het contract van Damien Marcq niet

Zulte Waregem neemt na 3,5 seizoenen afscheid van middenvelder Damien Marcq. De 32-jarige Fransman mag transfervrij vertrekken. Dat maakte Essevee maandag bekend op haar website. De club en de speler slaagden er niet in een akkoord te vinden voor de verlenging van zijn contract.

Marcq kwam in januari 2018 over van AA Gent en speelde in totaal 69 wedstrijden voor Zulte Waregem. Voordien speelde hij in eigen land voor Boulogne, Caen, Dijon en Sedan. Zijn carrière in België begon in 2013 bij Sporting Charleroi.

Dit seizoen speelde Marcq 28 wedstrijden voor Essevee. Sinds eind oktober was hij kapitein van de club. In het begin van zijn periode bij Zulte Waregem stond hij lange tijd aan de kant met klierkoorts.

“Mijn avontuur bij Essevee eindigt hier maar ik wil alle spelers, stafleden en supporters bedanken voor de voorbije drie jaar”, reageerde Damien Marcq op zijn sociale media.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Italiaanse Supercup wordt opnieuw in Saoedi-Arabië gespeeld

Net zoals in 2018 en 2019 vindt de strijd om de Italiaanse Supercup komend seizoen plaats in Saoedi-Arabië. De Italiaanse liga bevestigde dat kampioen Inter Milaan en bekerwinnaar Juventus naar het Midden-Oosten zullen vliegen. Wanneer de wedstrijd wordt georganiseerd, is nog afwachten maar volgens Italiaanse media wordt gedacht aan een datum in januari 2022.

De vorige edities van de Italiaanse Supercup op Saoedische bodem zorgden in de Laars voor veel verontwaardiging omdat het land de mensen- en vrouwenrechten met de voeten treedt.

Kampioenenviering in Rijsel ontaardt in rellen

Het titelfeest van OSC Lille is zondagavond ontsierd door rellen. De politie in het Noord-Franse Rijsel arresteerde zeven mensen. Onder hen een verdachte die met zijn voertuig veiligheidspersoneel viseerde. Na de slotwedstrijd van Lille tegen Angers kwamen in Rijsel duizenden mensen samen om de landstitel van hun geliefde club te vieren. Daarbij werden de coronaregels niet gerespecteerd. In Frankrijk geldt ‘s nachts een uitgaansverbod. De ordediensten moesten twintig mensen verzorgen, drie onder hen werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Lille won zondag op de 38e speeldag in de Ligue 1 met 1-2 bij Angers en verzekerde zich zo van een vierde landstitel. Het onttroonde PSG strandt op een punt.

Volledig scherm © Photo News

Italiaanse internationals krijgen tweede coronaprik

Minder dan drie weken voor de start van het EK hebben de Italiaanse internationals maandag hun tweede dosis van het coronavaccin gekregen. Dat maakte de Italiaanse voetbalbond bekend. Op 3 mei werden de spelers een eerste keer gevaccineerd met Pfizer/BioNTech. Voor hun tweede prik moesten ze zich naar Milaan of Rome begeven alvorens ze later op de dag in Sardinië worden verwacht, waar de Squadra de voorbereiding op gang trekt.

Bondscoach Roberto Mancini heeft voor de stage in Sardinië 33 spelers opgeroepen. Vrijdag oefent Italië in Cagliari tegen San Marino. Op 1 juni moet de definitieve lijst met 26 spelers binnen zijn bij de UEFA. Het is onder meer afwachten of middenvelder Marco Verratti (PSG) hersteld geraakt van zijn knieblessure.

Volledig scherm Mancini © REUTERS