Football Talk. Zulte Waregem behoudt vertrouwen in Dury - Ngadeu maakt winnende treffer voor Kameroen

Zulte Waregem behoudt vertrouwen in Dury

Zulte Waregem gaat, in weerwil van de geruchten over een nakend ontslag, door met Francky Dury (vandaag 64 geworden) als hoofdtrainer. Na een week van intense gesprekken en evaluaties, blijft de T1 en technisch directeur in de Elindus Arena aan het sportieve roer staan. Zulte Waregem verloor dit seizoen al zes van de tien wedstrijden en zakte na de 5-1 pandoering bij promovendus Seraing naar de vijftiende plaats in de klassering.

Tijdens de voorbije zomer kwam het tot een merkwaardig akkoord tussen Dury en zijn bazen. Het nog tot 2024 lopende “betoncontract” van de coach werd van drie naar één seizoen teruggebracht. Francky Dury verkondigde dat hij na Zulte Waregem graag elders zijn expertise wilde benutten en dat hij hoopte op een mooie manier afscheid te kunnen nemen van de club van zijn hart. Het goede voetbal dat aanvankelijk werd opgedist leverde te weinig punten op, en een opeenvolging van domme rode kaarten en vermijdbare verliesbeurten zorgden voor oplopende frustraties. Zaterdag komt co-leider Antwerp op bezoek in de Elindus Arena. Nieuw verlies kan de positie van Dury opnieuw in het gedrang brengen. Ondanks zijn succesvol verleden bij de club en zijn ruime verdiensten. (LUVM)

Ngadeu maakt winnende treffer voor Kameroen, Tapsoba scoort voor Burkina Faso

AA Gent-verdediger Michael Ngadeu heeft maandag het enige doelpunt gemaakt voor Kameroen op bezoek bij Mozambique, op de vierde speeldag van de tweede Afrikaanse kwalificatievoorronde voor het WK in Qatar. Hij trof raak in de 68e minuut.

Kameroen staat met 9 punten op de tweede plaats in poule D. Ivoorkust, dat één punt meer telt, won met 2-1 van Malawi. Standard-aanvaller Abdoul Tapsoba (63.) maakte voor Burkina Faso het tweede doelpunt in het met 2-0 gewonnen duel tegen rode lantaarn Djibouti.

Burkina Faso gaat aan de leiding met 10 punten in goep A. Algerije, dat drie punten minder telt, heeft een match minder gespeeld. De tien groepswinnaars plaatsen zich voor de derde voorronde. Vijf duels met heen- en terugmatch beslissen dan over evenveel WK-tickets.

Eupen verlengt contract Boris Lambert

AS Eupen heeft het contract van de 21-jarige Boris Lambert verlengd tot 2024. De club had zich daar in 2019 toe verbonden op voorwaarde dat de centrale verdediger/verdedigende middenvelder acht wedstrijden speelde met de eerste ploeg. Inmiddels zit hij aan negen. (AR)

Busquets verkozen tot Speler van de Final Four, ondanks verlies in finale

De Spaanse middenvelder Sergio Busquets is ondanks het 2-1 verlies tegen Frankrijk in de finale zondagavond in Milaan uitgeroepen tot de Speler van de Final Four van de Nations League. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bekendgemaakt.

De 33-jarige middenvelder blonk zowel tegen Italië in de halve finale als vervolgens tegen Frankrijk in de finale uit, waar hij de assist gaf voor de openingsgoal van Mikel Oyarzabal. Volgens de ex-profvoetballer Robbie Keane, die nu technisch waarnemer is bij de UEFA, “controleerde Busquets beide wedstrijden, dicteerde hij het spel en maakte hij de spelers om hem heen beter”.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique wees al op het belang van de speler van FC Barcelona in zijn selectie. “Hij is een erg belangrijke speler voor ons en niet alleen omdat hij onze aanvoerder is. Hij brengt veel bij voor het team, zowel op als naast het veld. Hij zorgt voor rust en kalmte. Busquets is onze verdedigende basis, maar ook de basis van ons aanvallende spel.”

Morioka blijft Charleroi tot 2024 trouw

Sporting Charleroi heeft aangekondigd het contract van spelverdeler Ryota Morioka te verlengen tot juni 2024. De 30-jarige Japanner zou aan het einde van het seizoen einde contract geweest zijn.

Morioka kwam in juli 2017 via Waasland-Beveren in België terecht en speelde zes maanden bij de Leeuwen voordat hij begin 2018 bij RSC Anderlecht aan de slag ging. Omdat hij bij de Brusselaars niet doorbrak, werd hij in januari 2019 verhuurd aan Charleroi, om zes maanden later definitief te worden getransfereerd.

Sindsdien heeft Morioka 14 doelpunten en 18 assists op de teller in 87 wedstrijden voor de Carolo’s. Hij scoorde deze jaargang tot dusver twee doelpunten en gaf vier assists.

De troepen van trainer Edward Still staan momenteel 11e in 1A.

