Football Talk. Zulj scoort alweer in Turkije - “UEFA denkt aan EK in één land”

“UEFA denkt aan EK in één land”

Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München en een belangrijke stem in het Europese voetbal, heeft dinsdag in de Duitse pers laten weten dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin denkt aan een EK in één enkel land en niet in twaalf landen zoals momenteel voorzien is.

“De voorzitter is heel voorzichtig met COVID-19", legde Rummenigge uit aan het Beierse dagblad Münchner Merkur. “Ik weet dat hij zich afvraagt of in een pandemie zoals de deze, en met het gezondheidsprotocol dat vereist is, het niet beter zou zijn het EK toch in één land te organiseren.”

De UEFA zelf ontkende noch bevestigde de stelling van Rummenigge. “We hebben in dit stadium geen extra informatie”, verklaarde een woordvoerder aan AFP. Officieel blijft het EK voorlopig doorgaan in twaalf landen. “We werken momenteel aan vier scenario’s: wedstrijden in een vol stadion, in een stadion gevuld tussen 50 en 100 procent, in een stadion gevuld tot 20 à 30 procent van haar capaciteit en in een leeg stadion”, ging de UEFA-woordvoerder verder. “De beslissingen zullen stad per stad bekendgemaakt worden op 5 maart.”

Volledig scherm © Photo News

Zulj scoort alweer in Turkije

Het wordt opvallender met de dag. Peter Zulj lijkt helemaal bevrijd nu hij door Anderlecht is uitgeleend aan Göztepe. Terwijl Anderlecht moeilijk tot scoren komt, was de Oostenrijker afgelopen weekend de man van de match bij zijn debuut in Turkije. De huurling maakte twee goals voor Göztepe, dat met 2-3 won van Konyaspor.

Opmerkelijk: bij Anderlecht stond Zulj nooit op het scorebord, maar eenmaal weg uit het Lotto Park lukt het blijkbaar wel, want vandaag scoorde hij opnieuw in een 4-0-overwinning tegen Genclerbirligi. Zulj scoorde de openingsgoal en lag zo aan de basis van een ruime zege. Göztepe heeft geen aankoopoptie omdat Anderlecht hoopt dat de Oostenrijker zijn waarde nog kan opkrikken. Hij is in elk geval goed bezig.

Bayern ontmoet Al-Duhail of Al-Ahly in halve finales WK voor clubs

Bayern München kent zijn tegenstander in de halve finales van het WK voor clubs. Bij de loting werd de Champions League-winnaar gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen het Egyptische Al-Ahly, de kampioen van Afrika, en het Qatarese Al-Ahly, de club van de Braziliaanse Belg Junior Edmilson en kampioen van Qatar, het gastland van het WK.

Het WK voor clubs in Qatar begint op 4 februari met de ontmoeting tussen het Mexicaanse Tigres en het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai. De winnaar van dat duel komt in de halve finales uit tegen de kampioen van Zuid-Amerika. Die is nog niet bekend. Het wordt alleszins een Braziliaanse ploeg, Santos of Palmeiras. Beide ploegen treffen elkaar in de finale van de Copa Libertadores op 30 januari.

Oceanië vaardigde dit jaar geen deelnemer af voor het WK. Auckland City gaf forfait als een gevolg van de quarantainemaatregelen die de Nieuw-Zeelandse overheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus.

De finale van het WK voor clubs vindt op 11 februari plaats. Er zullen bij de wedstrijden een beperkt aantal toeschouwers toegelaten worden.

Volledig scherm © EPA