Football Talk. Zlatan klaar voor rentree - Sven Vandenbroeck vindt bij FAR Rabat nieuwe uitdaging - Lamkel Zé niet in selectie

Er waren de publieke excuses en de opening van nieuwe coach Franky Vercauteren bij diens aanstelling, maar Lamkel Zé zit zoals verwacht niet in de selectie voor de uitmatch tegen KV Mechelen van komende zondag. De Kameroener zal dus opnieuw moeten opdraven bij Antwerp B, waar hij zich begin deze week nog tot matchwinnaar kroonde. Een groot deel van de harde kern lust hem rauw en enkele spelers kunnen met hem niet meer door één deur. Voor hen is deze niet-selectie dus geruststellend nieuws.

Real Sociedad heeft op de achttiende speeldag in La Liga met 3-2 verloren op het veld van FC Sevilla.

Sneeuwstorm Filomena teistert Spanje momenteel, maar Sevilla is de hoofdplaats van de zuidelijke autonome regio Andalusië en daar stijgt het kwik tijdens de dag ver genoeg boven het vriespunt waardoor er probleemloos gevoetbald kon worden in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Na een knotsgekke start stond er na veertien minuten al 2-2 op het scorebord. Youssef En-Nesyri (4. en 7.) had de thuisploeg twee keer op voorsprong gebracht, maar via Diego Carlos (5.) en Alexander Isak (14.) kwamen de bezoekers uit San Sebastian telkens langszij. Het overwicht was wel voor de thuisploeg, die op de counter levensgevaarlijk is. De tweede helft was nog maar pas afgetrapt toen topschutter En-Nesyri er met zijn derde van de namiddag 3-2 van maakte, meteen ook de eindstand in Sevilla. Ook de een kwartier voor tijd ingevallen Adnan Januzaj kon daar niets meer aan veranderen.

Voor de twaalfvoudige Rode Duivel waren het de eerste speelminuten sinds medio december, toen hij tegen FC Barcelona uitviel met een spierblessure in het bovenbeen. Tijdens zijn afwezigheid gingen de resultaten van de Basken zienderogen achteruit, met amper één zege in vier wedstrijden. Daardoor is de club in vrije val in het klassement. Door de nederlaag van vandaag worden ze op de vijfde plaats bijgebeend door Sevilla, dat evenwel drie wedstrijden minder gespeeld heeft.

Onze landgenoot Sven Vandenbroeck is de nieuwe coach van de Marokkaanse topclub FAR Rabat. De 41-jarige Vandenbroeck ondertekende er een contract voor twee seizoenen, zo maakte de club bekend.

Tot voor kort was Vandenbroeck aan de slag bij het Tanzaniaanse Simba, waarmee hij vorig seizoen de landstitel veroverde. De coach vertoeft al jaren in Afrika. Als assistent van Hugo Broos won hij in 2017 met Kameroen de Africa Cup. Nadien was hij ook nog 7,5 maanden bondscoach van Zambia. In zijn spelerscarrière kwam de voormalige middenvelder onder meer uit voor KV Mechelen, Roda JC, De Graafschap en Lierse.

Met vijf punten uit evenveel wedstrijden miste FAR Rabat vorige maand zijn seizoensstart in Marokko, waarna coach Abderrahim Talib moest opkrassen bij de twaalfvoudige landskampioen. Vandenbroeck treedt in Rabat in de voetsporen van Walter Meeuws, die de club in 2009 de voorlopig laatste Beker in de clubgeschiedenis bezorgde.

Zlatan Ibrahimovic is door AC Milan-coach Stefano Pioli opgenomen in de wedstrijdselectie voor het thuisduel van zaterdagavond tegen Torino, op de zeventiende speeldag in de Serie A, zo maakte de club bekend.

Een stevige opsteker voor de Rossoneri, die hun 39-jarige aanvaller eind november zagen uitvallen met een dijbeenblessure. Later op training kwam daar ook nog een kuitblessure bij, waardoor zijn rentree pas medio januari werd voorzien.

Bijna halverwege de competitie is Milan nog steeds leider in de Serie A, met een voorsprong van slechts één punt op stadsgenoot Inter. Op de vorige speeldag ging Milan in eigen huis met 1-3 onderuit tegen landskampioen Juventus, terwijl Inter een verrassende 2-1 nederlaag liet optekenen uit bij Sampdoria.

Onze landgenoot Alexis Saelemaekers moet nog geblesseerd toekijken bij Milan. Eind vorige maand liep hij in het duel tegen Lazio een kwetsuur op aan de linkerdij.

