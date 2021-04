Football Talk. Zien we Neymar straks op de Spelen? - Slavia-speler in beroep tegen lange schorsing

Zien we Neymar straks op de Spelen?

Het Braziliaanse olympische elftal hoopt over drie maanden tijdens de Olympische Spelen in Tokio opnieuw te kunnen beschikken over Neymar. Met de aanvaller in de ploeg veroverde het Braziliaanse elftal in 2016 een gouden plak tijdens de Spelen van Rio de Janeiro. “Gezien het feit dat we een zo sterk mogelijk elftal willen hebben, zou Neymar onze belangrijkste speler zijn”, zegt bondscoach André Jardine. De coach gaf wel aan dat het moeilijk wordt de speler van PSG te overtuigen.

Na het seizoen doet de 29-jarige Neymar mee aan de Copa America in Argentinië en Colombia, van 13 juni tot en met 11 juli. Het olympische voetbaltoernooi begint anderhalve week later. Brazilië is op de Spelen ingedeeld met Duitsland, Ivoorkust en Saudi-Arabië. Ieder team mag achttien spelers selecteren van wie er drie ouder zijn dan 23 jaar.

Vijf jaar geleden versloeg Brazilië Duitsland in de olympische finale. Neymar scoorde in de eindstrijd (1-1) en was trefzeker in de beslissende strafschoppenreeks.

Van Driessche leidt bekerfinale

RC Genk en Standard strijden komende zondagavond om de Croky Cup. De scheidsrechter die de finale in goede banen zal leiden, is Bram Van Driessche. Dat melden de Rouches. Jonathan Lardot zal hem bijstaan als videoscheidsrechter.

KV Mechelen wint oefenpot van Antwerp

Dit weekend staan er geen competitiewedstrijden op het programma. Het ideale moment voor enkele oefenwedstrijden. KV Mechelen kreeg vandaag het bezoek van Antwerp. De thuisploeg won met 2-0 na twee doelpunten van Igor De Camargo kort na de rust.

Slavia-speler Kudela in beroep tegen schorsing van tien wedstrijden

Slavia Praag-verdediger Ondrej Kudela gaat in beroep tegen zijn schorsing van tien speeldagen die hij kreeg voor de racistische uitlatingen aan het adres van Rangers-speler Glen Kamara, zo bevestigde zijn advocaat.

De feiten vonden in maart plaats in het Ibrox Stadium van Glasgow, tijdens de achtste finales in de Europa League. Televisiebeelden toonden aan dat Kudela, die zijn mond met de hand bedekte, zich over Kamara boog en een opmerking maakte die de Rangers-middenvelder furieus deed uitbarsten. Kamara riep de UEFA vervolgens op om actie te ondernemen.

In afwachting van een beslissing in de racismezaak werd Kudela begin deze maand al voor één speeldag geschorst en miste hij de kwartfinales tegen Arsenal. Als de schorsing behouden blijft, mist Kudela ook het EK met Tsjechië. Kamara werd op zijn beurt voor drie speeldagen geschorst omdat hij Kudela na het laatste fluitsignaal in de spelerstunnel had aangevallen.

Gezocht: oplossing voor Bakkali

Het heeft er alle schijn van dat Beerschot de aankoopoptie op Zakaria Bakkali (25) niet zal lichten. Dat hoeft op zich niet te verbazen, want de Anderlecht-huurling kon tijdens zijn uitleenbeurt nooit echt indruk maken: hij speelde slechts 165 minuten. Bovendien heeft hij een jaarsalaris van 1,2 miljoen euro bruto, zelfs een fractie daarvan is voor een club als Beerschot onhaalbaar. Bij Anderlecht heeft Bakkali geen toekomst meer. Hij zat voor zijn transfer in de B-kern. Als Bakkali de komende weken al terugkeert naar RSCA, zal de club wel een oplossing zoeken om hem te laten trainen, maar in principe zal dat niet met het A-team zijn. (KDC/PJC)

Anderlecht oefent op KVO

Tot vorige zondag waren ze sportieve rivalen, zaterdagmiddag spelen KV Oostende en Anderlecht alweer vriendschappelijk tegen elkaar. De ideale voorbereiding op de play-offs, waarin beide ploegen het onderste uit de kan willen halen. De match wordt zaterdag om 12 uur afgetrapt in de DIAZ Arena in Oostende. (TTV)

Ito fit voor finale

Goed nieuws voor Racing Genk en Junya Ito. De Japanner traint opnieuw mee met de groep en raakt speelklaar voor de bekerfinale van zondag tegen Standard. Ook Mark McKenzie en Jere Uronen zijn in principe inzetbaar, waardoor Genk op volle sterkte naar de Heizel trekt. (KDZ)

PSG verwelkomt Marquinhos, Navas en Verratti opnieuw op trainingsveld

Er viel vandaag goed nieuws te noteren bij Paris Saint-Germain: Marquinhos, Keylor Navas en Marco Verratti hervatten allemaal de groepstraining. Dat is een opsteker voor de Parijse club, die nog een druk programma tegemoet ziet.

Naast de drie basisspelers keerden ook Abdou Diallo (kuit) en Rafinha (onderrug) terug op het trainingsveld. Juan Bernat blijft nog een tijdje in de lappenmand. PSG gaat zaterdag op bezoek bij Metz op de 34e speeldag van de Ligue 1.

De troepen van Mauricio Pochettino tellen momenteel 69 punten, twee minder dan leider Lille. Monaco en Lyon hijgen met respectievelijk 68 en 67 punten in de nek van de Parijzenaars.

Duitse Bekerfinale achter gesloten deuren

De Duitse Bekerfinale moet op 13 mei in het olympisch stadion van Berlijn achter gesloten deuren gespeeld worden, zo maakte de Duitse Voetbalfederatie DFB vrijdag bekend.

Volgens de plaatselijke autoriteiten is het dan nog niet mogelijk om toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden in Duitsland, dat momenteel af te rekenen heeft met een derde coronagolf. Daardoor staan er ook nog vraagtekens bij München als speelstad voor het EK van komende zomer, dat medio juni van start gaat. Vrijdag wordt er daaromtrent uitsluitsel verwacht bij de Europese Voetbalconfederatie UEFA. Sinds de herfst worden alle voetbalwedstrijden in Duitsland achter gesloten deuren gespeeld.

In de halve finales van de Duitse Beker staat Werder Bremen eind deze maand tegenover RB Leipzig. In de tweede halve finale ontmoet Borussia Dortmund tweedeklasser Holstein Kiel. Bekerhouder Bayern is reeds uitgeschakeld.

Noodlijdend Bordeaux vraagt uitstel van betaling aan

De toekomst van de Franse voetbalclub Bordeaux ziet er somber uit. De directie heeft uitstel van betaling moeten aanvragen, nadat eigenaar King Street, een investeringsmaatschappij, had aangekondigd geen geld meer in de club te willen steken. De grootaandeelhouder ondersteunde Bordeaux sinds de overname met een bedrag van ongeveer 46 miljoen euro.

De landskampioen van 2009 worstelt met een grote schuldenlast. Door de coronacrisis zijn er veel inkomsten bij Bordeaux weggevallen. Ook de opbrengsten uit de tv-rechten vielen sterk terug vanwege een faillissement van het zendgemachtigde bedrijf.

Met de hulp van een toezichthouder hoopt de clubleiding op korte termijn een structurele oplossing te vinden voor de huidige crisissituatie. Bordeaux neemt momenteel de zestiende plek in op de ranglijst van Ligue 1 en staat 5 punten boven de degradatiezone.

Bayern heeft Lewandowski terug voor kampioenswedstrijd

Bayern München heeft topschutter Robert Lewandowski terug voor de kampioenswedstrijd van zaterdag tegen Mainz. De Poolse spits ontbrak de afgelopen weken vanwege een knieblessure, opgelopen bij de nationale ploeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. Lewandowski hervatte deze week de training en behoort tot de selectie van de vertrekkende trainer Hansi Flick voor het duel met Mainz, zo maakte Bayern vrijdag bekend.

Bayern verzekert zich met een zege van de negende landstitel op rij en de 31e in totaal. Lewandowski maakte dit seizoen in 25 competitiewedstrijden maar liefst 35 doelpunten. Hij is op jacht naar het record van Gerd Müller, die in het seizoen 1971-1972 veertig keer scoorde in één seizoen in de Bundesliga. “’Lewy’ heeft vier weken aan de kant gestaan”, zegt Flick. “Maar hij is weer in goede vorm, dat laat hij op de training zien. We willen hem natuurlijk helpen in zijn recordjacht, maar de focus ligt op het kampioenschap.”

Flick kan ook weer beschikken over middenvelder Leon Goretzka. Het is nog onzeker of Serge Gnabry kan meedoen tegen Mainz.

