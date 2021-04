Football Talk. Zien we Neymar straks op de Spelen? - Oplossing gezocht voor dure Bakkali - Ito fit voor bekerfinale

Zien we Neymar straks op de Spelen?

Het Braziliaanse olympische elftal hoopt over drie maanden tijdens de Olympische Spelen in Tokio opnieuw te kunnen beschikken over Neymar. Met de aanvaller in de ploeg veroverde het Braziliaanse elftal in 2016 een gouden plak tijdens de Spelen van Rio de Janeiro. “Gezien het feit dat we een zo sterk mogelijk elftal willen hebben, zou Neymar onze belangrijkste speler zijn”, zegt bondscoach André Jardine. De coach gaf wel aan dat het moeilijk wordt de speler van PSG te overtuigen.

Na het seizoen doet de 29-jarige Neymar mee aan de Copa America in Argentinië en Colombia, van 13 juni tot en met 11 juli. Het olympische voetbaltoernooi begint anderhalve week later. Brazilië is op de Spelen ingedeeld met Duitsland, Ivoorkust en Saudi-Arabië. Ieder team mag achttien spelers selecteren van wie er drie ouder zijn dan 23 jaar.

Vijf jaar geleden versloeg Brazilië Duitsland in de olympische finale. Neymar scoorde in de eindstrijd (1-1) en was trefzeker in de beslissende strafschoppenreeks.

Gezocht: oplossing voor Bakkali

Het heeft er alle schijn van dat Beerschot de aankoopoptie op Zakaria Bakkali (25) niet zal lichten. Dat hoeft op zich niet te verbazen, want de Anderlecht-huurling kon tijdens zijn uitleenbeurt nooit echt indruk maken: hij speelde slechts 165 minuten. Bovendien heeft hij een jaarsalaris van 1,2 miljoen euro bruto, zelfs een fractie daarvan is voor een club als Beerschot onhaalbaar. Bij Anderlecht heeft Bakkali geen toekomst meer. Hij zat voor zijn transfer in de B-kern. Als Bakkali de komende weken al terugkeert naar RSCA, zal de club wel een oplossing zoeken om hem te laten trainen, maar in principe zal dat niet met het A-team zijn. (KDC/PJC)

Anderlecht oefent op KVO

Tot vorige zondag waren ze sportieve rivalen, zaterdagmiddag spelen KV Oostende en Anderlecht alweer vriendschappelijk tegen elkaar. De ideale voorbereiding op de play-offs, waarin beide ploegen het onderste uit de kan willen halen. De match wordt zaterdag om 12 uur afgetrapt in de DIAZ Arena in Oostende. (TTV)

Ito fit voor finale

Goed nieuws voor Racing Genk en Junya Ito. De Japanner traint opnieuw mee met de groep en raakt speelklaar voor de bekerfinale van zondag tegen Standard. Ook Mark McKenzie en Jere Uronen zijn in principe inzetbaar, waardoor Genk op volle sterkte naar de Heizel trekt. (KDZ)

Duitse Bekerfinale achter gesloten deuren

De Duitse Bekerfinale moet op 13 mei in het olympisch stadion van Berlijn achter gesloten deuren gespeeld worden, zo maakte de Duitse Voetbalfederatie DFB vrijdag bekend.

Volgens de plaatselijke autoriteiten is het dan nog niet mogelijk om toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden in Duitsland, dat momenteel af te rekenen heeft met een derde coronagolf. Daardoor staan er ook nog vraagtekens bij München als speelstad voor het EK van komende zomer, dat medio juni van start gaat. Vrijdag wordt er daaromtrent uitsluitsel verwacht bij de Europese Voetbalconfederatie UEFA. Sinds de herfst worden alle voetbalwedstrijden in Duitsland achter gesloten deuren gespeeld.

In de halve finales van de Duitse Beker staat Werder Bremen eind deze maand tegenover RB Leipzig. In de tweede halve finale ontmoet Borussia Dortmund tweedeklasser Holstein Kiel. Bekerhouder Bayern is reeds uitgeschakeld.

Noodlijdend Bordeaux vraagt uitstel van betaling aan

De toekomst van de Franse voetbalclub Bordeaux ziet er somber uit. De directie heeft uitstel van betaling moeten aanvragen, nadat eigenaar King Street, een investeringsmaatschappij, had aangekondigd geen geld meer in de club te willen steken. De grootaandeelhouder ondersteunde Bordeaux sinds de overname met een bedrag van ongeveer 46 miljoen euro.

De landskampioen van 2009 worstelt met een grote schuldenlast. Door de coronacrisis zijn er veel inkomsten bij Bordeaux weggevallen. Ook de opbrengsten uit de tv-rechten vielen sterk terug vanwege een faillissement van het zendgemachtigde bedrijf.

Met de hulp van een toezichthouder hoopt de clubleiding op korte termijn een structurele oplossing te vinden voor de huidige crisissituatie. Bordeaux neemt momenteel de zestiende plek in op de ranglijst van Ligue 1 en staat 5 punten boven de degradatiezone.

