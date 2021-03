Football Talk. Ziekenboeg bij Leicester nog wat groter

Leicester ziet Barnes en Evans uitvallen

Het lijstje geblesseerden bij Leicester City is afgelopen weekend nog wat groter geworden. Harvey Barnes zal morgen een operatie aan de knie ondergaan. De aanvaller wacht een herstel van 6 weken. Johnny Evans is dan weer twijfelachtig voor de verplaatsing naar Burnley woensdag. Evans speelde al enkele weken met hinder aan de kuit en werd afgelopen weekend vroegtijdig naar de kant gehaald. Leicestercoach Brendan Rodgers hoopt dat Evans snel weer inzetbaar is. Leicester zal het al zeker zonder Dennis Praet, James Maddison, Ayoze Perez en Wes Morgan moeten doen.