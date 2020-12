Football Talk. Zidane: “We moeten geduldig zijn met Eden” - Levert Maehle Genk 15 miljoen euro op? - Diaby (ex-Club) wil terug naar België

Zidane: “We moeten geduldig zijn met Eden”

Real-coach Zinedine Zidane had het op zijn persbabbel in de aanloop naar de wedstrijd van morgen tegen Granada (19u45) natuurlijk ook over Eden Hazard. “Op emotioneel vlak is het tot dusver echt nog niet gemakkelijk geweest, maar ik zie nu een hele goede Eden. Hij traint goed, ook op regelmatige basis met de A-kern. Je moet het geduldig aanpakken, beetje bij beetje. Dat is het belangrijkste voor een speler.” U leest het ook: voor de aanvoerder van de Rode Duivels komt die partij naar alle waarschijnlijkheid nog te vroeg...

Maehle kan Racing Genk 15 miljoen opleveren

Alleen de handtekeningen ontbraken gisterenavond nog. Op enkele details na is de deal tussen Racing Genk en Atalanta over Joakim Maehle afgerond. De 23-jarige Deense international ondertekent bij de Serie A-club een contract voor 4,5 seizoenen, tot de zomer van 2025 dus. Atalanta betaalt 11 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen zo goed als zeker zal oplopen tot 15 miljoen. Maehle zal dus zaterdag tegen Waasland-Beveren zijn laatste wedstrijd in het shirt van Genk spelen. (KDZ)

Anderlecht en Nationale Loterij organiseren sportstage voor kinderen ziekenhuispersoneel

RSC Anderlecht en de Nationale Loterij bieden 50 kinderen van het personeel van de Brusselse Iris-ziekenhuizen tijdens de kerstvakantie een gratis sportstage aan.

In het kader van Viva for Life en De Warmste Week zorgt paars-wit voor de opvang van de kinderen tussen 3 en 12 jaar. Zij kunnen zich elke dag uitleven op de RSCA Football Academy in Neerpede en allerlei sporten ontdekken, “in de goede handen van vzw Sport4you”. Jeugdcoaches van RSCA zakken ook af naar de stage voor een paar ludieke voetbaltrainingen.

“Met dit initiatief willen we onze buren van het Bracopsziekenhuis en van de andere Iris-ziekenhuizen een hart onder de riem steken”, stelt Karel Van Eetvelt, CEO van RSC Anderlecht. “De ziekenhuismedewerkers hebben de afgelopen maanden geweldig hard moeten zwoegen en staan ook nu nog sterk onder druk. Als wij dan vanuit de club iets kunnen doen om die druk op de ene of andere manier te verlichten, hoeven we daar niet lang over na te denken. Chapeau aan alle collega’s die dit project mee dragen en uiteraard een enorme dank u aan onze partner de Nationale Loterij, die het inschrijvingsgeld voor de kinderen volledig op zich neemt.”

“Onze medewerkers van het Bracopsziekenhuis en de andere Iris-ziekenhuizen zijn enorm blij dat hun kinderen in deze moeilijke tijden op deze stage terecht kunnen”, meldt Catherine Goldberg, algemeen directrice van de Iris-ziekenhuizen Zuid.

De stage werd dinsdag afgetrapt met een bezoek van spelers Hannes Delcroix en Anouar Ait El Hadj en RSCA Women Charlotte Tison en Kassandra Missipo.

Casillas keert terug naar Real Madrid

De Spaanse voormalige doelman Iker Casillas keert terug naar zijn oude liefde Real Madrid. Bij de Spaanse landskampioen wordt hij assistent van de algemeen directeur van de Real Madrid Foundation, zo maakte de club dinsdag bekend.

“Iker is als onze beste doelman ooit een legende van Real Madrid die staat voor de waarden van onze club”, klinkt het in de mededeling van Real. “We zijn dan ook heel blij om een van onze grootste aanvoerders terug te mogen verwelkomen.” Met de Real Madrid Foundation wil de club een bijdrage leveren aan de maatschappij, onder meer door de oprichting van sportscholen wereldwijd.

Afgelopen zomer kondigde Casillas op 39-jarige leeftijd officieel zijn afscheid van het profvoetbal aan. Dat was geen verrassing, want de Spaanse doelman speelde na een hartaanval op training bij FC Porto toen al ruim een jaar geen wedstrijd meer. Sinds 2015 kwam hij voor Porto uit, waarmee hij twee keer Portugees landskampioen werd. Voordien had hij altijd bij Real tussen de palen gestaan, sinds zijn debuut in 1999. Met de Madrilenen won hij onder meer drie keer de Champions League en vijf landstitels. Als Spaans international werd Casillas wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012. Hij speelde 167 interlands voor La Roja.

Eerder dit jaar deed Casillas een gooi naar het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond maar hij besloot uiteindelijk zijn kandidatuur in te trekken en verwees daarbij naar de coronacrisis. “Ons land gaat gebukt onder een uitzonderlijke sociale, economische en gezondheidscrisis. Voorzittersverkiezingen zijn daarbij vergeleken slechts een bijzaak”, stelde Casillas, die de uitdager zou worden van Luis Rubiales.

Weer grote onzekerheid bij Moeskroen

Nu Gérard Lopez Lille heeft verkocht aan de Nederlandse zakenman Maarten Petermann, is de toekomst van Excel Moeskroen alweer onzeker. De nieuwe voorzitter van de Noord-Franse topclub, Olivier Létang, laat noteren dat “LOSC geen langetermijnbinding heeft met Moeskroen en Boavista”, twee clubs die door Lopez werden binnengehaald.

Nadat Pairoj Piempongsant eerder Moeskroen uit de problemen haalde na het gedoe rond Pini Zahavi en co liet de Thai op zijn beurt de club ook weer in de steek. Lille stak een helpende hand toe en plaatste zelfs twaalf huurlingen op Le Canonnier. De melding van de nieuwe voorzitter van LOSC kwam hard aan in Henegouwen, net als de vaststelling dat de Portugees Luis Campos bij Lille meteen werd bedankt als sportief directeur. Campos zorgde onder andere voor de Portugese staf. (ESK)

Diaby (Getafe) staat open voor terugkeer naar België

Mogelijk een opportuniteit voor de Belgische clubs. Abdoulay Diaby (29), nog niet zo lang geleden kampioenenmaker van Club Brugge, staat open voor een transfer naar België. De Malinees vertrok in 2018 naar Sporting Lissabon, waar hij zich niet kon doorzetten. Op uitleenbasis bij de Turkse topclub Besiktas maakte Diaby wel speelminuten - hij kwam er tot vijf competitiegoals in 31 wedstrijden -, bij Getafe komt hij dit seizoen niet van de bank. Voorlopig mocht Diaby nog maar één keer kort invallen, wat maakt dat hij graag wil vertrekken in de winter. Zijn entourage laat ons weten dat België “een interessante competitie is voor Abdou”. In de zomer werd hij gelinkt aan Antwerp. (PJC)

FIFA dient klacht in tegen Blatter voor mismanagement FIFA-museum

De Wereldvoetbalbond heeft in Zwitserland een aanklacht ingediend tegen onder meer voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter vanwege vermoedelijk crimineel mismanagement van het FIFA-museum dat minder dan een jaar na zijn opening in 2016 werd gesloten. Volgens de FIFA loopt het kostenplaatje van het museum op tot 462 miljoen euro.

De FIFA, die aangifte deed bij de aanklager van de kantonrechtbank in Zürich, beweert dat het vorige bestuur onder Blatter een kleine 130 miljoen euro spendeerde om een gebouw te renoveren dat niet in het bezit is van de Wereldvoetbalbond. Verder ging de FIFA een langdurige huurovereenkomst aan tegen ongunstige tarieven. Tot de afloop van de overeenkomst in 2045 zal dat de FIFA meer dan 330 miljoen euro kosten.

“Na een gedetailleerd overzicht te hebben gemaakt van de historische feiten en omstandigheden wat betreft de bouw en de operationele kosten van het FIFA-museum, is de FIFA zich bewust geworden van de vele ernstige onregelmatigheden bij dit project”, zo luidt het in een mededeling van de FIFA, die externe experts aanstelde om het museumdossier te doorlichten. “Door die onregelmatigheden zijn er ernstige vermoedens van crimineel mismanagement vanwege verschillende betrokken officials en bedrijven.”

Blatter trad in 2015 in het midden van een corruptieschandaal af als FIFA-voorzitter. De 84-jarige Zwitser heeft de aantijgingen altijd ontkend. Ook de nieuwe beschuldigingen over het FIFA-museum zijn volgens Lorenz Erni, de advocaat van Blatter, “ongegrond”.

David Alaba voor zevende keer verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar

David Alaba is voor de zevende keer verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar. De 28-jarige verdediger van Bayern München haalde het met 33 punten duidelijk voor Leipzig-middenvelder Marcel Sabitzer (17 ptn) en de Hongaarse Salzburg-middenvelder Dominik Szoboszlai (13).

De verkiezing wordt georganiseerd door het Oostenrijkse persagentschap APA. De trainers van de twaalf Oostenrijkse eersteklassers zijn stemgerechtigd.

Alaba, die dit jaar met Bayern de treble (landstitel, DFB-Pokal en Champions League) pakte, mocht de trofee ook al van 2011 tot en met 2016 in ontvangst nemen. Vorig jaar ging de prijs naar de Noorse spits Erling Haaland, die kort nadien Salzburg verliet voor Borussia Dortmund.

Ivoriaanse voetbalbond trekt naar TAS tegen beslissing FIFA over voorzittersverkiezingen

De Ivoriaanse voetbalbond (FIF) heeft maandagavond aangekondigd dat het naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) trekt tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond (FIFA) om het verkiezingsproces voor een nieuwe bondsvoorzitter te blokkeren.

“Aangezien de FIFA geen gevolg heeft gegeven aan de verschillende verzoeken om de opschorting van het verkiezingsproces op te heffen, beschouwt de FIF deze stilte als een weigering. De FIF ziet zich genoodzaakt naar het TAS te trekken om de opschorting te stoppen”, zo klinkt het in een persbericht van de Ivoriaanse federatie.

Al zes maanden is er een strijd aan de gang binnen de Ivoriaanse voetbalbond over wie de volgende bondsvoorzitter wordt. Nadat de kandidatuur van voormalige topspits Didier Drogba werd geweigerd, besliste de FIFA het verkiezingsproces in augustus te blokkeren om in september alle betrokken partijen te horen. De aftredende bondsvoorzitter, Augustin Sidy Diallo, overleed op 21 november aan een ziekte.

