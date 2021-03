Football Talk. Zevende coronageval bij STVV - Volgens Klopp haalt Van Dijk het EK niet

Zevende coronageval bij Sint-Truiden

Vandaag is bij STVV een zevende Coronageval gemeld. De naam van de speler of het staflid in kwestie geraakte nog niet bekend. Morgen is alvast een nieuwe testsessie gepland. Maar het ziet er nu al naar uit dat de wedstrijd tegen Waasland-Beveren serieus in het gedrang komt. (FKS)

Jürgen Klopp: “Virgil van Dijk gaat EK niet halen”

Slecht nieuws voor het Nederlands elftal. Virgil van Dijk gaat het EK niet halen. Volgens Liverpool-trainer Jürgen Klopp zal de Oranje-aanvoerder niet tijdig hersteld zijn van de zware knieblessure die hij vorig jaar opliep. Ook voor Engels international Joe Gomez komt het toernooi deze zomer te vroeg. Alleen een wonder brengt Van Dijk en Gomez nog op het EK. “Om eerlijk te zijn, met de informatie die ik op dit moment heb, zal dat onwaarschijnlijk zijn”, zegt Klopp in de Daily Mail. “Niet dat ik ze niet zou laten gaan, maar vanwege de ernst van de blessures.”

Beide Liverpool-verdedigers trainen weer individueel maar zijn nog niet zo ver dat ze volledig belast kunnen worden in de groep. Klopp hoopt zijn steunpilaren in de aanloop naar het komende seizoen weer fit te hebben. Het EK, dat op 11 juni van start gaat, komt volgens de Duitser te vroeg.

Volledig scherm Joe Gomez in duel met De Bruyne. © EPA

“Het gaat er niet om aan welke competitie ze kunnen meedoen”, zegt Klopp. “Voor zover ik weet, en ik sta altijd open voor positieve verrassingen dat ze plotseling op de training verschijnen, maar niemand heeft me verteld dat ze bijna klaar zijn. We hopen allemaal dat ze klaar zijn om bij ons aan het voorseizoen te beginnen. Dit zijn echt ernstige blessures. Virgil is al aan het rennen, maar dit is echt een lastige. We zijn helemaal in de wolken als ze klaar zijn om met ons te trainen voor de start van de voorbereiding. Het EK, ik heb er nog niet over nagedacht.”

Volledig scherm Virgil van Dijk. © Pool via REUTERS

Schalke-Fans starten onlinepetitie voor terugkeer Ralf Rangnick

Fans van de Duitse rode lantaarn Schalke 04 hebben een onlinepetitie opgestart voor de terugkeer van Ralf Rangnick naar de club. Op minder dan 24 uur tijd werd de petitie al meer dan 23.000 keer ondertekend.

In de Duitse media circuleren er al een tijdje geruchten omtrent een terugkeer van Rangnick naar het noodlijdende Schalke, dat op een troosteloze laatste plaats staat in de Bundesliga en dit seizoen een vogel voor de kat lijkt in de strijd tegen de degradatie.

De intussen 62-jarige Rangnick was eerder al in 2004-2005 en 2011 voor de club uit Gelsenkirchen aan de slag. Nadien werd zijn naam aan de Rode Duivels en RSC Anderlecht gelinkt, maar Rangnick koos voor RB Salzburg en RB Leipzig. Die laatste club loodste hij vanuit de Regionalliga naar de Champions League.

Volledig scherm Ralf Rangnick. © Jan Woitas/dpa