Football Talk. Zes positieve coronatests bij Standard voor trip naar Polen - Geen nieuwe besmettingen bij Malinwa

Zes positieven bij Standard

Zes Standard-spelers hebben een positieve coronatest afgelegd in aanloop naar het Europa League-duel bij Lech Poznan. Moussa Sissako, Damjan Pavlovic en Abdoul Fessal Tapsoba testten opnieuw positief. Ook Collins Fai en Konstantinos Laifis zijn besmet met het coronavirus. Opvallend: Eden Shamir werd bij de testing in aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen Oostende weer coronavrij verklaard, maar testte nu opnieuw positief. Het zestal reist niet mee af naar Polen.

Raman scoort voor Schalke 04 in bekerduel

Benito Raman (25) heeft zijn eerste goal van het seizoen gescoord. Hij legde de 1-4-eindstand in het bekerduel tegen Schweinfurt vast. Schalke 04 stoot zo door naar de volgende ronde. Voor Raman was het zijn eerste doelpunt sinds 2 april, toen ook in de beker tegen Hertha.

Geen nieuwe besmettingen bij Malinwa

Bij de hertest van maandag zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld bij KV Mechelen. Zes A-kernspelers blijven in quarantaine: Sofiane Bouzian, Marian Shved, Aster Vranckx, Bas Van den Eynde en Victor Wernersson. Voor William Togui is het nog even afwachten. Hij testte na twee weken quarantaine nog zwak positief. “Soms kan het zijn dat je weken na je besmetting of ziekte nog zwakke positieve testen aflegt”, zo legt clubdokter Robin Vanhoudt uit. “Maar als je na twee weken quarantaine al antistoffen in je bloed hebt, kan je opnieuw voetballen.” Of Togui voldoende antistoffen in het bloed heeft, zal woensdag duidelijk zijn.

Woensdag of donderdag bepalen de resultaten van een nieuwe test in aanloop naar de wedstrijd tegen Charleroi wie in aanmerking komt voor een selectie.

PSG mist Kylian Mbappé tegen RB Leipzig

Paris Saint-Germain zal woensdag op de derde speeldag van de Champions League uit bij RB Leipzig niet kunnen rekenen op Kylian Mbappé. De 21-jarige aanvaller is out met een hamstringblessure. Dat heeft PSG dinsdag laten weten. Mbappé liep de blessure afgelopen weekend op in de competitiewedstrijd bij Nantes (0-3 winst). PSG liet niet weten hoelang de goalgetter aan de kant staat.

PSG komt tegen de Duitsers gehavend aan de aftrap, want ook Neymar (adductoren) en Mauro Icardi (knieproblemen) liggen nog in de lappenmand. De Franse grootmacht begon het Kampioenenbal met een thuisnederlaag tegen Manchester United (1-2). Nadien poetste het team van coach Thomas Tuchel zijn blazoen op met een zege op het veld van Basaksehir (0-2).

Atlético Madrid strikt middenvelder Kondogbia

Atlético Madrid heeft de Franse middenvelder Geoffrey Kondogbia kunnen strikken. Dat heeft het team van Rode Duivel Yannick Carrasco vandaag laten weten.

De 27-jarige Kondogbia komt over van Valencia en ondertekende een contract tot de zomer van 2024 in de Spaanse hoofdstad. Hij speelde eerder voor Lens, Sevilla, AS Monaco en Inter. De middenvelder heeft ook de Centraal-Afrikaanse nationaliteit.

De overgang is opmerkelijk, aangezien de transferperiode momenteel afgelopen is. Atlético kon Kondogbia echter aantrekken dankzij een speciale regeling in Spanje. De Madrileense club raakte vorige maand vlak voor het sluiten van de transfermarkt Thomas Partey kwijt. Arsenal betaalde de gelimiteerde afkoopsom van 50 miljoen euro voor de Ghanese middenvelder. Volgens de regels van La Liga mag een club die afscheid moet nemen van een speler, waarvoor de contractueel vastgestelde transfersom wordt betaald, binnen een maand een vervanger mag halen. Ook als de transfermarkt is gesloten. Die vervanger moet dan wel al in Spanje spelen of geen contract meer hebben.

Kondogbia is de neef van Habib Habibou, die in ons land voor Charleroi, Zulte Waregem, AA Gent en Sporting Lokeren speelde. Nu is Habibou aan de slag bij het Roemeense CSM Politehnica Iași.

Robben blijft komende weken buiten selectie van Groningen

FC Groningen hoeft de komende weken niet te rekenen op Arjen Robben. De aanvoerder van de nummer 7 van de Eredivisie gaat een individueel trainingsprogramma volgen, waarmee hij fit genoeg hoopt te worden om wel regelmatig aan voetballen toe te komen. De 36-jarige aanvaller kampte de voorbije maanden vrijwel steeds met fysieke klachten, waardoor hij pas twee keer in actie kwam voor Groningen.

“Voor de trainer en mijn medespelers is het ook niet leuk dat het bijna elke week over mij gaat, terwijl ik er niet bij ben”, zegt Robben, die er daarom voor kiest om nu duidelijkheid te scheppen voor de komende periode. Hij blijft in ieder geval deze maand buiten de selectie van trainer Danny Buijs.

Robben stopte vorig jaar als profvoetballer, maar besloot afgelopen zomer om toch zijn rentree te maken bij zijn jeugdliefde FC Groningen. De nummer 10 viel echter geblesseerd uit in de eerste competitiewedstrijd, tegen PSV, en kwam daarna alleen tegen FC Utrecht nog even als invaller in actie.

Dompé (Zulte Waregem) kijkt aan tegen één speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag drie speeldagen schorsing, waarvan slechts één effectief, en een boete van 2.000 euro (waarvan 1.000 euro effectief) gevorderd tegen Jean-Luc Dompé. De aanvaller van Zulte Waregem werd in het slot van de derby tegen KV Kortrijk rechtstreeks uitgesloten.

De West-Vlaamse derby op het veld van Zulte Waregem kende een ontzettend tumultueuze slotfase. KV Kortrijk versierde bij een 1-0 achterstand nog een strafschop in de allerlaatste minuut, waardoor de poppetjes aan het dansen gingen. Dompé duwde vlak voor de neus van scheidsrechter De Cremer KVK-verdediger Sainsbury onderuit en werd daarvoor nog bestraft met een rode kaart. Zulte Waregem zag de rivaal meteen daarna een punt uit de brand slepen.

Als Zulte Waregem het schikkingsvoorstel aanvaardt, mist Dompé zondag de verplaatsing naar Cercle Brugge. Bij weigering van de minnelijke schikking komt de zaak woensdag voor het Disciplinair Comité.

Ter Stegen keert terug uit blessure bij Barcelona

Ronald Koeman kan bij FC Barcelona weer beschikken over Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman, de nummer 1 onder de lat bij de Spaanse topclub, is hersteld van de operatie aan de knie die hij in augustus onderging. Ter Stegen traint weer mee en kan mogelijk woensdag in de Champions League tegen Dinamo Kiev zijn rentree maken.

“Het gaat goed met hem, maar we moeten afwachten of hij woensdag al kan spelen”, zei Koeman, die reservekeeper Neto zaterdag zag blunderen tegen Alavés. De Braziliaan verslikte zich na een half uur spelen in een terugspeelbal, waarna Luis Rioja de score kon openen. Barcelona kwam in de tweede helft dankzij een treffer van Antoine Griezmann wel op gelijke hoogte, maar de ploeg van Koeman slaagde er weer niet in te winnen in La Liga (1-1).

In de Champions League doet Barcelona het vooralsnog wel goed, met overwinningen op Ferencváros (5-1) en Juventus (0-2). “We werken hard en zitten op de goede weg”, zei Koeman, die de talenten Ansu Fati en Pedri al zag schitteren op het Europese podium. “Het zijn jonge spelers met heel veel kwaliteiten. Maar er komt ook veel druk bij kijken om voor deze club te spelen, daar moet ik ze ook tegen beschermen. Ze kunnen niet iedere wedstrijd spelen.”

Na de terreuraanslag in Wenen zijn de dinsdag en woensdag geplande voetbalwedstrijden in de Oostenrijkse beker uitgesteld. “De regering heeft verzocht rekening te houden met de periode van nationale rouw en alle evenementen de komende drie dagen uit te stellen. Uiteraard geeft de Oostenrijkse voetbalbond (ÖFB) gehoor aan deze wens”, meldt bondsvoorzitter Leo Windtner dinsdag in een persbericht.

Windtner drukte zijn medeleven uit aan alle slachtoffers en nabestaanden.

Er werden vier mensen gedood bij de terreuraanslag, alvorens de politie de schutter doodschoot. Meer dan twintig mensen raakten gewond.