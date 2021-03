Football Talk. Zaha weigert nog te knielen voor aftrap - Schalke en Raman krijgen er vijf binnen bij Wolfsburg

Schalke en Raman krijgen er vijf binnen bij Wolfsburg

Op de 25ste speeldag In de Duitse Bundesliga heeft Wolfsburg het Schalke 04 van Benito Raman nog wat verder de dieperik ingeduwd. Met Koen Casteels in doel versloeg het de hekkensluiter met 5-0. Wolfsburg ligt als derde in de stand op koers voor een Champions League-ticket.

Een eigen doelpunt van Shkodran Mustafi (31.) geeft weer hoe alles tegenzit dit seizoen voor traditieclub Schalke 04, dat met slechts tien punten al negen punten achterstand heeft op de voorlaatste en elf op een veilige stek. In de tweede helft liep Wolfsburg verder uit via Wout Weghorst (51.), Ridle Baku (58.), Josip Brekalo (64.) en Maximilan Philipp (79.). Benito Raman werd bij 4-0 in de 72e minuut vervangen.

Bayern München blijft leider in de Bundesliga, na een 1-3-overwinning op Werder Bremen, met doelpunten van Leon Goretzka (22.), Serge Gnarby (35.) en topschutter Robert Lewandowski (67.). Niclas Füllkrug kon de eerredder maken in het slot (86.).

Wilfried Zaha weigert nog te knielen voor aftrap

Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha heeft niet geknield voor de aftrap van het Premier League-duel tegen West Bromwich Albion (1-0-winst voor Palace). De ploegmaat van Christian Benteke en Michy Batshuayi stelt de banalisering van het gebaar ter ondersteuning van Black Lives Matter aan de kaak.

De Ivoriaanse international liet zich al herhaaldelijk ontvallen dat de symbolische waarde van het gebaar verdwenen is. Zaterdag voegde hij de daad bij het woord en bleef hij voor de match rechtop staan toen iedereen op het veld knielde. Zaha stond na een blessure voor het eerst sinds begin februari in de basis.

“Voor mij lijkt het dat het knielen gewoon een deel van de routine voor de wedstrijd is geworden”, verklaart Zaha op de sociale media. “Het maakt niet echt uit of we nu knielen of staan, sommigen onder ons blijven beledigingen ontvangen. Ik weet dat er achter de schermen bij de Premier League en andere autoriteiten hard gewerkt wordt om zaken te veranderen. En dat respecteer ik. Ik respecteer ook mijn ploegmaats en spelers bij andere clubs die blijven knielen. Als samenleving vind ik dat we een betere vorming in scholen zouden moeten aanmoedigen, en sociale mediabedrijven zouden harder moeten optreden tegen online beschimpingen - en niet alleen bij voetballers. Ik wil nu gewoon focussen op voetbal en ervan genieten dat ik opnieuw op het veld sta.”

Volledig scherm © EPA

Vermaelen lijdt met Vissel Kobe eerste competitienederlaag

Thomas Vermaelen heeft met Vissel Kobe zijn eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. Met de verdediger de hele partij tussen de lijnen verloor het team uit Kobe op de vierde speeldag van de J1 League met 0-1 van Nagoya.

Sho Inagaki scoorde voor Nagoya de winnende treffer. De club van Vermaelen, die het seizoen begon met twee zeges en een draw, staat na de verliesmatch op de vijfde plaats met zeven punten.

De Rode Duivels spelen op 24 maart hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022 tegen Wales. Nadien volgen nog de kwalificatiematchen tegen Tsjechië en Wit-Rusland. Het is echter onduidelijk of Vermaelen voor het drieluik naar België mag afreizen. Afgelopen najaar miste hij de interlandperiodes omdat hij van de Japanse overheid tegen de achtergrond van de coronapandemie geen toelating kreeg om naar ons land te komen.

Premier League hoopt op fans in stadions bij slot competitie

De Premier League hoopt dat aan het einde van het seizoen weer toeschouwers op de tribunes van de Engelse voetbalstadions zitten. “We hopen op 23 mei de kampioensbeker te kunnen uitreiken met 10 000 toeschouwers”, zegt directeur Richard Masters van de Premier League. “Daarnaast is ons doel om vanaf de start van het nieuwe seizoen volle stadions te hebben. De routekaart van de overheid biedt ons die mogelijkheid.”

Het vorige seizoen in de Premier League werd na een maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis afgemaakt in lege stadions. Ook dit seizoen zijn de tribunes leeg. Alleen in december mochten clubs uit enkele steden een beperkt aantal fans ontvangen, maar dat was van korte duur. De clubs in de Premier League misten volgens Masters dit seizoen 2,3 miljard euro aan inkomsten.

De Britse regering presenteerde vorige maand een plan waarmee de coronarestricties stap voor stap worden opgeheven. Vanaf 17 mei zouden in stadions weer maximaal 10.000 mensen naar binnen mogen. “Er moet nog heel wat gebeuren voor dit mogelijk is, maar het is wel ons ultieme doel: de terugkeer naar volle stadions en een normale Premier League”, aldus Masters.

“De afgelopen 12 maanden is er veel gebeurd”, aldus Masters. “Komend seizoen is het laatste jaar van ons huidige financiële programma. We moeten dus een duidelijk en stevig financieel plan opstellen voor de Premier League, en dus ook de rest van de Engelse voetbalpiramide, voor de komende drie jaar. Als we dat tegen het einde van dit jaar allemaal kunnen afronden, wordt 2021 een goed jaar. En als één van onze clubs dan de Champions League wint en Engeland misschien zelfs wel het EK, zou dat nóg beter zijn.”

Volledig scherm Masters bij de titelviering van Liverpool vorig seizoen. © Pool via REUTERS

Firmino bijna fit

Liverpool kan bijna weer rekenen op Roberto Firmino. De Brazilliaanse spits was de laatste 2 wedstrijden afwezig en wordt vandaag nog medisch getest in de hoop om hem misschien te recupereren voor de wedstrijd tegen Wolves maandag. Verder kan Jürgen Klopp rekenen op een volledig fitte kern, uitgezonderd de langdurig geblesseerden.

Volledig scherm Firmino wordt vandaag nog getest. © AFP