Football Talk. Yves Vanderhaeghe verlengt contract bij KV Oostende in stijl - Standard te sterk voor Nederlandse tweedeklasser

Standard in oefenmatch te sterk voor Nederlandse tweedeklasser

In een oefenmatch achter gesloten deuren haalde Standard het met 5-2 van de Nederlandse tweedeklasser Roda JC, dat met zijn U21 aantrad. Cafaro, Amallah, Pavlovic en de jonge Benfriha (2x) tekenden voor de Luikse doelpunten. Voor de Rouches was het de laatste wedstrijd van dit seizoen. De trainingen gaan nog twee weken door. (BFA)

David Silva doet er bij Real Sociedad nog een jaartje bij

David Silva heeft zijn eind dit seizoen aflopende contract bij de Spaanse subtopper Real Sociedad, waar hij momenteel ploeggenoot is van Rode Duivel Adnan Januzaj, tot medio 2023 verlengd, zo maakte de club vrijdag bekend.

De intussen 36-jarige David Silva werd in de zomer van 2020 door de Basken naar San Sebastian gehaald. De voormalige international kwam toen transfervrij over van Manchester City, waar hij tien jaar lang het mooie weer had gemaakt.

Met Silva won Manchester City vier Premier League-titels, vijf League Cups en twee FA Cups in 436 wedstrijden, met 60 doelpunten op zijn naam. Maar ook bij Real Sociedad speelt hij nog een rol, met dit seizoen tot nu toe 29 duels, één doelpunt en vier assists, in alle competities samen.

Vrouwenploeg Mechelen krijgt licentie voor Super League

De vrouwenploeg van KV Mechelen heeft haar licentie gekregen voor de Super League, de hoogste afdeling van het vrouwenvoetbal in ons land, meldde de club vrijdag op zijn website. Mechelen komt dit seizoen uit in eerste nationale (de tweede afdeling in het vrouwenvoetbal) en is momenteel verwikkeld in een titelstrijd met Gent B. De promotie naar de hoogste reeks is wel al een zekerheid. “Dat onze vrouwenploeg deze stap kan zetten, is een belangrijke mijlpaal voor de hele club”, glunderde Frank Lagast, algemeen directeur bij KV Mechelen. “We zetten als geel-rode familie onze schouders onder dit project en willen de vrouwenploeg verder laten groeien”, ging Lagast verder. “Zo kunnen we hopelijk nog meer meisjes de kans bieden om bij KV Mechelen te komen voetballen. Dit kadert perfect binnen ons verhaal van inclusie waar we al een tijdje aan schrijven”, klonk het nog.

De Mechelse dameswerking viert in 2023 haar 20e verjaardag. Een mooiere manier om het jubileum te vieren had voorzitster Marie-Paule De Bell zich niet kunnen inbeelden. “We zijn in 2003 beginnen voetballen met vrouwelijke fans van KV. Die dames moesten zelfs nog leren wat een inworp was. Van caféploeg over de provinciale reeksen naar de Super League, ik ben waanzinnig trots op iedereen die hieraan heeft meegewerkt.” Farid Goreishvand, momenteel trainer bij titelrivaal Gent B, maakt volgend jaar de overstap naar Mechelen. Hij zal er het eerste seizoen van de vrouwenploeg in de Super League begeleiden.

Vanderhaeghe blijft bij KVO

Zoals verwacht blijft Yves Vanderhaeghe aan boord als trainer van KV Oostende. De 52-jarige Roeselarenaar ondertekende een nieuwe overeenkomst voor twee seizoenen. Vanderhaeghe nam in februari over van Markus Pflanz, die als assistent even de naar Genoa vertrokken Duitser Alexander Blessin opvolgde. Voor Vanderhaeghe wordt het zijn tweede ambtstermijn bij KVO. Hij was er al trainer van 2015 tot en met 2017, en behaalde onder meer de finale van de Beker van België. “Ik heb me altijd al goed gevoeld in Oostende, zowel vroeger als nu. Ik ben blij dat ik een vervolg kan breien aan mijn tweede periode hier.” (TVA)

Dennis Praet staat er weer

Zijn voetblessure behoort eindelijk tot het verleden. Een operatie na een gebroken middenvoetsbeentje hield hem meer dan drie maanden aan de kant, maar na een invalbeurt het voorbije weekend tegen Spezia maakte de middenvelder een entree langs de grote poort bij zijn return in de basis voor Torino. 4-4 tegen Atalanta in een match waarin hij al na vier minuten de assist gaf voor de 0-1. In de media werd de Rode Duivel fel bewierookt. “Een speler met een hoge intelligentie”, voor ‘La Gazzetta dello Sport’, dat hem tot ‘man van de match’ verkoos en een 8 op 10 gaf. De ‘Corriere Torino’ schreef dat hij “de ziel van de stier” is. Praet wordt gehuurd van Leicester City, maar Torino heeft een aankoopoptie van 15 miljoen euro. Na woensdag is de kans alvast wat groter dat Torino - trainer Juric is fan van Praet - die som op tafel wil leggen.

Volledig scherm © Photo News

Gescheurde achillespees voor Schrijvers

Zware domper voor Siebe Schrijvers en OH Leuven. De middenvelder liep deze week op training een achillespeesletsel op en ging vandaag meteen onder het mes. Schrijvers is daardoor minstens een half jaar buiten strijd en mist naar al zeker de competitiestart van volgend seizoen, wellicht moet hij tot de jaarwisseling toekijken.

Marc Brys ziet zo een sleutelfiguur in zijn systeem wegvallen. “Het gebeurde niet eens in een explosieve actie, en er was geen contact”, weet de coach van OHL. “Hij maakte een beweging om iemand te ontwijken, en een verdediger had de pees horen springen. Uit het niets... De pees is zo goed als helemaal afgescheurd. Waarschijnlijk speelt hij in 2022 niet meer. Het zijn lastige revalidaties, als je dat forceert moet je weer opnieuw beginnen. Dit is een groot verlies. Er zijn traantjes gevloeid, die jongen is in volle bloei... De hele groep was in shock. We gaan Siebe enorm missen.” (NVE)

Nico Gonzalez (FC Barcelona) breekt teen

Barça bevestigt vrijdag dat Gonzalez de vierde teen van zijn linkervoet heeft gebroken. Over de duur van zijn onbeschikbaarheid blijft de Spaanse topclub op de vlakte. Gonzalez debuteerde in augustus tegen Real Sociedad in het eerste elftal. Hij kwam dit seizoen al aan 37 wedstrijden (2 goals, 2 assists). Voor coach Xavi is het een nieuwe tegenslag na het uitvallen van middenvelders Pedri en Sergi Roberto.

De Catalanen meldden vrijdag ook de positieve coronatesten van verdediger Oscar Mingueza en Martin Braithwaite. Sergino Dest en Samuel Umtiti zijn eveneens geblesseerd. Barcelona staat in La Liga tweede naast Sevilla maar wel met 15 punten achterstand op Real Madrid. Met nog vijf wedstrijden te gaan, heeft het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard nog slechts één punt nodig voor een 35e landstitel.

Volledig scherm Nico Gonzalez in gesprek met Xavi © AFP

Ralf Rangnick wordt na interim bij ManU bondscoach van Oostenrijk

Ralf Rangnick gaat aan de slag als bondscoach van Oostenrijk. De Duitser blijft wel trainer van Manchester United tot het einde van het seizoen. De Red Devils kondigden al eerder Erik ten Hag (Ajax) aan als zijn opvolger.

De 63-jarige Rangnick ondertekent bij de Oostenrijkse bond een contract voor twee jaar. Bij kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland volgt een automatische verlenging tot het WK van 2026, zo is vrijdag bekendgemaakt. Zijn landgenoot Foda gooide in maart de handdoek nadat hij er niet in slaagde Oostenrijk te kwalificeren voor het WK in Qatar. Foda leidde het team sinds januari 2018.

De eerste opdracht van Rangnick wordt het Nations League-duel op 3 juni in Osijek tegen Kroatië. Daarna volgen thuiswedstrijden tegen Denemarken (6 juni) en wereldkampioen Frankrijk (10 juni). Rangnick bevestigde vrijdag dat hij ook als Oostenrijks bondscoach zijn rol als raadgever bij Manchester United volgend seizoen zal vervullen. Eind november nam Rangnick ad interim over op Old Trafford, waar men een opvolger zocht voor Ole Gunnar Solskjaer. Vorige week bevestigde Manchester United dat huidig Ajax-trainer Erik ten Hag volgende zomer de nieuwe coach wordt.

Volledig scherm Ralf Rangnick wordt bondscoach bij Oostenrijk © ANP / EPA

Strafverlaging voor Kortrijksupporter die thuistribune Antwerp bestormde

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft op vrijdag een supporter van Kortrijk een lagere straf opgelegd dan hij van zijn ploeg KV Kortrijk had gekregen. De man had op de match op Antwerp mee de hoofdtribune bestormd en had daar volgens een aanwezige hoofdinspecteur/spotter een nietsvermoedende supporter van Antwerp een slag verkocht. Niet genoeg bewijs, meende de Raad, dat zijn straf verlaagde van 5 naar 1 jaar stadionverbod.

Op 2 februari 2022 bestormde een 30-tal Kortrijk-supporters de thuistribune tijdens een inhaalmatch, net voor affluiten. De wedstrijd moest daardoor vijf minuten stilgelegd worden. Een aanwezige agent herkende bij die dertig supporters ook beklaagde K.G.. Het relaas van de politieagent, dat supporter K.G. daarbij een slag zou uitgedeeld hebben aan een bijstaander, kon niet bevestigd worden door camerabeelden. Wel kon gezien worden hoe K.G. zich weerspannig gedroeg tegen een steward en die daarbij bij de keel greep. Omdat het verslag van de inspecteur ook niet genoeg concrete elementen bevatte, was er sprake van genoeg twijfel in het voordeel van de supporter om hem vrij te spreken voor de slagen en zijn straf te verlagen. K.G. had nog geen gekend verleden op het vlak van wangedrag.

Topman European Leagues niet opgezet met vernieuwingsplan Champions League

Het overkoepelende voetbalorgaan European Leagues is niet opgezet met de nieuwe plannen van de UEFA om de Champions League in 2024 te hervormen. Vooral het voorstel om het aantal wedstrijden te doen toenemen en de suggestie om twee teams een automatische deelname aan het toernooi te gunnen op basis van hun prestaties uit het verleden - en niet hun plaats in de rangschikking - stoot de organisatie tegen de borst. Het vernieuwingsplan van de UEFA omvat onder meer nog een voorstel om het aantal deelnemende ploegen uit te breiden van 32 naar 36 en de huidige toernooivorm, met in totaal 100 wedstrijden, te vervangen door een competitievorm.

Claus Thomsen, voorzitter van de European Leagues, is geen voorstander van het nieuwe plan. “De competities zijn de ruggengraat van het Europese voetbal. Deze beslissingen zullen schade toebrengen aan de meeste clubs en slechts een handvol clubs helpen”, sprak Thomsen vrijdag op een persconferentie. Volgens de Deense voorzitter mag er voor deelname aan de Champions League enkel gekeken worden naar de huidige sportieve prestaties van een team en niet naar het verleden. “Dat is de essentie van de sport. Daarom zijn fans iedere week opnieuw opgewonden om naar het voetbal te komen kijken.”

Voor de Belgische clubs kwam er eerder dit jaar al slecht nieuws over deelname aan de Champions League. Ons land moet het in het seizoen 2023-2024 door een daling van de Europese coëfficiënt stellen zonder rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Volledig scherm Claus Thomsen, voorzitter van de European Leagues © AFP

Volledig scherm Siebe Schrijvers (hier in duel met Sven Kums van AA Gent). © Photo News

Salah door Engelse journalisten verkozen tot Speler van het Seizoen

De Engelse titelstrijd is nog volop aan de gang, maar de FWA, de vereniging van Engelse voetbaljournalisten, heeft toch al een Speler van het Seizoen gekozen. Mo Salah is volgens de pers de beste speler in de Premier League dit seizoen. De Egyptenaar van Liverpool kreeg 48 procent van de stemmen en haalt het zo voor Kevin De Bruyne, die op negentien procent bleef steken. West Ham-speler en Engels international Declan Rice is derde.

Salah en Liverpool moeten in de Premier League achtervolgen op Man City. De kloof bedraagt, vijf speeldagen voor het einde, amper één punt. Salah zit aan 22 goals en 13 assists in de competitie dit seizoen - in beide ranglijsten staat hij op kop.

Vorig seizoen ging de individuele prijs van de FWA naar Man City-verdediger Rúben Dias. De enige Belg op de erelijst is Eden Hazard (2014-2015).

Volledig scherm Salah won de prijs ook al in het seizoen 2017-2018. © Photo News

Castagne mogelijk dit weekend alweer inzetbaar

Geen al te grote problemen voor Timothy Castagne. De Rode Duivel blesseerde zich gisteren in de halve finale van de Conference League tegen AS Roma (1-1) aan het hoofd. Castagne botste in de eerste twintig minuten van de partij met Zaniolo en tastte daarna naar het hoofd. Na 21 minuten werd hij afgelost door James Justin. Gezien zijn geschiedenis - Castagne miste bijna het volledige EK voetbal vorig jaar na een botsing in de match tegen Rusland waarin hij een dubbele oogkasbreuk opliep - werd gevreesd voor erger. Uit zijn entourage valt te horen dat er niets ernstigs daan de hand is en dat Castagne komend weekend mogelijk alweer inzetbaar is.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Zwitsers international Fabian Schär blijft Newcastle trouw

Fabian Schär (30) heeft zijn contract bij Newcastle United verlengd met twee seizoenen. De Zwitserse centrale verdediger ligt daardoor vast tot de zomer van 2024, zo bevestigt de nummer 9 uit de Premier League. Schär speelt sinds 2018 voor de Magpies, die hem overnamen van Deportivo La Coruna. Hij droeg het zwart-witte shirt al in 98 wedstrijden en maakte daarin negen goals.

“Sinds mijn eerste dag in Newcastle voel ik mij erg op mijn gemak”, zegt Schär, die ook een verleden heeft bij Bazel en Hoffenheim. “Dit is als een tweede thuis en ik ben in de wolken dat ik hier langer kan blijven.” De Zwitser verdedigde al 69 keer de kleuren van zijn land (acht goals) en speelt eind dit jaar in Qatar zijn derde WK. Zwitserland is er ingedeeld in een poule met Brazilië, Servië en Kameroen.

Klopp blijft tot 2026 bij Liverpool

Jürgen Klopp (54) zit nog zeker tot medio 2026 als manager op de bank bij Liverpool. De Duitser, die nog vastlag tot 2024, heeft zijn contract met twee jaar verlengd. Dat maakte hij zelf bekend in een video op de sociale media van de Engelse club. “Ik heb iets aan te kondigen. Sommigen zullen het leuk vinden, anderen niet. Ik blijf nog twee jaar langer. En ik niet alleen, ook mijn coaches - dat is eigenlijk het belangrijkste. Waarom? Omdat Ulla hier wil blijven. Wat doe je - als goeie echtgenoot - wanneer je vrouw wil blijven? Je blijft! Dat is natuurlijk niet de enige reden. Ik hou van deze club, het is de beste plaats om te zijn. Ik voel me hier heel, heel gelukkig.”

Volledig scherm Klopp samen met zijn vrouw Ulla in Londen in 2012. © EPA

Klopp belandde in oktober 2015 als opvolger van Brendan Rodgers op Anfield. Daarvoor had hij vooral naam gemaakt met Dortmund door twee keer landskampioen te worden en de Champions League-finale te bereiken (2-1-verlies tegen Bayern, red.). Onder Klopp werd Liverpool weer de grootmacht van weleer, met als hoogtepunten een eindzege in de Champions League (2019) en een eerste landstitel in 20 jaar (2020). Ook dit seizoen doet Liverpool nog volop mee om het kampioenschap en de Champions League. De Reds kunnen zelfs als eerste Engelse club ooit de ‘quadruple’ winnen, want ze wonnen al de League Cup en spelen ook nog de finale van de FA Cup.

Joren Dom naar OHL

OH Leuven heeft met Joren Dom (32) een eerste aanwinst beet. De rechtsachter, die ook als rechtermiddenvelder uit de voeten kan, komt transfervrij over van degradant Beerschot. Hij had immers een clausule in z’n contract staan dat hij bij degradatie gratis kon vertrekken. De ervaren Antwerpenaar kon ook naar promovendus Westerlo, maar kiest dus voor Leuven, waar hij een pak meer kan gaan verdienen. Opmerkelijk: als rechtsachter was Dom toch gedeeld topschutter bij de ‘Ratten’, met vijf goals in 27 wedstrijden. (NVE)

Volledig scherm Joren Dom. © Photo News

Thorstvedt verlengt bij Racing Genk

Kristian Thorstvedt heeft zijn contract bij Racing Genk verlengd tot de zomer van 2025. De huidige overeenkomst van de Noorse middenvelder liep midden volgend jaar af. Thorstvedt kwam begin 2020 van het Noorse Viking FK naar Genk. Hij scoorde bij zijn debuut en groeide uit tot een basisspeler. Intussen zit Thorstvedt aan 82 wedstrijden voor de Limburgers. Daarin scoorde hij zestien keer.

Volledig scherm © Photo News

Barcelona minstens één seizoen in olympisch stadion

FC Barcelona zal zijn matchen in het seizoen 2023-24 afwerken in het Estadi Olímpic Lluís Companys, waar in 1992 de atletiekcompetities van de Olympische Spelen plaatsvonden. Barça is daartoe genoodzaakt gezien de geplande verbouwing van Camp Nou. In juni worden de bouwwerkzaamheden aangevat.

De Catalaanse club kreeg vandaag een bouwvergunning van de gemeenteraad van Barcelona. Komend seizoen verwacht Barça tijdens de werkzaamheden zo goed als de volledige capaciteit van Camp Nou te kunnen benutten. In de zomer van 2023 begint dan de sloop van de derde ring, waardoor voor 2023-24 naar een alternatief stadion moest gezocht worden. Eind vorig jaar dacht de clubleiding aan het Estadi Johan Cruyff, dat in de buurt van Camp Nou ligt en plaats biedt aan 6000 toeschouwers. Maar nu is de keuze gevallen op het olympisch stadion, dat met meer dan 60.000 toeschouwers een veel grotere capaciteit heeft. In het seizoen 2024-25 wil Barcelona terugkeren naar Camp Nou, waar ongeveer de helft van de zitplaatsen beschikbaar zullen zijn. Tijdens het seizoen 2025-26 zou de laatste hand gelegd worden aan de verbouwing.

Volgens de clubleiding is de renovatie en uitbreiding van Camp Nou van fundamenteel belang voor de toekomst van Barcelona. Het bestuur rekent op aanmerkelijk hogere inkomsten uit het stadion, onder meer dankzij een grotere capaciteit. Camp Nou biedt nu nog plaats aan bijna 100.000 toeschouwers en telt na de geplande verbouwing 110.000 zitplaatsen. Het zou jaarlijks gaan om een bedrag van 200 miljoen euro aan extra inkomsten. Voor het ambitieuze project sluit de financieel geplaagde club een lening van 1,5 miljard euro af.

Inter loopt blauwtje in titelstrijd bij Bologna, vroege assist Praet levert Torino punt op

Inter heeft in een inhaalwedstrijd van de 20ste speeldag in de Serie A een blauwtje gelopen op bezoek bij Bologna. Het verloor met 2-1 en moet daardoor de koppositie opnieuw aan rivaal AC Milan laten. De Nerazzurri schoten nochtans het scherpst uit de startblokken met een vroege goal van voormalig ‘Club Brugge’-speler Ivan Perisic (3.). Marko Arnautovic (28.) hing de bordjes opnieuw in evenwicht en in de slotfase zou Bologna, met Arthur Theate 90 minuten tussen de lijnen, zelfs nog de volle buit grijpen dankzij de winnende treffer van Nicola Sansone (82.). Die kon de bal makkelijk binnentikken nadat Inter-doelman Radu volledig naast de bal trapte.

Inter valt door de zure nederlaag met 72 punten terug naar de tweede plaats in de rangschikking van de Italiaanse hoogste voetbalafdeling. Milan leidt opnieuw met 74 eenheden. Bologna verstevigt zijn dertiende stek tot 42 punten.

Op hetzelfde tijdstip kruisten Atalanta en Torino de degens. Een spektakelrijk duel leverde een 4-4-gelijkspel op in Bergamo. Dennis Praet leverde na vier minuten de assist voor de 0-1 en werd in de 84ste minuut gewisseld, net nadat Luis Muriel de gelijkmaker had laten optekenen voor de thuisploeg. Atalanta staat achtste met 55 punten. Torino volgt op de elfde plaats met 44 stuks.

Volledig scherm © REUTERS

Verdachte opgepakt in zaak mishandeling PSG-speelster Hamraoui

Een verdachte van de mishandeling van voetbalster Kheira Hamraoui van Paris Saint-Germain is vandaag aangehouden, meldt het bureau van de aanklager in Versailles. Een bron dicht bij het onderzoek heeft aan persbureau AFP gezegd dat de verdachte “bekend was bij de politie” en “een vriend” was van Aminata Diallo, een teamgenote van Hamraoui. Hij zou “een rol hebben gespeeld in de aanval”.

Diallo en Hamraoui, concurrenten van elkaar voor dezelfde positie bij de club uit Parijs, zaten na een feestje op 4 november vorig jaar samen in een auto. Twee gemaskerde mannen stonden Hamraoui thuis op te wachten en trokken haar uit de auto, om haar vervolgens met ijzeren staven op haar benen te slaan. Diallo en Éric Abidal werden eerder in het onderzoek aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, maar werden daarna zonder aanklacht weer vrijgelaten.

Volledig scherm Kheira Hamraoui, voetbalster bij PSG © Photo News

Ella De Vries gaat als assistent-VAR naar het EK

Niet alleen de Red Flames zullen ons land deze zomer vertegenwoordigen op het EK vrouwenvoetbal in Engeland (6-31 juli), ook assistent-scheidsrechter Ella De Vries is als assistent-VAR geselecteerd. De 45-jarige De Vries, die in het verleden als assistent-scheidsrechter al actief was op verschillende grote toernooien, wordt meteen ook de eerste Belgische assistent-VAR op een eindtoernooi.

De Vries debuteerde dit seizoen als assistent-VAR in de Supercup bij de mannen tussen Club Brugge en Racing Genk. Ze heeft in die functie intussen 13 wedstrijden op de teller staan. De Belgische voetbalvrouwen plaatsten zich voor de tweede keer op rij voor een EK voetbal. Op het EK van 2017 in Nederland waren ze voor het eerst van de partij.

Zulte Waregem en Standard krijgen boetes voor wangedrag supporters

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft Zulte Waregem en Standard bestraft voor het wangedrag van hun supporters op de 33e speeldag van de reguliere competitie. Die staken tijdens de thuiswedstrijden van hun ploegen pyrotechnisch materiaal af in de tribunes. Zulte Waregem kreeg 4.000 euro boete, Standard 3.000. Ook enkele andere clubs werden beboet.

Zulte Waregem-supporters hadden tijdens de thuiswedstrijd tegen STVV op vijf minuten tijd Bengaals vuurwerk en twee rookpotten afgestoken, net na de rust. De West-Vlaamse probeerde nog te argumenteren dat het onmogelijk is om pyrotechnisch materiaal uit het stadion te houden. Het comité noemde het een “vreselijke gedachte dat publiek het risico moet aanvaarden dat één van hen vroeg of laat brandwonden zou oplopen”. Standard werd bestraft voor het afsteken van minstens vijf Bengal lights en vijf rode rookpotten in de partij tegen Union. Tijdens die wedstrijd stelden ook de supporters van Union illegaal gedrag door Bengaals vuur en meerdere rookpotten af te steken in het eigen vak. De Brusselse club kreeg er een boete van 2.500 voor.

Verder werden in 1A nog Cercle Brugge en Charleroi bestraft, allebei met 2.500 euro waarvan 1.000 euro met uitstel. In 1B kregen Deinze (1.000 euro waarvan 500 euro met uitstel), Lommel (1.000 euro), RWDM (1.250 euro), Westerlo (1.500 euro waarvan 500 euro met uitstel) en Waasland-Beveren (100 euro) geldboetes.

Volledig scherm Standard-supporters gebruikten Bengaals vuur tijdens match tegen STVV © Photo News

Nationale beloften sluiten kwalificatiecampagne af in Sint-Truiden

De Rode Duivels U21 sluiten hun kwalificatiecampagne voor het EK 2023 af op het kunstgras van Stayen. De ploeg van bondscoach Jacky Mathijssen speelt op 5 juni (16u) tegen Schotland. De ticketverkoop gaat op 5 mei van start. De jonge Duivels zijn als eerste land geplaatst voor het EK, dat volgend jaar plaatsvindt in Georgië en Roemenië. Roland Duchâtelet, eigenaar van Stayen, mikt op veel toeschouwers. “Ooit is hier de eerste internationale clubmatch in het vrouwenvoetbal in ons land georganiseerd en toen lokten we 3000 toeschouwers, dat aantal moeten we kloppen”, zegt de Limburgse ondernemer. “De twee teams zullen overigens ook in het hotel van Stayen verblijven.”

Volledig scherm Openda scoorde in Schotland de 0-1 voor de jonge Duivels © Photo News

Disciplinair Comité spreekt Beerschot-voorzitter Francis Vrancken vrij

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft woensdag Beerschot-voorzitter Francis Vrancken vrijgesproken. Vrancken werd vervolgd voor “niet-gefundeerde uitlatingen” na de derby tegen Antwerp op 6 maart. Hij had volgens het Bondsparket de integriteit van scheidsrechter Nathan Verboomen in twijfel getrokken. Het Disciplinair Comité achtte de tenlastegelegde feiten onvoldoende bewezen.

Na de 2-1 nederlaag van Beerschot was Vrancken in de media scherp voor de arbitrage. “Ik heb verschillende berichten en screenshots doorgekregen van het Facebookprofiel van scheidsrechter Verboomen. Blijkbaar werkt hij voor een bedrijf (6D Sports Nutrition, red.) dat voetbalclub Antwerp als klant heeft. Ik vind dat opmerkelijk”, stelde hij onder meer. “Het creëert een zweem van belangenvermenging en heeft ons doen schrikken over de integriteit van de wedstrijdleiding. Zeker gezien het wedstrijdverloop: de niet gefloten strafschop, de rode kaart en het afgekeurde doelpunt hebben deze wedstrijd mee in een beslissende plooi gelegd. Door de link tussen de scheidsrechter en de tegenstander stel ik me daar achteraf veel vragen bij.”

Het Bondsparket vorderde een schorsing van 3 maanden, waarvan 2 maanden met uitstel, en een geldboete van 2.000 euro, waarvan 1.000 euro met uitstel, of een alternatieve sanctie waarbij Vrancken zijn excuses diende aan te bieden aan Verboomen. Het Disciplinair Comité oordeelde dat de Beerschot-voorzitter in zijn uitlatingen gebruik gemaakt heeft van zijn recht op vrije meningsuiting, zonder daarin beledigend uit te halen naar de scheidsrechter, wedstrijdleiding of de voetbalbond. Vrancken wordt hiermee vrijgesproken.

Volledig scherm Francis Vrancken (rechts) samen met ondervoorzitter Walter Damen © Gregory Van Gansen / Photo News

Eintracht Frankfurt rekent op nieuwe invasie van fans in Londen

Eintracht Frankfurt verwacht opnieuw een grote horde fans bij de uitwedstrijd in de halve finales van de Europa League bij West Ham. De Duitse club kreeg 5000 tickets toebedeeld voor het duel in het London Stadium. Eintracht verwacht dat “tienduizenden fans” de reis naar Engeland maken.

In de vorige ronde verrasten de Duitsers door met 2-3 te winnen bij FC Barcelona en zo de halve finales te bereiken. In Camp Nou zaten naar schatting 30.000 Duitse aanhangers. “Onze fans reizen graag om hun club te steunen. Daarom waren er in 2019 al 15.000 mee naar Milaan voor ons duel met Inter”, vertelde Eintracht-directeur Axel Hellmann. “Die 30.000 in Barcelona was een absoluut clubrecord. De vele fans die met ons meereizen horen bij het DNA van de club. Ik ben er zeker van dat er veel meer dan 5000 fans naar Londen komen.” De club rekent op een veelvoud. West Ham heeft zijn supporters gewaarschuwd tickets niet door te verkopen aan fans uit Duitsland.

Volledig scherm In Camp Nou waren er naar schatting 30.000 Frankfurt-fans aanwezig © AFP

Benefietwedstrijd tussen Borussia Dortmund en Dinamo Kiev levert 400.000 euro op

Dinamo Kiev heeft dinsdag een benefietwedstrijd op bezoek bij Borussia Dortmund met 2-3 gewonnen. De wedstrijd werd bijgewoond door 35.000 fans en dat leverde 400.000 euro op voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

Jamie Bynoe-Gittens (4.) zette Dortmund nog op voorsprong, maar daarna namen de Oekraïners over met doelpunten van Vitaliy Buyalskiy (9.) en twee keer Vladyslav Vanat (11, 35.). In de tweede helft maakte Tom Rothe (65.) nog de aansluitingstreffer voor Dortmund, maar de overwinning ging wel degelijk naar Oekraïne.

Dortmund speelde met een mix van onbekende namen en vedetten als Erling Braut Haaland en Marco Reus, maar zonder Belgen Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard.

Volledig scherm © ANP / EPA

Europese tickets in de Jupiler Pro League

De Raad van Bestuur van de Jupiler Pro League heeft een mogelijk hiaat in de verdeling van de Europese tickets opgelost. In de situatie dat Union 4de zou eindigen in de Champions’ play-offs en bekerwinnaar Gent de Europe play-offs niet wint, was het tot voor kort onduidelijk wat er met het laatste Europese ticket zou gebeuren.

Binnen de Raad van Bestuur is nu beslist om dat ticket, eentje voor de 2de voorronde van de Conference League, toe te kennen aan de winnaar van een barrage tussen de derde van de Champions' play-offs en de winnaar van de Europe play-offs. “Dit scenario wordt unaniem gedragen door de betrokken clubs en is reeds reglementair omgezet binnen de Hoge Raad”, zo deelt de Pro League mee.

Dario Oger tekent eerste profcontract bij Eupen

Bij eersteklasser KAS Eupen heeft beloftespeler Dario Oger een contract voor twee seizoenen ondertekend. Dat maakte de club uit de Oostkantons dinsdag bekend. De negentienjarige centrale middenvelder doorliep de jeugdreeksen van Standard, Eupen, Genk en AA Gent vooraleer bij Eupen in het eerste elftal terecht te komen. Op 16 januari vierde hij zijn debuut in de hoofdmacht tegen Cercle Brugge. Vijf minuten voor affluiten mocht hij toen de geblesseerde Gary Magnée vervangen.

Volledig scherm Oger kwam de geblesseerde Gary Magnée vervangen tegen Cercle Brugge © Photo News

Tom Van Imschoot langer coach bij Lierse Kempenzonen

Lierse Kempenzonen en trainer Tom Van Imschoot (40) hebben een akkoord bereikt over een verlenging van hun aflopende contract. Van Imschoot staat al twee jaar aan het roer bij Lierse en daar komt nu dus nog een jaar bij. Onder Van Imschoot eindigde Lierse afgelopen seizoen op een vijfde plaats in 1B.

Volledig scherm Tom Van Imschoot. © BELGA

Jean Francart overleden

De materiaalman van de Rode Duivels, Jean Francart, is maandag overleden. Dat lieten onze Rode Duivels weten op sociale media. De kitman was graag gezien bij de spelers. Jan Vertonghen reageerde ondertussen met een tweet op het overlijden van Francart: “Legend”

Dejaegere promoveert

Brecht Dejaegere heeft zich met Toulouse verzekerd van promotie naar de Franse hoogste klasse. Het elftal van coach Philippe Montanier (ex-Standard) won op de 35ste speeldag in de Ligue 2 met 2-0 van Niort, waardoor het niet meer uit de top twee kan zakken. Dejaegere scoorde het eerst doelpunt.

Toulouse heeft in de stand 11 punten voorsprong op nummer drie Auxerre terwijl er nog maar drie speeldagen zijn. Met 76 punten voeren Dejaegere en co het klassement aan voor Ajaccio (68 punten). De top twee promoveert rechtstreeks.

Volledig scherm © Photo News

Chiellini stopt bij Italië (en denkt na over toekomst bij Juve)

Giorgio Chiellini (37) zet straks een punt achter zijn interlandcarrière. De centrale verdediger van Juventus speelt op 1 juni met Italië de eerste uitgave van de Finalissima - een wedstrijd tussen de Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen (Argentinië) en meteen ook z'n laatste wedstrijd voor de Azzurri. Chiellini zegt aan Sky Sports Italia trouwens ook na te denken over zijn toekomst bij Juventus, ondanks een nog doorlopend contract. “Op het einde van het seizoen zit ik samen met mijn twee families - mijn gezin en Juve - om te zien wat het beste is voor iedereen.” Chiellini speelt sinds 2005 voor Juventus en kwam in de periode tot 557 optredens. Met Juve werd hij 9 keer landskampioen.

Volledig scherm Chiellini won afgelopen zomer het EK met Italië. © Pool via REUTERS

Standard wil T2 Will Still als beloftentrainer

De technische staf van Standard zal er volgend seizoen bijna volledig anders uitzien. Behalve de ontslagen Luka Elsner en diens rechterhand Serge Costa zal mogelijk ook Will Still (29) geen deel meer uitmaken van de technische staf van de eerste ploeg. De Rouches hebben Still, die nog tot midden mei de trainingen zal leiden, aangeboden om coach van de U21 te worden. De voormalige hoofdtrainer van Beerschot heeft de aanbieding in beraad. (BFA)

Volledig scherm Will Still. © Photo News

STVV nog wat meer Japans

STVV komt in nog wat meer Japanse handen. Maruhan Group heeft een minderheidsaandeel van de club gekocht. Daarvoor waren alle aandelen in handen van DMM.com, maar de twee Japanse bedrijven gaan nu een partnerschap aan, zowel op commercieel, operationeel als sportief vlak. Maruhan “hoopt zo de Europese markt te infiltreren en een uitwisseling van personeel met STVV’s Japanse Afdeling te realiseren.”

CEO Takayuki Tateishi reageerde kort: “Ik ken Maruhan al meer dan 20 jaar van toen ik bij Oita Torinita werkte. Ik ben vereerd dat ik de uitdaging om partner te worden opnieuw kan aangaan.” (NVE)

Porto ziet reeks van 58 competitieduels zonder nederlaag afgebroken

FC Porto heeft op de 31ste speeldag in de Portugese voetbalcompetitie met 1-0 verloren van Braga. Zo kwam er een einde aan een reeks van 58 wedstrijden zonder nederlaag. De vorige dateerde van 30 oktober 2020 (2-3 tegen Paços de Ferreira).

Het team van coach Sergio Conceiçao werd verrast door een treffer van Ricardo Horta (54.) en moest daardoor het kampioenenfeest uitstellen. Met 82 punten leidt Porto in het klassement voor Sporting CP, dat maandagavond naar Boavista trekt en 73 punten heeft. Er staan na deze speeldag nog drie speeldagen op het programma.

Met 58 competitieduels zonder verlies deed Porto even goed als AC Milan tussen 1991 en 1993, een record in de zes grootste Europese competities.

Volledig scherm © AFP

Benfica wint Youth League

Benfica heeft op overtuigende wijze de UEFA Youth League gewonnen. De Portugezen versloegen in de finale Salzburg met liefst 6-0. Benfica zat al na een kwartier op rozen na doelpunten van Martin Neto (2.) en Henrique Araujo (15.). In de tweede helft bouwden de Portugezen hun voorsprong verder uit langs Cher N’Dour (53.), opnieuw Araujo (57.) en Luis Semedo (69.). In de slotminuten legde de twintigjarige Araujo van op de stip met zijn derde treffer de eindstand vast.

De finale was een heruitgave van de editie 2017. Toen trok Salzburg met 2-1 aan het langste eind. Benfica volgt op de erelijst het Spaanse Real Madrid op. Dat won de laatste finale, in 2020, met 3-2 van Benfica. Vorig seizoen was er door corona geen UEFA Youth League.

Genk was de beste Belgische vertegenwoordiger in deze editie van de UEFA Youth League. De Limburgse beloften sneuvelden in de achtste finales na strafschoppen tegen Liverpool. De youngsters van Club Brugge gingen er een ronde eerder uit tegen het Deense Midtjylland.

Volledig scherm © ANP / EPA

Schouterden langer bij Lierse Kempenzonen

Nils Schouterden heeft zijn aflopende contract met Lierse Kempenzonen (1B) met één seizoen verlengd. De 33-jarige flankspeler kwam in september vorig jaar naar het Lisp en scoorde in de voorbije campagne twee goals in 21 wedstrijden. (KDC)

Philippe Clement coach van de week in Ligue 1

Philippe Clement is door de Franse sportkrant L’Equipe uitgeroepen tot Coach van de Week in de Franse Ligue 1. Onze landgenoot kreeg een 8 als beoordeling in de krant en kreeg daarvoor een plaats als coach van de beste elf van de afgelopen speeldag. Met Caio Henrique, Disasi, Fofana en Volland werden er ook vier van zijn spelers opgenomen in het team van de week. Na een moeizame start hebben de Monegasken sinds vorige maand het goede ritme te pakken. Tegen Saint-Etienne (1-4) boekten ze afgelopen weekend op de 34ste speeldag in de Ligue 1 al hun zesde zege op rij. Met nog vier speeldagen op het programma staan ze met Rennes op een gedeelde derde plaats.

Volledig scherm © AFP

Aleksandar Mitrovic Speler van het Seizoen in Engelse Championship

Voormalig Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic (Fulham) is maandag op de EFL Awards uitgeroepen tot Speler van het Seizoen in de Championship, de Engelse tweede klasse.

De 27-jarige Servische international was dit seizoen al goed voor 41 treffers in evenveel competitiewedstrijden, waardoor hij een belangrijk aandeel had in de promotie van Fulham, amper één jaar nadat het uit de Premier League was getuimeld. Nog twee treffers en Mitrogol heeft het naoorlogse record te pakken. Dat staat met 42 doelpunten voorlopig nog op naam van Guy Whittingham.

Mitrovic speelde van 2013 tot 2015 voor Anderlecht, dat hem destijds voor 5 miljoen euro was gaan wegplukken bij Partizan en hem twee jaar later voor meer dan 18 miljoen euro verkocht aan Newcastle United. Sinds januari 2018 komt hij uit voor Fulham: eerst op uitleenbasis en vervolgens na een definitieve transfer van zo’n 25 miljoen euro. Enkele jaren geleden zat bijna terug bij RSCA, maar een uitleenbeurt sprong toen tijdens de laatste dagen van de wintermercato in extremis nog af.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © Photo News

Dom kan in 1A blijven

Beerschotverdediger Joren Dom (32) heeft een voorstel op zak van promovendus Westerlo. De routinier kan na de degradatie van Beerschot gratis weg en bekijkt nu zijn opties. Dom was in het afgelopen seizoen één van de schaarse lichtpunten op het Kiel. (KDC/OSD)

Volledig scherm © Photo News

Hendry nu al in tribune

Van de bank naar de tribune. Jack Hendry maakte zondag nu ook al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. Gepasseerd door een jonkie van 19 – Abakar Sylla genaamd. De linksbenige Ivoriaanse verdediger maakt in zijn eerste seizoen in Europa indruk bij Club NXT – in die mate dat Schreuder hem voor het eerst bij de selectie haalde. Dit ten koste van Hendry, die eind maart tijdens de interlandbreak zijn ongenoegen uitte over een gebrek aan speelminuten.

Rode kaarten gebeuren. Ik vind niet dat je jouw beste verdediger aan de kant moet schuiven”, klonk het toen bij de Schot. En nog: “Ik ben niet naar Club Brugge gekomen om op de bank te zitten. Deze situatie moet snel opgelost worden.” Zaterdag ontbrak zijn naam op de lijst geselecteerden voor Antwerp thuis: “Jonge spelers ontwikkelen zich… en dat moet je als coach zien”, aldus Schreuder één dag later. “Ik kies vóór een speler, niet tegen iemand. Zo voelt dat wel voor Jack, maar daar kan ik niet aan doen. Het is een keuze voor het elftal die ik moet maken.”

Bij Club is men heel positief over Sylla, in september overgekomen van het Ivoriaanse SO Armée. Af en toe eens nonchalant, maar heel talentvol. ‘De nieuwe Kossounou’, klinkt het binnenskamers wel eens over het 19-jarige talent. (TTV)

Volledig scherm © Photo News