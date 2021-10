Football Talk. Xavi sluit terugkeer bij Barcelona als coach niet uit - Clubicoon Rui Costa nieuwe voorzitter Benfica

Rode Duivels HOOGTEPUN­TEN. Van de hemel naar de hel in Turijn: Rode Duivels scoren twee keer voor rust, Frankrijk drie keer na de pauze

7 oktober Wat een anticlimax voor de Rode Duivels in de Final Four in de Nations League. Lukaku en co leken met een 2-0-voorsprong aan de rust af te rekenen met kwelduivel Frankrijk, maar toen kwam de ommekeer. Alle hoogtepunten van de wedstrijd in Turijn bekijkt u nog eens op deze pagina.