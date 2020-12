Football Talk. Wullaert: “In een ideale wereld blijf ik nog even bij Anderlecht” - Geen WK voetbal voor U17 en U20 in 2021

Geen WK voetbal voor U17 en U20 in 2021

Het toernooi stond voor de U17 in Peru op de planning, het WK U20 zou plaatsvinden in Indonesië. Beide landen zullen nu de edities van 2023 organiseren.

Wullaert: “In een ideale wereld blijf ik nog even bij Anderlecht”

Red Flame Tessa Wullaert (27) wil nog een tijdje bij Anderlecht blijven. Dat zegt de aanvalster van RSCA in een interview met deze krant. Ze staat op een knappe 31ste plek in onze top-100 van Belgen van 2020. “Mijn transfer van Manchester City naar Anderlecht was een voltreffer”, zegt ze. “In het ­buitenland was ik vaak eenzaam, nu zit ik beter in mijn vel, en dat heeft een positieve invloed op mijn niveau. Ik ben beslissender dan ooit tevoren.”