Football Talk. Wolverhampton en Dendoncker duwen Sheffield United naar The Championship - Qatar rekent bij WK voetbal op stadions vol gevaccineerden

Wolverhampton en Dendoncker duwen Sheffield United naar The Championship

Wolverhampton Wanderers heeft op de 32ste speeldag in de Premier League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van het Sheffield United van ex-Genkenaar Sander Berge, dat door de 26e nederlaag van het seizoen zeker is van degradatie naar The Championship.

Bij de Wolves stond Rode Duivel Leander Dendoncker op het middenveld naast Joao Moutinho. Zij zagen hoe hun team het moeilijk had tegen de laatste in de stand. Kansen waren er nauwelijks in de eerste helft, 0-0 was dan ook de logische tussenstand.

Na rust volgde wat druk van Wolverhampton maar geen grote kansen. Wolverhampton kon uiteindelijk toch opgelucht ademhalen na een goal van diepe spits Willian Jose (59.), die zijn eerste goal maakte in de Premier League. Doelpunten vielen er daarna niet meer. Dendoncker bleef 90 minuten tussen de lijnen bij de Wolves.

Door de zege blijft Wolverhampton wel op de 12e plek terwijl Sheffield als eerste dit seizoen degradeert.

Qatar rekent bij WK voetbal op stadions vol gevaccineerden

Qatar verwacht dat de stadions volgend jaar vol zitten tijdens het WK voetbal. Volgens Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, de minister van Buitenlandse Zaken in Qatar, zal zijn land ervoor zorgen dat iedereen die het WK bezoekt vooraf gevaccineerd is tegen het coronavirus. Dat zei hij tijdens de online-editie van de Raisina Dialogue in India.

“Er zijn programma’s in ontwikkeling om alle bezoekers van het WK van een vaccinatie te voorzien. We hopen een COVID-vrij evenement te organiseren”, zei Al Thani. “We willen er zeker van zijn dat, zelfs als we dan nog met een pandemie te maken hebben, we een succesvol WK kunnen organiseren met fysieke aanwezigheid van voetbalfans. De mensen moeten dit toernooi kunnen bezoeken en ervan kunnen genieten.”

Qatar heeft zo’n 2,8 miljoen inwoners. Volgens de officiële cijfers hebben ruim 195.000 mensen in het land positief getest op het coronavirus. In Qatar zijn 376 mensen overleden aan COVID-19.

Het WK van 2022 wordt niet zoals gewoonlijk in de zomer gehouden, maar vanwege de hitte in Qatar pas aan het einde van het jaar: van 21 november tot en met 18 december. De meeste van de acht WK-stadions zijn nieuw gebouwd. Qatar krijgt veel kritiek vanwege de mensenrechtensituatie in het land, met name de situatie van de arbeiders die werken aan de stadions. Sommige landen overwegen het WK te boycotten.

Cagliari en Naiggolan sprokkelen belangrijke driepunter tegen Parma

Cagliari tegen Parma een goede zaak gedaan in de strijd om het behoud. In het spannende kelderduel won Cagliari met 4-3. De partij kleurde een beetje Belgisch dankzij Radja Nainggolan, die in de basis stond bij Cagliari en Daan Dierckx, die net als Maxime Busi bankzitter was bij Parma.

In een leuke eerste helft vielen drie doelpunten. Twee voor Parma via Pezzella (5.) en Kucka (31.). Pavoletti (39.) kon vlak voor rust de aansluitingstreffer voorbij doelman Sepe koppen. Na rust was het opnieuw aan Parma. Rechtsvoor Dennis Man (59.) scoorde de 1-3 en leek zo de match in een beslissende plooi te leggen. Tien minuten later scoorde ex-Standard-speler Razvan Marin (66.) echter een nieuwe aansluitingstreffer. Bij Parma vielen ondertussen Maxime Busi en Daan Dierkx allebei nog in. Cagliari rook bloed en voelde dat er nog iets in zat. Het was uiteindelijk wachten tot minuut 91, vooraleer Pereiro, op aangeven van Marin, de gelijkmaker tegen de netten trapte. Na de gelijkmaker lag Parma helemaal tegen het canvas en Cagliari slaagde er zelfs nog in om de wedstrijd nog te winnen na een doelpunt van Cerri in de 94e minuut.

Door de felbevochten zege staat Cagliari nu 18e, op twee punten van de 17e plaats. Parma staat 19e, al op vijf punten van Cagliari.

Cambuur keert terug naar Eredivisie

SC Cambuur is nu ook officieel zeker van promotie naar de de Nederlandse Eredivisie. De Friese club zag concurrent Almere City FC zaterdagavond ruim verliezen bij Go Ahead Eagles (3-0). Daardoor kan de huidige koploper in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, niet meer lager eindigen dan de tweede plaats. De eerste twee ploegen van de eindstand komen volgend seizoen in de Eredivisie uit.

SC Cambuur verzekerde zich vrijdagavond al officieus van promotie. De ploeg van trainer Henk de Jong won in eigen huis van Helmond Sport (4-1) en zette daarmee Almere City FC op 15 punten. De club uit Flevoland kon alleen in theorie nog de tweede plek opeisen, omdat het doelsaldo van de Friese club ook veel beter is. Na de nederlaag van Almere City in Deventer is de terugkeer van Cambuur op het hoogste niveau in Nederland een feit.

Cambuur speelde in het seizoen 2015-2016 voor het laatst in de Eredivisie.

Lommel graait volle buit mee bij RWDM

Lommel heeft in 1B de volle buit veroverd bij RWDM. De Limburgers wonnen in het Edmond Machtensstadion met 2-5.

Lommel liep snel uit via twee doelpunten van Kevin Kis (7., pen. en 12.). RWDM milderde dankzij een strafschop van Nicolas Rommens (37.), maar vlug na de koffie diepten de Limburgers de kloof weer uit, na een eigen doelpunt van Florian Le Joncour (50.). RWDM scoorde opnieuw tegen, met Kévin N’Zuzi Mata (58.) als afwerker. Anass Zaroury (63.) schonk Lommel echter weer zuurstof. In de extra tijd zette opnieuw Kis (90.+5, pen.) de 2-5 eindstand op het bord.

Union, dat al een tijd zeker is van de promotie naar de Jupiler Pro League, opende vrijdag de 27e speeldag met een forse uitzege (0-4) tegen Club NXT. Seraing en Lierse hielden mekaar eerder zaterdag in evenwicht (0-0). Maandag (20u) kijken Deinze en Westerlo elkaar nog in de ogen.

De kaarten in 1B zijn reeds geschud. Achter de ongenaakbare kampioen Union (69 ptn) is Seraing (49 ptn) met nog een speeldag voor de boeg al zeker van de tweede plek. De Luikenaars spelen als runner-up in 1B het barrageduel om promotie/behoud tegen de voorlaatste in 1A: Waasland-Beveren of Moeskroen. Lommel (43 ptn) volgt als derde, voor Westerlo (39 ptn) en Deinze (38 ptn). RWDM (32 ptn) staat zesde. Lierse (16 ptn) en Club NXT (12 ptn) sluiten de rij. Door een ingreep van de Pro League moet er echter geen ploeg degraderen naar de amateurreeksen.

Leverkusen te sterk voor FC Köln, Bornauw speelt 90 minuten

Bayer Leverkusen heeft met het oog op Europese tickets een goede zaak gedaan. Ze wonnen zaterdag op de 29e speeldag in de Bundesliga met 3-0 in eigen huis tegen laagvlieger FC Köln, met Bornauw in de basis, en springen zo weer naar de vijfde plaats.

Keulen, met Bruggeling Dennis nog eens in de basis, had dringend punten nodig en rekende daarom weer op Sebastiaan Bornauw. De verdediger speelde vorige week voor het eerst sinds een lange rugblessure en -operatie. Een leuke start kende de ploeg van Bornauw echter niet. Na 5 minuten scoorde ex-Genk-speler Leon Bailey voor Leverkusen, meteen ook de ruststand. Vlak na rust verdubbelde Leverkusen de score via Moussa Diaby (51.). Uiteindelijk scoorde Leon Bailey nog een tweede keer scoren tegen een onmondig Köln, dat werd afgetroefd op efficiëntie.

Door de nederlaag staat Köln inmiddels voorlaatste. Met nog een handvol speeldagen een zeer precaire situatie. Leverkusen springt door de zege voorlopig weer over Dortmund naar de vijfde plek.

Vertonghen en Benfica verliezen verrassend tegen Gil Vicente

Benfica, met Jan Vertonghen in de basis, heeft opnieuw een steek laten vallen in de Primeira Liga, de Portugese competitie. Ze verloren zaterdag op de 27e speeldag van het bescheiden Gil Vicente met 1-2.

Vertonghen stond links in de driemansverdediging, de plaats die hij ook bij de Rode Duivels bezet. Benfica probeerde met balbezit iets te forceren, maar het was Gil Vicente dat op voorsprong kwam via Antoine Léautey (35.). Benfica kon niet echt reageren en liet zelfs geen enkel schot op doel noteren in de eerste helft.

In de tweede helft kreeg Benfica ook niets klaar. Vlak voor het einde van de wedstrijd zakte Benfica nog wat dieper na de 0-2 van Lourency Rodrigues (81.). In het slot van de wedstrijd kon Benfica alsnog een keer tegenscoren via een eigen doelpunt van Carvalho (87.). Verder dan dat kwam een zwak Benfica niet, een avond in mineur voor de 37-voudige landskampioen.

Door de nederlaag blijft Benfica derde met al twaalf punten achterstand op leider Sporting Lissabon. Gil Vicente springt naar de negende plek.

Doku helpt Rennes met tweede seizoenstreffer aan overwinning

Stade Rennes heeft op de 33e speeldag in de Ligue 1 een 0-3-zege geboekt bij Angers. Jérémy Doku was bij de bezoekers belangrijk met de openingstreffer. Het was voor de achttienjarige Rode Duivel, terug in de ploeg na twee schorsingsdagen, zijn tweede goal van het seizoen voor Rennes.

Doku zette een minuut in de toegevoegde tijd van de eerste helft zelf de actie op. Hij vond in het centrum Terrier, die meteen terugspeelde. Doku twijfelde vervolgens niet en legde de bal in de verste hoek, 0-1. Na rust legden Terrier (63.) en invaller Guirassy (90.+1) de eindstand nog vast op 0-3. Doku speelde de hele wedstrijd.

Rennes rukt voorlopig op naar de zesde plaats in de Ligue 1, met 51 punten na 33 speeldagen.

Casteels en Wolfsburg ten onder tegen Bayern

Bayern München raast als een trein door de Bundesliga, daar konden Casteels en Wolfsburg vandaag geen verandering in brengen. Het bleek niet de beste middag voor onze landgenoot. Zowel bij de 0-1 als de 0-2 ging Casteels in de fout. ‘Der Rekordmeister’ morste met de kansen, maar wist toch te winnen met 2-3. Weghorst en Phillip waren trefzeker voor Wolfsburg.

De bezoekers vergroten hun voorsprong op hun dichtste concurrent Leipzig, dat gisteren gelijkspeelde tegen Hoffenheim. De afstand tussen beide ploegen bedraagt nu 7 punten.

Cristiano Ronaldo mist topper tegen Atalanta Bergamo

Cristiano Ronaldo kan morgen met Juventus niet meespelen in de topper in de Serie A bij Atalanta Bergamo. Dat maakte zijn coach Andrea Pirlo bekend op zijn persconferentie. De 36-jarige Portugees kampt met een spierblessure. Hij liep de blessure vorige week zondag op in de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Genoa. “Hij kon deze week op training niet voluit gaan”, zei de Juventus-coach. “We nemen dan ook geen risico’s. Paulo Dybala zal in zijn plaats starten.” Pirlo hoopt dat Ronaldo fit raakt voor het competitieduel van komende woensdag, thuis tegen Parma.

Juventus is na dertig speeldagen voorlopig derde in de Serie A, op één punt van nummer twee Milan, maar op twaalf punten van het Inter van Romelu Lukaku, dat de ranglijst aanvoert. Atalanta is vierde, met één puntje minder dan Juventus.

Barcelona-voorzitter Laporta is ervan overtuigd dat Messi zal blijven

Joan Laporta, sinds maart opnieuw de voorzitter van FC Barcelona, heeft in de aanloop naar de bekerfinale van straks tegen Athletic Bilbao, verklaard “ervan overtuigd te zijn dat Lionel Messi ook volgend seizoen bij de club blijft”.

Het contract van de 33-jarige Argentijn loopt eind juni af en hij werd de voorbije maanden al meermaals in verband gebracht met clubs als PSG en Manchester City.

Laporta, die een goede band heeft met Messi, ziet de zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or echter blijven. “Ik zal alles doen wat binnen de mogelijkheden van de club ligt om hem te doen te blijven”, zei hij bij tv-zender Mediaset. “We boeken gestaag progressie. Messi is een buitengewoon persoon en ik ben ervan overtuigd dat hij wil blijven bij Barcelona.”

De sterspeler van de Catalanen was dit seizoen goed voor 23 goals en 8 assists in 28 competitieduels. In alle competities samen zit hij aan 29 goals.

Qatar onderhandelt momenteel met vaccinproducenten om een extra aantal vaccins tegen COVID-19 binnen te halen voor de start van het WK voetbal in 2022 (21 november-18 december). De vaccins worden voorzien voor WK-bezoekers. De Golfstaat wil er op die manier zeker van zijn dat alle fans die het WK bezoeken gevaccineerd zijn.

Het land wordt momenteel geconfronteerd met een heropleving van het aantal coronagevallen en dat ondanks de gestage vooruitgang in haar vaccinatieproces. De autoriteiten riepen daarom recent een nieuwe nationale lockdown uit.

Tot dusver werden in Qatar 194.930 officiële besmettingen geregistreerd met COVID-19, op een totaal bevolkingsaantal van 2,75 miljoen. Ongeveer 1,2 miljoen vaccins werden op dit moment toegediend.

Sinds het begin van de epidemie werden 367 coronadoden geteld in Qatar. Een vijfde van de overlijdens kwamen door de Britse variant van het virus.

Kenneth Vermeer (ex-Club Brugge) verlaat LA FC net voor competitiestart

Kenneth Vermeer heeft vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen in de Major League of Soccer (MLS) zijn contract bij Los Angeles FC opgezegd. LA FC meldde op haar website dat het contract van de Nederlandse doelman in onderling overleg werd ontbonden.

Los Angeles FC start het nieuwe seizoen zaterdag tegen Austin FC, maar de 35-jarige Vermeer staat daarbij dus al zeker niet onder de lat. De club gaf geen reden voor het vertrek van Vermeer, maar het zou naar verluidt uit onvrede zijn over zijn positie in het team van coach Bob Bradley. Niet Vermeer is eerste keus in het doel, maar de Mexicaan Pablo Sisniega.

Vermeer verruilde in januari 2020 Feyenoord voor Los Angeles FC en kwam sindsdien vijftien keer in actie voor de club.

In het voorjaar van 2018 speelde Vermeer een half jaartje bij Club Brugge. Hij was er een tijd eerste doelman, maar viel tijdens de play-offs uit met een zware blessure. Club werd uiteindelijk ook zonder hem landskampioen.

Leipzig vergeet Bayern onder druk te zetten

RB Leipzig is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 29ste speeldag in de Duitse Bundesliga niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel tegen Hoffenheim. Het verschil met leider Bayern München bedraagt nu nog vier punten.

De regerende landskampioen kan die voorsprong zaterdag evenwel uitbouwen, in het duel op bezoek bij het Wolfsburg van Koen Casteels.

Even leek het nog goed te komen voor Leipzig. Yussuf Poulsen dacht in de 96e minuut alsnog de bevrijdende treffer te maken. Na tussenkomst van de VAR ging het feest niet door.

Leider Lille geraakt niet voorbij Montpellier

Leider Lille is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 33ste speeldag in de Franse Ligue 1 in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Montpellier.

LOSC telt nu 70 punten, vier meer dan eerste achtervolger Paris Saint-Germain, dat de kloof kan verkleinen mits een zege tegen Saint-Etienne, zondag in het Parc des Princes.

Lange tijd zag het er nog slechter uit voor de grensploeg uit Rijsel, die na 21 minuten op achterstand was gekomen na een treffer van Andy Delort. Nadien was het tot de 85e minuut wachten vooraleer Luiz Araujo de verdiende gelijkmaker kon scoren. Ex-Gentenaar Jonathan David was op de bank gestart en mocht pas een twintigtal minuten voor affluiten Timothy Weah komen vervangen.

Voorzitter Sheffield United zet stap terug

Prins Musaad Bin Khalid Al Saud legt zijn functie als voorzitter van Sheffield United om persoonlijke redenen neer. Dat heeft de afgetekende hekkensluiter in de Premier League bevestigd.

De 28-jarige Khalid Al Saud was de jongste voorzitter in de Premier League toen hij in 2019 werd aangesteld door zijn schoonvader Abdullah bin Mosa’ad bin Abdulaziz Al Saud, eigenaar van de club. Sheffield staat met amper veertien punten uit 31 wedstrijden helemaal onderaan de Engelse hoogste klasse en lijkt op weg naar degradatie. Na de speeldag van dit weekend kan het al over en uit zijn voor het team.

“Het was een absoluut genoegen en een groot voorrecht om voorzitter te zijn van deze geweldige club”, reageert hij in een verklaring. “Ik heb altijd geprobeerd de waarden van de club hoog te houden en op te treden als een echte bewaarder.” Vicevoorzitter Yusuf Giansiracusa neemt zijn functie ad interim over.

De familie Al Saud heeft nog andere clubs in haar portefeuille zitten, waaronder Beerschot. Musaad Bin Khalid Al Saud zit daar ook in de Raad van Bestuur.

Inter Miami breekt regels bij transfer Matuidi

Inter Miami CF, de club van David Beckham, riskeert een straf van de MLS wegens het overtreden van de transferregels. Blaise Matuidi zou bij zijn transfer vorige zomer een hoger loon gekregen dan toegestaan. In de MLS is een loonplafond van kracht voor nieuwe spelers.

Elke club mag 3 spelers aanduiden die een uitzondering krijgen. Bij de komst van Matuidi had Miami echter al 3 spelers die meer verdienden. Dit seizoen heeft Miami zelfs Matteo Pellegrini moeten uitlenen om aan de regels te kunnen voldoen.

Norwich heeft promotie naar de Premier League beet

Norwich kreeg dit weekend de kans om zich al te verzekeren van promotie naar de Premier League, maar is zonder te spelen nu al zeker van een plekje in de Premier League. Swansea en Brentford wisten vandaag beiden niet te winnen en daardoor is Norwich al zeker van een plekje in de top 2, die recht geeft op rechtstreekse promotie.

De ‘Canaries’ keren na een seizoen in de Championship terug naar de Engelse hoogste klasse. Een van de drijvende krachten in de promotie is Teemu Pukki. De Fin was dit seizoen goed voor 25 goals.

