Football Talk. Wolfsburg wil uitsluiting uit Duitse beker aanvechten - Geen interviews bij KV Mechelen na slechte seizoenstart

Vuelta Van Roglic over Bernal tot Jakobsen: de Vuelta heeft heel wat schoon volk aan de start staan

13 augustus Morgen is het zover. Dan begint met de Vuelta, de derde en laatste grote ronde van het seizoen. Kan Primoz Roglic een tweede eindzege op rij in de wacht slepen? Is het oersterke blok van Ineos te sterk? Of krijgen we toch iemand anders op het hoogste schavotje? Met de Gouden Vuelta kun je zelf een ploegje maken en tonen dat je de grootste kenner bent.