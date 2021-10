Football Talk. Wolfsburg-Belgen kennen hun nieuwe coach - PSG vier weken zonder Verratti

Kohfeldt volgt Van Bommel op als trainer van Wolfsburg

De Duitse eersteklasser VfL Wolfsburg heeft Florian Kohfeldt aangesteld als nieuwe trainer. Hij volgt de zondag ontslagen Mark van Bommel op. De 39-jarige Kohfeldt ondertekende bij de club van Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio een contract tot 2023. Kohfeldt zat zonder club sinds zijn vertrek bij Werder Bremen in mei van dit jaar. Daar was hij hoofdcoach sinds 2017 en daarvoor twee jaar assistent.

Wolfsburg ontsloeg de Nederlander Van Bommel na een reeks van acht wedstrijden zonder overwinning. Het team staat na negen speeldagen in de Bundesliga op de negende plaats met 13 punten.

Bostyn in doel bij Zulte Waregem

Voor Zulte Waregem is de bekercompetitie jaar na jaar een doel op zich. Vorig seizoen verloor Essevee evenwel roemloos op Olympic Charleroi in de 1/16de finales. Een herhaling van dat scenario wil Francky Dury nu vermijden op RWDM. Hij selecteerde zijn voltallige A-kern, op de geblesseerde Joost van Aken na. Hubert en Vigen, die op KV Mechelen nog ontbraken, zijn weer fit. Ook Boya, die twee wedstrijden geschorst was, is opgeroepen. Hoogstwaarschijnlijk zal Louis Bostyn, die de jongste weken zijn plaats in doel verloor aan Sammy Bossut, starten onder de lat in het Machtensstadion. (LUVM)

PSG kan vier weken niet rekenen op Verratti

PSG-middenvelder Marco Verratti heeft een blessure aan de heup opgelopen en staat daarmee een viertal weken aan de kant, zo maakte de club bekend. De Italiaanse international werd afgelopen weekend in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille (0-0) na de eerste helft geblesseerd vervangen. Door de kwetsuur mist hij alvast de komende competitiewedstrijden tegen Lille, Bordeaux en Nantes, en het Champions League-duel tegen RB Leipzig. Op 24 november staat PSG voor de belangrijke verplaatsing naar City, twee weken later sluit de komst van Club Brugge de groepsfase af. Voor de Italiaanse nationale elf zal hij er in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Zwitserland en Noord-Ierland niet bij zijn.

Aanvaller Kylian Mbappé is ziek. Binnen 48 uur zal er beslist worden of hij er vrijdag tegen Lille bij is. Voor nieuwkomer Sergio Ramos komt het duel tegen de landskampioen te vroeg. De voormalige Spaanse international zal na zijn blessure volgende week bij de groep aansluiten.

Thoelen (KVM) onzeker voor duel tegen Union

KV Mechelen gaat roteren in het bekerduel tegen Union. In principe krijgt Yannick Thoelen zijn kans in doel, maar hij heeft last aan de knie en is onzeker. Dinsdag wordt de knoop doorgehakt. Van Damme (adductoren), Peyre (enkel) en Engvall (quadriceps) zijn nog out. (ABD)

KV Oostende in retroshirts voor beker

Verplicht nummertje voor KV Oostende vanavond tegen RSC Onhaye, de nummer vier in derde amateur. Ter ere van het veertigjarig bestaan zal de kustploeg in de Croky Cup aantreden in door de fans ontworpen retroshirts. De groen-rood-gele jubileumuitrusting is een knipoog naar het seizoen 1991-1992, waarin Oostende voor het eerst naar eerste klasse promoveerde. Coach Alexander Blessin voert een pak wissels door. Zo komt de herstelde Robbie D’Haese voor het eerst sinds eind augustus nog eens binnen de lijnen. De kustploeg zendt de wedstrijd ook live uit via Facebook, met ludieke commentaar van ex-spelers Tony Obi en Johnny Nierynck. (TTV)

