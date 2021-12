Football Talk. Wilmots grijpt naast Afrikaanse Super Cup - AA Gent leent Bayo uit aan Charleroi

Marc Wilmots grijpt met Raja Casablanca naast Afrikaanse Super Cup

Het Raja Casablanca van voormalig bondscoach Marc Wilmots heeft net naast de Afrikaanse Super Cup gegrepen. In het Qatarese Al Rayyan verloren ze na het nemen van strafschoppen met 6-5 van het Egyptische Al Ahly.

Na de reguliere speeltijd stond er 1-1 op het scorebord in Qatar. Raja was al vroeg in de wedstrijd op voorsprong geklommen dankzij een owngoal van Ibrahim Yasser, pas in de 90e minuut kwam Al Ahly langszij via een treffer van Mohamed Taher, op aangeven van Percy Tau, die even later ook nog zijn strafschop feilloos omzette. De ex-speler van Union, Club Brugge en Anderlecht werd vorige zomer overgenomen van Brighton & Hove Albion.

Voor Al Ahly is het de tweede eindzege op rij in de CAF Super Cup, de achtste in totaal. Daarnaast wonnen zij ook nog tien keer de Afrikaanse Champions League, waar ze bekerhouder zijn, en één keer de CAF Cup. Die laatste beker won Raja Casablanca vorig seizoen.

AA Gent leent Bayo uit aan Charleroi

AA Gent leent Vakoun Bayo tot het einde van het seizoen uit aan Charleroi, mét een aankoopoptie. De 24-jarige Ivoriaanse spits werd in de zomer door Gent weggehaald bij Celtic, maar hij kon zich op geen enkel moment doorzetten in de Ghelamco Arena. Bayo stond amper één keer in de basis en viel zes keer in, maar hij kwam geen enkele keer tot scoren voor de Buffalo’s. Hij wordt bij Charleroi de vervanger van Nicholson, die voor 10 miljoen naar Spartak Moskou trekt. (RN)

Anderlecht blaast stage naar Dubai af en blijft in België

Anderlecht blaast zijn winterstage naar Dubai af. Normaal gezien trok paars-wit van 4 tot en met 11 januari naar de Emiraten, maar de oprukkende omikron-variant maakt het risico op besmettingen te groot. Met de match tegen Standard, op zondag 16 januari, in het achterhoofd acht Anderlecht het verstandiger om niet af te reizen. De club trekt ook niet naar een andere locatie, het blijft gewoon in België. Vincent Kompany lichtte de keuze vanmiddag toe: “Onze spelers zitten eerst even bij hun families, wat het risico nog groter maakte. We hebben ook niets aan iemand die 14 dagen opgesloten zit op een hotelkamer in Dubai. Bovendien hebben we op Neerpede alle materiaal en faciliteiten ter beschikking.” (SVL)

Seraing ziet twee spelers naar Africa Cup trekken

Coach Jordi Condom van FC Seraing zal na de korte winterstop geen beroep kunnen doen op Ibrahima Cissé en Ablie Jallow. Zij werden geselecteerd om met, respectievelijk Guinea en Gambia, deel te nemen aan het Afrikaans landenkampioenschap dat van 9 januari tot 6 februari plaatsvindt in Kameroen. (AR)

