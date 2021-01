Football Talk. Willem II zet ex-Club-coach Adrie Koster op straat

Antwerp Vercaute­ren over Adolfo Gaich: “Eerst helemaal zeker zijn dat hij meteen iets extra kan brengen”

25 januari Nog geen witte rook op de Bosuil. Adolfo Gaich, Argentijnse spits van CSKA Moskou, is effectief volop in onderhandeling met de Great Old, maar helemaal rond is het nog niet, zo vertelde Frank Vercauteren ons zonet.