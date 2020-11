Football Talk. Westerlo wint inhaalwedstrijd tegen RWDM - Ansu Fati vier maanden out - Trainerswissel bij Fiorentina

Westerlo wint inhaalwedstrijd tegen RWDM

Westerlo heeft maandag zijn inhaalwedstrijd van de zesde speeldag tegen RWDM met 3-0 (rust 1-0) gewonnen. Christian Brüls (26e en 93e) en Lucas Van Eenoo (67e) scoorden.

Drie dagen terug stonden Westerlo en RWDM ook al tegenover elkaar. Toen won RWDM in het eigen stadion nog met 3-1. Van Eenoo scoorde in die match de openingstreffer voor Westerlo.

Met tien punten blijft Westerlo zevende en voorlaatste in de stand. De Kemphanen hebben wel nog twee inhaalwedstrijden te goed, nadat ze wegens een aantal coronabesmettingen een tijdje niet in actie konden komen. RWDM is met twaalf punten vierde.

Fiorentina voert trainerswissel door: Cesare Prandelli volgt Giuseppe Iachini op

Fiorentina, na zeven speeldagen twaalfde in de Serie A, heeft zijn trainer Giuseppe Iachini ontslagen en meteen ook een opvolger aangeduid. Cesare Prandelli, die de club van 2005 tot 2010 al onder zijn hoede had, is de nieuwe coach.

De 56-jarige Iachini was net geen jaar trainer van Fiorentina. In december 2019 nam hij het roer over van Vincenzo Montella. Hij is de eerste trainer die dit seizoen de laan uitgestuurd wordt in de Serie A.

Voormalig Italiaans bondscoach (2010-2014) Prandelli, 63 jaar, was de voorbije jaren bij Galatasaray, Valencia, Al-Nasr en Genoa aan de slag. Fiorentina leidde hij twee keer de Champions League in en in 2008 bereikte hij met “La Viola” de halve finales van de UEFA Cup.

Ansu Fati vier maanden in lappenmand

FC Barcelona-toptalent Ansu Fati is vandaag met succes geopereerd aan de meniscus van zijn linkerknie. Barça houdt er rekening mee dat de 18-jarige Spaanse international (4 caps) vier maanden buiten strijd is.

Fati, dit seizoen één van de uitblinkers bij de Catalaanse club, liep zaterdag een scheur op in zijn meniscus in het competitieduel tegen Betis, op de negende speeldag in La Liga. Op het einde van de eerste helft klaagde de vleugelspits over kniepijn, waarna hij bij de rust in de kleedkamer bleef en vervangen werd door Lionel Messi. De Argentijn was op de bank gestart omdat hij hinder zou ondervinden aan de enkel. Messi trof in de tweede helft twee keer raak, waardoor de score in Nou Camp nog opliep tot 5-2.

De operatie werd maandag uitgevoerd door de Barcelonese kniespecialist Ramon Cugat. Het is de eerste zware blessure in de carrière van Fati, die dit seizoen tot dusver tien wedstrijden speelde. Daarin scoorde hij vijf keer en gaf hij twee assists.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Ansu Fati viel gekwetst uit tegen Betis (5-2). © AP

Antwerp ziet Juklerød vertrekken

De Great Old zendt zijn zonen uit. Naast Miyoshi (Japan), Hongla (Kameroen), Seck (Senegal), Mbenza (Congo-Brazzaville) en Jae-ik Lee (Zuid-Korea) is ook Simon Juklerød opgeroepen voor zijn nationale ploeg. De linkerwinger is er bij Noorwegen voor het eerst bij, net zoals Hongla voor de A-ploeg van Kameroen.

Volledig scherm © Royal Antwerp FC

Zinho Vanheusden start revalidatie

De revalidatie kan beginnen voor Zinho Vanheusden. De verdediger van Standard postte vandaag op Instagram een foto waarop hij onder handen wordt genomen bij Move to Cure van Lieven Maesschalck. Vanheusden scheurde de kruisbanden van de rechterknie in de match tegen Oostende en staat na een geslaagde operatie voor een maandenlange revalidatie. Tijdens de week huurt hij zelfs speciaal een appartement in Antwerpen om zijn herstel vlotter te laten verlopen.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Valverde (Real Madrid) is out met breukje in scheenbeen

Real Madrid-middenvelder Federico Valverde heeft een breukje opgelopen in zijn rechterscheenbeen. Dat heeft de Koninklijke aangekondigd. De Uruguayaan zal volgens de Spaanse media één à twee maanden buiten strijd zijn. Valverde moest zondag noodgedwongen vervangen worden in de 76e minuut in de match tegen Valencia. Real-doelman Thibaut Courtois slikte in die partij maar liefst vier doelpunten, drie op penalty: 4-1.

De blessure voor Valverde is een streep door de rekening van coach Zinédine Zidane. Met uitzondering van de wedstrijd op de eerste speeldag in La Liga tegen Real Sociedad startte de Uruguayaan dit seizoen in elke match van Real in de basis. Uruguay mist Valverde ook in de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Colombia (13/11) en Brazilië (17/11).

Volledig scherm © Photo News

“Nilis weg bij Ankaragücï”

Luc Nilis is niet langer de spitsentrainer van het Turkse Ankaragücü. Dat meldt Sporza. Onze 53-jarige landgenoot stond sinds augustus onder contract bij de Turkse traditieclub, maar hij liet zijn contract na onderling overleg ontbinden. Nog volgens Sporza vliegt hij morgen terug naar België.

Ankaragücü kende een dramatische competitiestart. Het heeft amper twee punten uit zes wedstrijden en bezet zo de laatste positie in de stand.

Volledig scherm 2020-01-19 12:00:25 (L-R) Mohamed Ihattaren of PSV, Luc Nilis, Steven Bergwijn of PSV © Ronald Bonestroo

Löw denkt niet aan comeback van Boateng, Hummels en Müller

De Duitse bondscoach Joachim Löw is niet van plan om oudgedienden Jérôme Boateng (Bayern München), Mats Hummels (Borussia Dortmund) en Thomas Müller (Bayern München) weer op te roepen voor de nationale ploeg, ook al presteren ze sterk in clubverband. Dat heeft Löw laten verstaan in een gesprek met Kicker.

Volledig scherm Boateng, Hummels en Müller. © AFP

De bondscoach deelde het trio in maart 2019 mee dat zij niet meer in zijn toekomstplannen met het Duitse elftal pasten en sindsdien zijn de wereldkampioenen van 2014 international af. Hun goede spel van de afgelopen weken bij hun club versterkte echter de roep om weer een beroep te doen op Müller, Hummels en Boateng. Vooral omdat nogal wat spelers geblesseerd zijn afgehaakt voor de komende drie interlands, een oefentreffen tegen Tsjechië en de Nations League-duels met Oekraïne en Spanje.

"We hebben in principe besloten deze spelers niet te selecteren, daar is niets aan veranderd", klonk het bij de Duitse T1. Löw zette voor de lange termijn de deur evenwel nog op een kiertje. "Als er volgend jaar door het wegvallen van sleutelspelers een compleet nieuwe situatie ontstaat, dan moet ik het misschien weer anders beoordelen en nadenken over alternatieve scenario's.”

Volledig scherm Joachim Löw. © REUTERS