Football Talk. Watford terug in de Premier League - RSCA Women vernedert Standard

RSCA Women vernedert Standard

De puntjes op de i. Na de valse start in play-off 1 peuzelde RSCA Women eerste achtervolger Standard Fémina met 6-0 op. Tessa Wullaert en Elke Van Gorp scoorden elk twee keer, Laura Deloose en Mariam Toloba diepten de score uit. Anderlecht vergroot de kloof op de Rouches zo tot zes punten en staat een stap dichter bij een verlenging van de landstitel.

Watford keert terug in de Premier League

Norwich was al even zeker van zijn plekje bij de grote jongens en nu heeft ook Watford zijn ticket voor de Premier League beet. The Hornets wonnen vandaag met 1-0 van Milwall en eindigen daardoor zeker bij de eerste twee. Watford keert terug na een seizoen in de Championship.

Burgemeester München: “München heeft nooit garanties voor toeschouwers gegeven”

De Duitse stad München heeft nooit garanties gegeven dat er komende zomer op het EK voetbal toeschouwers aanwezig kunnen zijn in de Allianz Arena, zo bevestigde Dieter Reiter, de burgemeester van de stad..

“Een week geleden kon ik niet zeggen hoeveel toeschouwers we zouden kunnen toelaten en dat kan ik nog steeds niet”, klinkt het bij Reiter. “Er zijn dan ook geen garanties gegeven met betrekking tot het aantal toeschouwers.

Ook de Duitse deelstaat Beieren ontkende dat er garanties gegeven werden. Opvallend, want vrijdagvoormiddag kwam de Duitse Voetbalfederatie DFB met een mededeling op de proppen dat Beieren het licht op groen had gezet voor minstens 14.500 toeschouwers in de Allianz Arena. Op basis daarvan bevestigde de Europese Voetbalconfederatie UEFA München als speelstad.

Tegenstrijdige uitspraken dus, maar aan de bevestiging van München als speelstad verandert dit niets, zo bevestigde de UEFA zaterdag aan DPA. In de Allianz Arena zullen er drie groepswedstrijden en een kwartfinale gespeeld worden.

Demba Ba moet op zoek naar nieuwe werkgever

Voormalig Moeskroen-aanvaller Demba Ba moet op zoek naar een nieuwe werkgever. Het contract van de 35-jarige Senegalees bij het Turkse Basaksehir, waar hij ploegmaat was van Rode Duivel Nacer Chadli, werd in onderling overleg ontbonden, zo maakte de club bekend.

Demba Ba werd in januari 2019 overgenomen van het Chinese Shanghai Shenhua. Basaksehir was zijn derde club in Turkije na twee eerdere passages bij Besiktas (2014-2015 en 2017) en een half seizoen bij Göztepe (2018). Met Besiktas werd hij in 2017 kampioen.

Stan Van Dessel langer bij STVV

Jeugdproduct Stan Van Dessel heeft zijn kribbel gezet onder een nieuw contract bij de Kanaries. Van Dessel zag een groot deel van zijn seizoen in rook opgaan door een blessure, maar kwam de jongste weken regelmatig aan spelen toe. Ook Mory Konaté blijft langer op Stayen voetballen.

