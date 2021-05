Football Talk. Wajnblum ruilt Standard voor Leuven - Marcelo mee naar Londen

Lola Wajnblum (25) voetbalt volgende seizoen voor OH Leuven.

Wajnblum speelde 8 keer voor de Red Flames, 4 seizoenen bij Standard en daarvoor 4 seizoenen voor Anderlecht. Momenteel revalideert ze na een operatie aan de knie. (DD)

Marcelo moet dan toch niet bijzitten en reist met Real-selectie naar Londen

Marcelo is dan toch met de selectie van Real Madrid naar Londen vertrokken. De ervaren verdediger was opgeroepen als bijzitter bij de lokale verkiezingen in Madrid, maar moest uiteindelijk toch niet zijn verplichtingen nakomen.

De 32-jarige Braziliaan, die ook de Spaanse nationaliteit heeft, meldde zich dinsdagochtend volgens La Sexta als eerste plaatsvervangende bijzitter om 8u28 in het stembureau. Aangezien een bijzitter niet kwam opdagen, zou hij in het stembureau moeten blijven. Een oudere vrouw, die tweede plaatsvervangende bijzitter was, nam echter vrijwillig Marcelo’s taken over. Daardoor kon de linksachter toch met zijn teammaats naar Londen afreizen.

Verder was er nog goed nieuws voor Real-coach Zinédine Zidane. Sergio Ramos zit namelijk weer in de selectie. De aanvoerder is hersteld van een kuitblessure en een coronabesmetting. Ook Fede Valverde, die out was met een coronabesmetting, en Ferland Mendy, die sukkelde met de linkerkuit, zijn geselecteerd voor de clash met Chelsea.

Engelse voetbalbond wil dat regering in actie schiet tegen wangedrag op sociale media

De Engelse voetbalbond (FA) doet op Twitter een oproep aan de regering om te een wetgeving te voorzien die de sociale mediabedrijven dwingt meer te doen tegen online misdragingen.

Onder meer voetbalclubs, spelers, verschillende sportinstanties en Formule 1-coureurs schakelden sinds vrijdag gedurende vier dagen hun sociale media uit, in de strijd tegen wangedrag en discriminatie op die platformen.

Vandaag tweette de FA een statement, dat ook gedeeld werd door onder meer de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg Harry Kane. Daarin stelt de bond dat de boycot er kwam “om onze collectieve woede te tonen”.

“Maar dit alleen zal de misstanden niet uitroeien”, aldus de FA. “We zullen de sociale mediabedrijven blijven uitdagen om wijzigingen aan te brengen op hun platformen, de regering aansporen om een sterke regelgeving snel te introduceren en individuen vragen hulp in te roepen en online wangedrag te rapporteren.”

Ook de Premier League en zijn clubs vragen de sociale mediabedrijven om harder op te treden tegen digitale haat. “We roepen Facebook, Instagram en Twitter op hun macht te gebruiken om verandering te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat er echte sancties komen voor online haat”, zo klinkt het in een persbericht.

AS Roma gaat op zoek naar vervanger voor coach Fonseca

Paulo Fonseca stopt op het einde van het seizoen als trainer van AS Roma. Dat bevestigt de club. De 48-jarige Portugees coacht het team sinds de zomer van 2019. Daarvoor was hij drie seizoenen aan de slag bij het Oekraïense Shakhtar Donetsk.

Vorig seizoen eindigde Roma als vijfde in de Serie A en plaatste zich zo voor de Europa League. Daarin staan de Romeinen donderdagavond voor een zware opdracht in de terugwedstrijd van de halve finales. Op eigen veld moeten ze een 6-2 achterstand tegen Manchester United ophalen.

“De voorbije twee jaar hebben we hoogtes en laagtes meegemaakt, maar ik heb altijd alles gegeven voor deze club en deze stad. Een stad die altijd zo gastvrij is geweest”, zegt Fonseca. “Er staan nog enkele belangrijke matchen op het programma die we willen winnen en daar zullen we alles voor geven.”

